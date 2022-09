Heinz Lindner im Interview vor dem Duell mit dem FC Basel

Interview Sion-Goalie Heinz Lindner vor seinem Duell mit dem Ex-Klub: «Ein Sieg gegen Basel wäre die Krönung» Am Samstag trifft der österreichische Goalie Heinz Lindner zum ersten Mal mit seinem neuen Klub Sion auf den FC Basel, wo er im Sommer trotz hervorragender Leistungen vom Hof gejagt wurde. Interview: Roman Lareida Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Heinz Lindner hält jetzt im Wallis den Kasten sauber. Pascal Muller/Freshfocus

Bald feiern Sie Hochzeit, bald kommt das erste Kind, zu diesem Hoch passt ein Sieg gegen den FC Basel eigentlich prima.

Heinz Lindner: Ich weiss nicht, ob man diese zwei Dinge miteinander vergleichen kann. Aber, ja, Anna-Christina und ich freuen uns extrem auf unsere Hochzeit und natürlich auf den Nachwuchs im Januar. Sportlich betrachtet wäre ein Sieg über Basel auch die Krönung.

Sie heiraten noch in diesem Monat. Hat ein Fussballer im September frei?

Es ist «nur» die standesamtliche Trauung am 13. September. Ich habe das Glück, mit dem Sportchef bereits abgemacht zu haben, dass ich zwischen dem Meisterschaftsspiel in St.Gallen und dem Cupspiel in Rapperswil einen Tag nicht antreten muss. Die grosse Hochzeit starten wir dann im nächsten Jahr am 3. Juni in Österreich.

Wie heiraten die Lindners?

Standesamtlich im kleinen familiären Kreis, maximal 15 Leute. Der Kreis ist klein, aber gediegen. Das wird in Deutschland passieren, denn meine Frau ist halb Deutsche, halb Amerikanerin.

Wie haben Sie und Ihre Frau einander kennen gelernt?

Das erste Date war in Zürich. Ich spielte bei den Grasshoppers und sie war beruflich dort. Sie arbeitete als Model.

Wer war offensiver?

Es gab kein taktisches Geplänkel, keine Offensive oder Defensive. Es war von Anfang an sehr harmonisch. Ein ausgeglichenes Spiel sozusagen (lacht).

Wir möchten natürlich nicht nur über die Hochzeit und den Nachwuchs reden mit Ihnen ... noch dies: Steht der Name des Kindes schon?

Es wird Noah heissen.

Was macht die aktuelle private Gemütslage mit einem Fussballer Heinz Lindner?

Natürlich ist es für jeden Menschen super und schön, wenn es privat sehr gut läuft. Dann steht man mit einem Lächeln auf und geht mit einem Lächeln ins Bett. Ich habe aber bereits schon früh in meiner Karriere gelernt, das Private vom Beruflichen zu trennen. Wenn's im Fussball nicht so gut läuft, versuche ich das nicht an mein Privatleben rankommen zu lassen.

Es ist viel passiert zuletzt, der nicht ganz reibungslose Basel-Abgang, ein neuer Klub, neue Umgebung, neue Sprache. Wie ist es so im FC Sion?

Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Zehn Spieler reden Deutsch, Lavanchy war mein Teamkollege bei GC, Zuffi bei Basel. Man kennt sich halt, es sind ja keine unbekannten Gesichter. Ich meine, man trifft viermal im Jahr aufeinander, die Super-League-Welt ist nicht riesengross. Und ich spiele inzwischen ja auch schon fünf Jahre in der Schweiz.

Trugen schon bei GC das gleiche Trikot: Die heutigen Sion-Spieler Heinz Lindner und Numa Lavanchy. Freshfocus

Es gibt im FC Sion eine schöne Tradition von starken Goalies, Stephan Lehmann, Andris Vanins, Anton Mitrjuschkin. Die Hoffnung der Fans ist zurück, weil jetzt wieder ein starker Torhüter zwischen den Pfosten geht. Nehmen Sie das auch so wahr?

Was ich bieten kann, ist, der Mannschaft zu helfen. Ich bin natürlich da, um dem Team Sicherheit zu geben und Sicherheit auszustrahlen. Bis jetzt haben wir als Team allerdings zu viele Gegentore erhalten. In diesem Bereich kann man schon noch an der einen oder anderen Schraube drehen, auch wenn die Leistungen bisher in Ordnung waren.

Am Samstag kommt der FC Basel. Ein Sieg gerade gegen diesen Klub würde Ihr aktuelles Hochgefühl wohl steigern, oder?

Mein persönliches Glück mache ich natürlich nicht von einen Sieg über Basel abhängig. Aber es ist ein besonderes Spiel, das brauche ich gar nicht wegreden zu wollen. Wenn man weiss, wie das alles abgelaufen ist bei meinem Abgang dort, bin ich ehrlich genug zu sagen, dass ein Sieg mit einer gewissen Genugtuung verbunden wäre. Es geht hier aber nicht um den Klub, denn ich war als Spieler zum FC Basel gestossen und habe ihn als Fan verlassen.

Der Klubpräsident David Degen hat Sie trotz nachweislich starker Leistungen kritisiert und als Wackelkandidaten bezeichnet. Dabei galten Sie als bester FCB-Spieler der Saison. Die Genugtuung würde sich also in erster Linie gegen Degen richten.

Das haben jetzt Sie gesagt.

Bei der Kommunikation nach aussen war viel zu lesen, nicht immer klar, was nun wirklich der Wahrheit entspricht und was nur halb stimmte. Wie war die Kommunikation nach innen? Wussten Sie, dass der FCB in Zukunft auf einen anderen Torhüter, auf einen Schweizer Goalie setzen will?

Mit mir wurde gar nicht geredet, weder seitens von Degen noch von Philipp Kaufmann. Dass alles über das Management gelaufen war, finde ich etwas schade. Es fällt doch keinem einen Zacken aus der Krone, wenn man das persönliche Gespräch gesucht hätte. Die Achillesferse der Klubführung war aber im Laufe der letzten Saison, dass sie zu wenig menschlich agierte. Es gibt auch Menschlichkeit im Spitzenfussball, aber es gibt halt Führungspersonen, die ihr Geschäft anders handhaben. Ich bin der Letzte, der in einer ehrlichen Konversation Kritik oder Entscheide nicht verkraften würde. Es kommt überall im Leben immer auf das Wie an. Im Endeffekt sind das Entscheidungen, die man als Fussballprofi jedoch akzeptieren muss, auch wenn man sie nicht versteht. Es ist ja das gute Recht eines Klubs, wen er verpflichten will. Nur das Vorgehen war nicht das Gelbe vom Ei.

In Basel wurde Heinz Lindner trotz überragender Leistungen alleine gelassen und aussortiert. Frehsfocus

Goalienamen wie Roman Bürki und Loris Karius kursierten damals herum, wie gingen Sie damit um?

Ich habe versucht, mit starken Leistungen die Kritiker zum Verstummen zu bringen. Das ist mir anfangs gelungen und es wurde nach der ersten Transferperiode kein Torhüter verpflichtet. Ich denke, die Leistungen waren auch danach mindestens gleich gut, wenn nicht sogar besser. Ich hatte nie etwas Persönliches gegen Marwin Hitz. Das möchte ich ausdrücklich erwähnt haben. Ich habe von mehreren Seiten gehört, dass er ein anständiger und cooler Typ ist.

Es hat nie geheissen: Heinz Lindner, suchen Sie sich einen neuen Klub?

Nein, im Gegenteil. Man suchte nach Gründen, um den Transfer zu rechtfertigen. Zum Beispiel hiess es, ich sei schlecht im Passspiel. Dabei war ich laut Statistik der zweitbeste Goalie, was das Passspiel betraf. Ich bin von meinen Mit- und Gegenspielern zum besten Torhüter der Liga gewählt worden. Und wenn es um Expected Goals geht, hätte ich deutlich mehr Gegentore kassieren müssen. Das Argument mit dem Schweizer Goalie kam erst am Ende.

Der Boulevard vertrat die Meinung, Sie seien ein «fauler Apfel in einem Korb voller roter Äpfel» gewesen. So eine Aussage erstaunte viele Kreise, gelten Sie doch als hochanständiger Mensch.

Das hat keiner verstanden, auch kein Mitspieler oder sonst wer. Auch so ein Punkt, der womöglich nach aussen getragen worden ist, um den Transfer irgendwie zu rechtfertigen. Das zeigt, dass es nicht menschlich zuging.

Wenn ein Klub einen Feldspieler engagiert, so redet man von gesunder Konkurrenz. Wenn ein Klub einen Torhüter holt, dann hört man von fehlender Wertschätzung. Weshalb ist das so? Konkurrenz gehört doch zum Geschäft.

Konkurrenz belebt das Geschäft, klar doch. Konkurrenten hatte ich genug in meiner Karriere, so etwas treibt einen vorwärts, das ist auch richtig und wichtig. Im Training wirft man in diesem Fall das eine oder andere Prozent noch mehr rein. Aber man muss den Grund eines Wechsels verstehen können, was in Basel nicht der Fall war. Auf der Goalie-Position muss das Selbstvertrauen besonders gross sein, entsprechend das Vertrauen seitens des Klubs in einen. Torhüter ist natürlich eine spezielle Position, er ist der Letzte, den man in einem Spiel auswechselt. Das kommt praktisch nie vor, die Erschöpfung ist ja nicht so gross. Ich jedenfalls hatte noch nie bei einem Spiel das Gefühl, ich müsste aus konditionellen Gründen ausgewechselt werden, auch wenn ich zwanzig Bälle abzuwehren hatte.

Es fällt auf, dass die Schweiz besonders viele gute Torhüter hat, so auch Ihr Nachfolger in Basel. Wie nehmen Sie das wahr?

Ich bin ein Riesenfan vom Schweizer Torhüterspiel. Mir gefällt die Goalieschule hier sehr, angefangen bei Patrick Foletti (Red. Chef der Torhüterausbildung beim Schweizerischen Fussballverband), der sein System von ganz oben bis ganz unten durchzieht. Jeder Torhüter in der Schweiz lernt diese Techniken, die Vereine werden gebrieft, wie ihr Goalies geschult werden müssen. Das ist ein System, wo man eine gewisse Handschrift erkennt. Ich hatte das Glück, in der Schweiz mit zwei hervorragenden Torhütertrainern arbeiten zu dürfen (Red. Christoph Born damals bei GC, Massimo Colomba in Basel). Ich finde das beeindruckend und habe enorm davon profitiert. Gewisse Nachbarländer könnten sich davon eine Scheibe abschneiden.

Heinz Lindner lobt seinen ehemaligen Basler Goalie-Trainer Massimo Colomba in höchsten Tönen. Freshfocus

Was zeichnet die Schweizer Goalieschule denn aus?

Es wird sehr viel Wert darauf gelegt auf das Stellungsspiel, die richtige Positionierung, wenn er nicht explizit in die Aktion miteinbezogen ist. Das gilt defensiv etwa bei Flanken oder offensiv, wenn das eigene Team den Ball in den eigenen Reihen hält. Oder wenn es um Fragen geht, wie hoch man zu stehen hat. Der Fussabdruck beim Absprung ist auch wichtig, aber das sind jetzt schon Details. Das sind alle Themen, die einem hier eingetrichtert werden. Mir liegen die Schweizer Trainingsmethoden sehr, sie haben mich im Alter nochmals geprägt.

Würden Sie einen Schweizer Goalie erkennen in seinem Spiel, ohne zu wissen, dass er ein Schweizer ist?

Wahrscheinlich schon.

Was ist Basel-Goalie Hitz für ein Torhüter?

Ein klassischer Schweizer Goalie mit einer beneidenswerten Karriere.

Lindner Nachfolger Marwin Hitz hat in dieser Saison erst sechs Gegentore in der Liga kassiert. Lindner bei einem Spiel mehr in Sion schon neun. Marc Schumacher / freshfocus

Wie ist der Heinz Lindner eigentlich zum Goalie geworden?

Eigentlich bin ich als Libero in die Fussballwelt eingetreten. Diese Rolle, die es ja nicht mehr gibt, sollte heute der Torhüter einnehmen. Dann war unser Goalie krank oder war aus welchem Grund auch immer nicht zum Spiel erschienen. Der Trainer meinte, Heinz, du bist einer der Grössten, du gehst ins Tor. Und ich habe meine Sache ganz gut gemacht. Als der Torhüter zurückkam, entschied der Trainer, dass ich drinbleiben sollte.

Sie wollten nicht mehr Feldspieler werden?

Nein, es bereitete mir Spass im Tor. Und in jedem Spiel in der Jugend stand mein Vater hinter mir und versuchte, Tipps reinzurufen, auch wenn er kein Fussballer war. Damals war das noch möglich.

Bevor Sie in Sitten unterschrieben haben, hiess es, Sie würden zu Austria Wien gehen, und zwar mit einem Dreijahresvertrag.

Es war sogar ein Vierjahresvertrag. Der Transfer kam denn auch fast zu Stande, es war nahe dran. Der Deal scheiterte an der Ablösesumme, das konnte die Austria nicht stemmen.

Der FC Sion konnte es. Es hiess, die Basler hätten mehr als eine halbe Million Franken verlangt, Sion 100’000 geboten. Dann wird die Ablösesumme wohl irgendwo dazwischen liegen.

Ich würde es Ihnen sagen, aber ich weiss es nicht. Sion hat sich sehr um mich bemüht. Es war super, dass sie derart hartnäckig geblieben sind. Ich wollte zu einem Klub gehen, in dem ich die Nummer eins bin, das war klar für mich, auch wenn man sich nie sicher sein kann. Auch hinsichtlich der österreichischen Nationalmannschaft war das wichtig. Natitrainer Ralf Rangnick sagte mir, dass ich spielen müsse, wolle ich die Nummer eins sein. Deshalb spielte das bei der Vereinswahl auch mit. Ich wollte auch in einem gewohnten Umfeld bleiben. Ich bin seit nunmehr 2017 in der Schweiz und habe die Liga als eine tolle kennen gelernt. Und in der kommenden Meisterschaft gibt es einen neuen Modus.

Heinz Lindner, Ihr gut gelaunter Trainer hat uns vor diesem Interview zugerufen: «Heinz, best keeper ever.» Schönes Kompliment.

Was heisst das auf Deutsch?

