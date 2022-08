Neuer Spitzname muss her: FCB-Stürmer Andi Zeqiri im Interview

Interview FCB-Stürmer Andi Zeqiri: «Mit meinem Vater kann es laut werden» Der vom Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion ausgeliehene Andi Zeqiri (23) erzählt von seinen Gesprächen mit FCB-Trainer Alex Frei, den Ferien mit Dan Ndoye und dem Tadel von Adam Lallana. Interview: Jakob Weber Jetzt kommentieren 16.08.2022, 18.31 Uhr

Andi Zeqiri spürt dank vier Einsätzen in seinen ersten zehn FCB-Tagen direkt das Vertrauen des Trainers. Keystone

Vor zwei Wochen wurde der Wechsel von Andi Zeqiri zum FC Basel verkündet. Seither hat der 23-jährige Nati-Stürmer (sieben Einsätze) bereits vier Spiele absolviert, eine magische Europapokalnacht und eine bittere Heimniederlage gegen Lugano miterlebt. Bevor es am Donnerstag (19 Uhr) in Sofia im Playoff-Hinspiel zur Conference League weitergeht, nimmt sich Zeqiri Zeit für sein erstes grösseres Interview als FCB-Spieler.

Sie sagen, dass sie als Jugendlicher den FCB in der Champions League verfolgt haben. An welche Spiele erinnern Sie sich konkret?

Andi Zeqiri: Das 2:1 gegen Manchester United zum Beispiel. Marco Streller und Alex Frei haben getroffen und ein junger Xherdan Shaqiri hat ebenfalls gut gespielt. Ich war zwölf Jahre alt und habe angefangen, in der Jugend von Lausanne zu spielen. Der FCB war in dieser Zeit zumindest in der Schweiz einfach: wow! Ich erinnere mich auch noch gut an meinen ersten Besuch im Joggeli und in Basel überhaupt. Cupfinal 2010: Basel gegen Lausanne. Die haben damals 0:6 verloren, durften aber trotzdem im Folgejahr in der Europa League spielen.

Sie wurden Basel-Fan, weil der FCB damals erfolgreich war?

Das mag sein. Ich merkte zu dieser Zeit, dass auch ich Profi werden kann und ich wollte auch beim besten Team des Landes spielen. Das war mein Traum, und Kindheitsträume vergisst man nicht. Gegen Basel war ich schon als Junior immer besonders motiviert. Später schoss ich mein erstes Profi-Tor gegen den FCB und auch das Nati-Debüt gegen Griechenland fand im St. JakobPark statt. Sie sehen: Basel und ich haben eine besondere Beziehung. Deswegen freut es mich auch ungemein, jetzt rotblau zu tragen.

Sie hätten bereits 2019 nach Basel wechseln können.

Das stimmt, aber es war eine spezielle Situation mit dem Aufstieg von Lausanne und der Covid-Unterbrechung. Dann haben wir noch im Cup gegen Basel gespielt und ich habe getroffen. Aber im Fussball ist es halt so, dass es nicht immer im ersten Anlauf klappt.

Warum klappte es jetzt?

Am Schluss ging es schnell. Aber als ich vom Interesse hörte, war der Fall für mich eigentlich schon klar. Und nach dem Telefonat mit Alex Frei sowieso.

Die Gefühlswelten des Andi Zeqiri während seiner ersten Tage im Trikot des FC Basel: Schmerzen gegen YB... Keystone

Was hat er Ihnen versprochen?

Das bleibt unter uns. Es geht dabei eher um folgende Fragen: Wo sieht dich der Coach? Wie will er spielen? Nach dem Gespräch hatte ich das Gefühl, dass Alex Frei weiss, was ich brauche, um erfolgreich Fussball zu spielen, mich weiter zu entwickeln und das ist ein gutes Gefühl.

«Alex Frei ist einer der Hauptgründe,

warum ich heute hier bin.»

Können Sie das präzisieren?

Er weiss genau, wie ein Stürmer tickt und wie er ihn besser machen kann. Er versteht meine Sichtweise und das macht es einfach in der Kommunikation. Alex Frei ist einer der Hauptgründe, warum ich heute hier bin.

Sie brauchen nach zwei Jahren ohne Stammplatz Spielminuten, um sich für die WM im Winter zu empfehlen. Doch im FCB-Kader hat es viele Offensivspieler. Haben Sie keine Angst vor der Bank?

Nein. Ich spüre das Vertrauen des Trainers. Dass ich einen Tag nach meinem Wechsel bereits eingewechselt wurde und in der Folge dreimal von Anfang an starten durfte, tut mir nach zwei Jahren, in denen es einsatztechnisch kompliziert war, sehr gut. Aber klar, wir haben ein breites und sehr gutes Kader und mir ist bewusst, dass auch beim FCB ein anderer spielt, wenn du nicht regelmässig ablieferst.

...hadern gegen Bröndby... Freshfocus

Beim FCB treffen Sie auf zwei alte Bekannte aus Lausanner Zeiten: Dan Ndoye und Zeki Amdouni. Ist das auch ein gutes Gefühl?

Natürlich. Mit Dan gehe ich seit Jahren immer in die Sommerferien, irgendwo am Strand relaxen. Mit Zeki habe ich noch nie zusammengespielt, aber ihn kenne ich natürlich auch gut. Er hat unglaubliches Potenzial. Es freut mich, dass wir uns in Basel wieder treffen.

Dominiert die französische Sprache jetzt schon die FCB-Kabine?

(Lacht)

Es wird viel Französisch gesprochen. Das stimmt. Vor allem weil, Fabian Frei und Michael Lang sich ebenfalls gerne versuchen und das auch gut können. Wir haben einen guten Groove in der Kabine. Es macht Spass.

«Ich brauche definitiv einen

neuen Spitznamen.»

Gibt es keine Verwirrung, weil mit Zeki Amdouni und Ihnen jetzt zwei Zekis in der Kabine sind und Andy Diouf und Andy Pelmard auch noch den gleichen Vornamen haben?

(Lacht)

Ja, das ist irre. Ich drehe mich täglich hundert Mal um, weil ich mich angesprochen fühle. Ich brauche definitiv einen neuen Spitznamen.

Haben Sie eine Idee?

Ich weiss es nicht. Aber wir werden einen finden. Vielleicht «Le Beau», weil ich schöner als die anderen bin. (lacht) Nein, ich mache Witze.

Wie geht es mit Ihrem Deutsch?

(Auf deutsch)

Ein bisschen, ein bisschen.

...erleichtert jubeln gegen Bröndby... Freshfocus

Sie waren doch ein Jahr in Augsburg.

Dort habe ich aber nach drei Wochen gemerkt, dass Deutsch eine sehr schwierige Sprache ist. (lacht) Aber ich gebe nicht auf und lerne weiter.

Wie lautet Ihr Startfazit nach zwei Wochen beim FC Basel?

Es ist gut. Aber wir können es besser machen. Wir müssen uns finden und vor dem Tor endlich auch öfter finalisieren. Dann gewinnen wir auch die Spiele. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass der Knoten bald platzt.

«Ich bin Murat Yakin sehr dankbar, dass er mir zum Debüt verholfen hat.»

Haben Sie als Stürmer mit Auslandserfahrung ein Geheimrezept gegen mangelnde Chancenverwertung?

Ich übernehme Verantwortung. Ich bin hier, um Tore zu machen. Insgesamt haben wir in den letzten fünf Spielen gefühlt hundert Mal aufs Tor geschossen, viermal Latte oder Pfosten getroffen. Es ist eine Frage der Zeit, dann werden die Tore fallen.

Ohne Geheimrezept?

Manchmal braucht es nur etwas Glück. Ich bin sicher, die Tore werden bald fallen.

Andi Zeqiri im Arm von Nationaltrainer Murat Yakin. Freshfocus

Wann hatten Sie zuletzt Kontakt mit Nationaltrainer Murat Yakin?

Das läuft hauptsächlich über seinen Assistenten Vincent Cavin. Ich bin Murat Yakin sehr dankbar, dass er mir zum Debüt verholfen hat, aber gesprochen habe ich ihn persönlich seit meinem letzten Aufgebot gegen den Kosovo nicht mehr.

Vor der EM wurden Sie, wie auch Dan Ndoye, kurz vorher aus dem Kader gestrichen. Jetzt sind Sie zusammen mit Zeki Amdouni erneut Konkurrenten um einem Platz im WM-Aufgebot. Ist das untereinander schon ein Thema?

Wir haben die WM sicherlich alle im Hinterkopf. Aber keiner macht Sprüche, wenn der andere im Training oder im Spiel einen Fehler macht. Ich bin für jeden von uns froh, wenn er es schafft. Aber das liegt allein an unseren Leistungen in den kommenden Monaten. Deshalb gilt der momentane Fokus ausschliesslich dem FCB.

Sie sind für ein Jahr mit Kaufoption von Brighton nach Basel verliehen. In England haben Sie 2020 einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Ein Fehler?

Nein. Als Challenge-League-Spieler war es schwierig, ein Angebot aus der Premier League abzulehnen. Ich war 20, hatte eine super Saison gespielt und dachte mir: Das probierst du jetzt. Ich kam dann nicht wie gewünscht zu Einsatzzeiten, aber ich will die Zeit nicht missen.

...und frustriert nach der Heimniederlage gegen Lugano. Keystone

Was nehmen Sie mit?

Die Qualität der täglichen Arbeit. Die ist in England sehr hoch. Auf jedes Detail wird geachtet. Adam Lallana zum Beispiel hat mich sehr beeindruckt. Der hat mit Liverpool alles gewonnen und gibt trotzdem in jedem Training alles und fordert das auch von den Mitspielern ein. Ein Pass zwanzig Zentimeter zu weit links hat gleich einen kleinen Tadel zur Folge. Das gefällt mir, denn es bringt dich weiter.

«Die typische deutsche Schule: Alle sind gleich und müssen der Mannschaft dienen. Damit kann ich mich sehr gut identifizieren.»

Und bei Augsburg?

Da erlebte ich die typische deutsche Schule. Alle sind gleich und müssen der Mannschaft dienen. Nur das zählt und damit kann ich mich auch sehr gut identifizieren.

Warum hat es in Augsburg nicht mit dem Durchbruch geklappt?

Gegen Ende hat der Trainer nicht mehr auf mich gesetzt. Warum genau, weiss ich nicht. Aber die Erfahrung war trotzdem gut.

Was machen Sie, wenn Sie nicht Fussball spielen?

Dann bin ich bei der Familie, spiele Playstation oder erhole mich. Ich habe guten Kontakt zu befreundeten Physios und Fitnesstrainern und achte auf meinen Körper. Da gibt es immer etwas zu tun. Als Profi hast du heute alle Trainingsmöglichkeiten, aber viele Spieler profitieren nicht davon.

Wer hat Ihnen zu dieser Erkenntnis verholfen?

Mein Vater. Er hatte es im Leben nicht leicht und mir beigebracht, den Moment und die Möglichkeiten, die man hat, auszunutzen, bevor es zu spät ist.

Ihn sehen Sie jetzt wieder öfter.

Ja, er lebt in Lausanne und ist die Woche sicher fünfmal nach Basel und zurück gefahren. Er schaut meine Spiele und ist mein härtester Kritiker. Das ist nicht immer einfach, wie Sie sich vorstellen können.

Nein?

Ich sehe schon an seinem Blick, ob das ein gutes Gespräch wird oder nicht. Nach Niederlagen wie am Sonntag gegen Lugano würde ich mich am liebsten vor ihm verstecken.

«Der Klub hat sicher noch eine Rechnung offen»- Andi Zeqiri zum Europacup-Spiel gegen CSKA Sofia. Keystone

Was hatte er konkret auszusetzen?

Dass wir verloren und ich kein Tor geschossen habe. Er hat mir vorgeworfen, dass ich zu wenige Bälle geholt habe und so zu wenig ins Spiel eingebunden war. Manchmal hat er Recht, aber ab und zu sehe ich das anders und dann wird es laut. (lacht)

Am Donnerstag geht es für den FC Basel im Playoff-Hinspiel gegen Sofia. Haben Sie das Spiel vor zwei Jahren auch verfolgt?

Natürlich. Basel hat 1:3 verloren, oder?

Richtig. Und wer hat das FCB-Führungstor gemacht?

Puh. Fabian Frei?

Nein, Arthur Cabral.

Stimmt. Der Klub hat sicher noch eine Rechnung offen. Aber wir werden wie in den letzten Spielen auftreten und zeigen, dass wir in die Conference League gehören.

