FCB-Innenverteidiger Arnau Comas im Interview

Interview FCB-Konstante Arnau Comas erklärt seine guten Leistungen: «Die Verletzung tat mir gut» Der neue FCB-Innenverteidiger Arnau Comas erklärt im Interview vor dem Spiel gegen den FC Zürich, wie er direkt Leistungsträger wurde, warum er Alex Frei nicht kannte und wieso er seine Familie in Basel nicht vermisst. Interview: Céline Feller Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Arnau Comas setzt gerne Mal zur Grätsche an. Anthony Anex / EPA

Wo haben Sie das Grätschen gelernt?

Arnau Comas: (Lacht) Ehrlichgesagt habe ich mir das selbst beigebracht. Ich habe das nie explizit gelernt, weil das nie irgendwo trainiert wurde. Ich habe es einfach immer instinktiv gemacht. Es ist etwas, was ich oft in meinem Spiel einsetze, weil es ein gutes Hilfsmittel ist. Es gefällt mir auch einfach sehr, zu grätschen. Und ich denke, es gelingt mir auch gut.

Haben Sie das auch schon in La Masia, der Jugendakademie von Barcelona, die für Ballkunst, aber nicht fürs Grätschen bekannt ist?

Ja, beim FC Barcelona ist es nicht so normal, zu grätschen. Aber wieso sollte ich ein gutes Hilfsmittel nicht brauchen, an dem ich solche Freude habe?

Wie reagiert ein Barça-Trainer, wenn ein Spieler plötzlich zum Tackling ansetzt?

1706 Spielminuten und eine bz-Durchschnittsnote von 4,6: Kein FCB-Feldspieler spielt mehr und besser als Arnau Comas. Freshfocus

Sie erachten es mittlerweile auch einfach als Option, das gegnerische Spiel zu unterbinden. Auch wenn es nicht viele andere Spieler dort tun, ist es nicht so, dass man es nicht darf. In der ersten Mannschaft spielt mit Ronald Araújo aktuell auch einer, der gerne grätscht. Aber klar, hier gefällt es den Leuten mehr als bei Barça. In anderen Ländern ist es noch viel populärer. In England ist es mächtig, wenn man grätscht. Dort wird es noch mehr geschätzt als hier.

Hier gibt es aber auch Szenenapplaus, wenn Sie zu einer Ihrer Monster- grätschen ansetzen.

Stimmt, das habe ich gemerkt.

Das Publikum mag Sie aber nicht nur deshalb. Sie schienen keine Zeit zur Eingewöhnung zu benötigen, spielen fast immer durch, und das auf einem hohen Niveau. Hat Sie Ihr Einstieg überrascht?

Vielleicht ein wenig. Ich habe mich wirklich sehr schnell adaptiert. Ich kam mit einer Verletzung, was nie ganz einfach ist. Aber ich konnte so in Ruhe ins Team kommen. Und der Trainer gibt mir das Vertrauen, das ich brauche. Zudem sind die Kollegen auch echt super. Ich verbringe unter anderem mit Sergio López und Liam Millar sehr viel Zeit. Es herrscht eine gute Stimmung zwischen allen. Wir sind ein Team, ein Klub. Solche Sachen, neben dem Platz, sind meines Erachtens fundamental für ein gutes Spiel auf dem Feld. Ohne es zu merken, hilft dir das auch bei der Eingewöhnung.

Neues Land, erstmals höchste Liga. Hatten Sie da, aus der dritten spanischen Liga kommend, Anpassungsschwierigkeiten?

Eigentlich nicht. Der Fussball, die Art, wie wir ihn hier spielen, ist vergleichbar. Wir wollen immer den Ball. Aber klar, es ist ein bisschen physischer. So komisch es klingen mag: Es hat mir geholfen, dass ich verletzt angekommen bin. So konnte ich trainieren, meinen Körper aufbauen und mich langsam steigern.

Verletzungsglück?

Kann man so sagen (lacht). So konnte ich mich an das Niveau herantasten, das hier natürlich höher ist. Die Liga ist kompetitiver und eben: Es ist physischer. In Spanien ist das Spiel taktischer, technischer, hier geht es mehr auf und ab.

Konnten Sie Ihre Physis denn schon verbessern, wie Sie das bei Ihrer Ankunft als Ziel ausgegeben hatten?

Tatsächlich ja. Ich versuche, so viel es geht, neben den Trainings ins Gym zu gehen, mich zu verbessern und mit Athletiktrainer Bjorn Rekelhof zu arbeiten. Daher fühle ich mich auch physisch top. Aber klar: Mit Spielen alle drei Tage ist es nicht einfach. Diesen Rhythmus kannte ich selbstredend auch nicht. Wir hatten nur Ligaspiele, Wochenende für Wochenende. Hier spielst du, hast kaum Zeit, zu trainieren,undspielstschon wieder. So bekommt man aber auch die Fitness für diesen Rhythmus quasi von selbst. Und man sammelt ganz viel Erfahrung. Die bekommt man nur spielend.

Sie sind bereits nicht mehr aus der FCB-Abwehr wegzudenken. War die Eingewöhnung so einfach für Sie, wie es von aussen wirkt?

Es hat mich schon überrascht, wie schnell es geklappt hat. Was sicher hilft – gerade auf dem Feld –, ist, dass mein Partner in der Innenverteidigung, Kasim Adams, Spanisch spricht. Zumindest ein bisschen. Michi Lang ebenfalls, Sergio López natürlich auch. Da fiel mir die Kommunikation mit ihnen auf dem Feld schon einmal leicht, und nach und nach konnte ich dann auch umsetzen, was der Trainer verlangt.

Was verlangt er denn genau?

Das hängt natürlich ein bisschen von den Partien und dem Gegner ab, ob dieser presst oder nicht. Aber wenn es möglich ist, versuchen wir jedes Mal, mit dem Ball nach vorne zu gehen, das Spiel zu öffnen. Das gefällt mir auch. Sei es nun am Boden, oder wenn es die Situation verlangt, natürlich auch in der Luft. Aber klar, man muss auch mal den weiten Ball suchen, sofern es die Situation bedingt. Der Trainer lässt mich aber vor allem mich selbst sein. Davon profitiere ich am Ende, denke ich. Ich kann versuchen, umzusetzen, was ich sehe, was ich als gut empfinde. So lernt man, auf den Gegner einzugehen. Man muss einfach eine gewisse Härte haben, und am Ende, nun ja, ganz einfach: dafür sorgen, dass der Gegner nicht trifft.

Arnau Comas gewinnt in dieser Saison 63 Prozent aller Luftzweikämpfe. Michael Buholzer / KEYSTONE

Wie erleben Sie Alex Frei?

Es ist ein bisschen schwieriger, weil ich kein Deutsch und noch nicht so gut Englisch spreche. Ab und an brauche ich noch Übersetzungshilfe bei Übungen. Aber man spürt ungeachtet der Sprache, dass der Trainer sehr nahe bei uns ist. Er versucht immer, mit allen Spässchen zu machen, immer alle miteinzubeziehen und zu integrieren. So, dass das ganze Team eine Einheit ist und jeder einen aktiven Part darin spielt. Da spürt man, dass er einmal selbst Spieler war, ein guter Spieler. Er weiss auch sehr viel vom Fussball, taktisch, aber auch, was die Erfahrung angeht. Das merkt man deutlich. Und er weiss sehr gut, wie man ein Team motiviert.

Wussten Sie, wer Alex Frei ist, bevor Sie wechselten?

Ganz ehrlich gesagt: nein. Ich bin halt noch sehr jung, aber mein Cousin, der älter ist, hat mir dann als einer von vielen Leuten erklärt, wer er ist.

Sie sind 22 Jahre jung, agieren auf dem Feld aber mit sehr viel Ruhe und Routine. Woher nehmen Sie das?

Für mich ist Alter nur eine unwichtige Zahl. Es kommt auf das an, was man auf dem Platz zeigt. Ich sammle einfach meine Erfahrung und bin ohnehin ein ruhiger Typ. Auf und neben dem Feld.

Sie haben Kasim Adams’ Spanisch angesprochen. Wie kann er Ihnen sonst noch helfen?

Seine Erfahrung ist enorm viel wert, weil wir in der Abwehr oft viele noch unerfahrenere Spieler sind. Kasim und ich haben ein gutes Verständnis, was auf diesen zwei Positionen wichtig ist. Ich denke, dieses gute Verhältnis auch neben dem Platz kann man im Spiel erkennen. Wir wissen, wann einer rausrückt und der andere hinten absichern und helfen muss. Es hilft, dass das so automatisch funktioniert, und ich weiss, dass er immer an meiner Seite ist, wenn es ihn braucht.

Ist dieses fast schon blinde Verständnis etwas, was einfach da ist, oder kann man das trainieren?

Beides ein bisschen, denke ich. Du musst empfänglich für verschiedene Situationen sein, realisieren, wann du dem anderen helfen musst. Da steckt schon ein Stück Arbeit drin. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Dass unsere Spielstile sich dann noch ähneln und harmonieren, sind weitere Pluspunkte.

Verstehen sich ausgezeichnet: Arnau Comas und Kasim Adams Marc Schumacher / freshfocus

Inwiefern hilft es, dass Sie beiden sich insofern ergänzen, dass er der physische Typ ist und Sie mehr der technische?

Das kommt noch dazu, dass der eine das hat, was der andere nicht hat und umgekehrt. Das macht uns zu einem kompletteren Duo. Aber seine Erfahrung ist das Wichtigere. Dass er in spezifischen Momenten Ratschläge erteilen kann.

Was rät er Ihnen konkret?

Er ist ein sehr, sehr ruhiger Typ. Diese Ruhe, vor den Spielen vor allem, überträgt sich auch auf mich. Es geht dann eher darum, dass man mit dieser Ruhe die Entscheidungen auf dem Feld trifft, als dass er konkret Korrekturen anbringt.

Sie klingen zufrieden. So, als wäre der Schritt zum FCB der richtige für Sie gewesen.

Ich bin ohnehin einer, der sehr im Moment lebt. Aber ja, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich hier. Es passt einfach alles. Sportlich, weil der FC Basel ein Verein ist, auf den viele Vereine schauen, den viele Leute verfolgen, weil sie wissen, wie gut der FCB ist und welche Spieler er schon rausgebracht hat. Man weiss, dass, wenn man sich hier gut anstellt, man irgendwann vielleicht den Schritt in eine grössere Liga machen kann. Aber daran denke ich noch nicht. Jetzt bin ich einfach glücklich hier.

Und persönlich? Fehlt Ihnen die Heimat, die Sie erstmals verlassen haben?

Schauen Sie: Ich bin gerne zu Hause, mit meiner Familie, in meinem Dorf. Aber ich habe mich hier so gut eingelebt, fühle mich so wohl, dass ich sogar meinen Eltern sagen musste: Ich vermisse euch hier nicht. (Lacht)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen