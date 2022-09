Interview FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann erklärt die Sommertransfers und sagt: «Künftig agieren wir punktueller» Am Tag nach der Schliessung des Transferfensters erklärt FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann die vielen Transfers, das grosse Kader und die Rolle einzelner Spieler. Jakob Weber Jetzt kommentieren 02.09.2022, 16.51 Uhr

FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann hatte in dieser Sommer einiges zu tun. Urs Lindt / freshfocus

19 Zuzüge und 16 Abgänge hat der FC Basel inklusive Leihrückkehrer (drei zurück, fünf weg) im abgelaufenen Transferfenster realisiert. Der zweite grosse Umbruch in Folge wirft viele Fragen auf, die Kaderplaner Philipp Kaufmann beantwortet.

War das der letzte grosse Umbruch?

«Wir wussten, dass es in diesem Sommer wieder einige Wechsel geben wird. Viele Verträge liefen aus und wir konnten das Kader nach unseren Vorstellungen weiter anpassen und komplettieren. Auch wenn es in diesem Sommer nach vielen Wechseln ausschaut, muss ich festhalten, dass einige der neuen, teilweise noch sehr jungen Spieler zunächst einmal im Nachwuchs auf Spielminuten kommen sollen. Wir haben nun ein sehr gutes Grundgerüst und können in Zukunft punktueller agieren.»

Hat der FC Basel zu viele Offensivspieler?

«Stand jetzt sind alle Offensivspieler bis auf Anton Kade fit. Klar sind gerade nominell viele Spieler da. Aber das ist eine Momentaufnahme. Wir haben viele Spiele, eine hohe Belastung und gewisse Spieler werden auch in der U21 zu Minuten kommen dürfen oder müssen. Und dann werden wir im Winter erneut analysieren, ob es doch noch Abgänge benötigt.»

Warum wurden nicht noch ein Innenverteidiger und ein Flügel verpflichtet?

«Auf der Flügelposition wie auf allen anderen Positionen auch wollten wir auf mögliche Abgänge vorbereitet sein und hatten unter anderem Robin Hack beobachtet. Aufgrund der Kadersituation wurde das aber nicht weiterverfolgt. Die Innenverteidiger-Suche haben wir mit der Verpflichtung von Riccardo Calafiori eingestellt, da neben den drei Stamminnenverteidigern Kasim Adams, Arnau Comas und Andy Pelmard, die sich um zwei Plätze streiten, im Notfall auch Wouter Burger, Fabian Frei, Jonas Adyetey oder Nachwuchsspieler aushelfen könnten. Ein weiterer Linksverteidiger ist aus unserer Sicht die bessere Lösung als ein weiterer Innenverteidiger.»

Nur zwei neue Feldspieler sind älter als 23 Jahre. Stimmt die Mischung?

«Das Alter ist sekundär. Andi Zeqiri als Beispiel ist erst 23, wirkt aber viel reifer und geht mit seiner Mentalität schon jetzt voran. Wir brauchen Spieler mit der richtigen Einstellung und ich glaube, dass wir hier gut aufgestellt sind und etwas Gutes zusammenwächst. Auch aufgrund der sprachlichen Komponente. Die Jungs kommen gerne ins Training. Interna gehen nicht mehr nach aussen. Das ist das, was zählt.»

Andi Zeqiri hat bereits drei Tore für den FCB erzielt und geht auch neben dem Platz voran. KEYSTONE

Duelliert sich der FC Basel mit YB um die besten Schweizer Talente?

«Unser Ziel ist es eigentlich, die besten Schweizer Talente schon im Nachwuchs nach Basel zu holen, wo sie dann für die 1. Mannschaft ausgebildet werden. Aber klar, den Schweizer Markt behandeln wir prioritär, da wir die besten Schweizer Spieler gerne beim FCB sehen, wenn es passt. Ein Duell mit YB um diese Spieler spüre ich nicht. YB fährt eine andere Strategie. Wir hatten zuletzt keinen Kampf mit YB um Schweizer Spieler.»

Gab es Anfragen für Leistungsträger?

«Es gab viel Interesse. Sogar ein schriftliches Angebot war dabei. Für wen, will ich nicht verraten. Doch wir wollten das Kader beisammen halten, solange das Angebot nicht unmoralisch hoch ist und haben das den Interessenten so mitgeteilt.»

Warum fanden sich keine Leihvereine für Yannick Marchand, Tician Tushi oder Jonas Adyetey?

«Wir hätten gerne noch den ein oder anderen Spieler mehr abgegeben oder ausgeliehen. Doch dabei ist es immer wichtig, dass es für alle Parteien stimmt, für den Klub, aber auch den Spieler. Dass der Markt aktuell in diesem Segment eher nicht so aktiv ist, liegt vielleicht daran, dass in der Challenge League wegen den zwei Aufsteigern gerade eher ältere Spieler verpflichtet werden. Und U21-Spieler können ja immer noch in der Schweiz wechseln.»

Was war der schwierigste Transfer?

«Bei Andi Zeqiri wurde es stressig, weil wir ihn noch für die Bröndby-Spiele qualifizieren wollten. Da waren schon einige Leute am Telefon, damit alles rechtzeitig parat war.»

Die Causa Kaly Sène?

Kaly Sene kam mit einer Verletzung aus Zürich zurück und wechselte deshalb nicht nach Belgien. Ennio Leanza / KEYSTONE

«Kaly hat aus Zürich eine Verletzung mitgebracht und Leuven wollte ihn nur, wenn er ab dem ersten Spieltag Stürmer Nummer 1 sein kann. Wir wissen aber auch, was wir an Kaly haben. Er ist wieder fit und hat Chancen auf Einsätze.»

Wie gross war das Budget und zahlt der FCB jetzt weniger Gehälter?

«Wir hatten kein fixes Transfer-Budget. Aber schlussendlich haben wir viele ablösefreie Spieler geholt und auch die vier Leihen kosten vor der Auslösung der Kaufoption erst einmal nicht so viel. Durch den Palacios-Transfer (rund drei Millionen Anm. d. Red.) haben wir auch auf der Einnahmenseite etwas vorzuweisen. Durch die zwei Umbrüche konnten wir das Gehaltsbudget nach unseren Vorstellungen umbauen. Aktuell sind nur noch drei bis vier Verträge nicht von uns gemacht worden.»

