Olivier Buff vor Zalgiris Vilnius gegen FC Basel im Interview

Interview Zalgiris-Profi Oliver Buff nahm schon Kontakt zum FC Basel auf und warnt: «Ihr könnt euch auf ein Dorffest einstellen» Oliver Buff trifft mit Zalgiris Vilnius in der Conference League am Donnerstag auf den FC Basel. Vorher erklärt der Zürcher, wie sein Verein tickt, wie es in Litauen ist und wie der Ukraine-Krieg wahrgenommen wird. Interview: Jakob Weber Jetzt kommentieren 13.09.2022, 17.00 Uhr

Der Zürcher Oliver Buff (links) hat sich mit Zalgiris Vilnius in der Qualifikation unter anderem gegen Malmö durchgesetzt. Imago

Sie verpassten die Europa League durch einen Elfmeter von Ludogorets Rasgrad in der 120. Minute der Verlängerung des Playoffs denkbar knapp. Wie lange dauerte die Enttäuschung an?

Oliver Buff: Die Enttäuschung war grösser als die Freude über die Qualifikation für die Conference League. Das ist sicher. Es war sehr unglücklich. Wir hätten eigentlich weiterkommen müssen. Doch dann kriegen wir diesen sehr harten Elfmeter und bekommen im Gegenzug selber keinen Elfmeter, obwohl der Ball an der Hand des Gegners war.

Trotzdem freut sich Litauen über die erste Teilnahme eines Klubs in einer Europapokalgruppe überhaupt.

Und wie. Die Euphorie ist spürbar. Normalerweise interessiert hier nur Basketball und die Heimfans kann ich an Ligaspielen einzeln abzählen. Aber langsam interessieren sich die Leute auch für Fussball. Zu den letzten drei Qualifikationsspielen kamen 5000 Zuschauer und du wirst in der Stadt auch mal angesprochen. Das passierte vorher quasi nie. Zalgiris probiert schon seit Jahren, in den Europapokal zu kommen, ist bisher aber immer knapp gescheitert. Dass wir es jetzt geschafft haben und dabei auch Malmö FF besiegen konnten, sorgt schon für Aufsehen.

Wie haben Sie die Auslosung verfolgt?

Ein Wiedersehen mit Zürich in der Europa League wäre natürlich schön gewesen. Aber die haben wir ja verpasst. In der Conference League hätte ich mich über West Ham United gefreut. Doch dann wurde es aus Topf 1 Basel. Das ist schon ein Riesenzufall.

Was dachten Sie über das FCB-Los?

Ich hatte gemischte Gefühle. Zum einen Freude, weil ich mit dem FCZ immer gerne in Basel gespielt habe, da es grosse Spiele waren. Auf der anderen Seite hätte ich lieber in einem Stadion gespielt, wo ich noch nicht war. Aber jetzt freue ich mich, bekannte Gesichter wieder zu sehen.

Wen zum Beispiel?

Mit Fabian Frei war ich 2012 bei Olympia, mit Mirko Salvi spielte ich bei GC. Gegen Alex Frei und Taulant Xhaka habe ich früher oft gespielt. Ich habe Fabi eine Nachricht geschrieben und ihm mitgeteilt, dass er sich bei uns auf ein Dorffest einstellen kann.

Oliver Buff spielte mit dem FC Zürich mehrfach gegen Fabian Freis FC Basel. Imago

Und ein Stadion, dem eine Tribüne fehlt.

Ja, ich hatte gehofft, dass sie da bis zum ersten Gruppenspiel noch ein Provisorium hinbauen. Aber es sieht nicht so aus. Das Stadion bleibt zu einem Viertel offen. Wir dürfen nur dank einer Ausnahmegenehmigung der Uefa trotzdem mitmachen.

Und die Gegner auf Kunstrasen empfangen. Den wird Kunstrasenkritiker Fabian Frei auch nicht mögen.

Ja. (lacht) Den brauchst du hier. Wir haben nur zwei Monate Sommer. Es gibt kaum Rasenplätze in Litauen.

Was ist euer Ziel in der Gruppe mit Basel, Bratislava und Jerewan?

Basel und Bratislava sind die klaren Favoriten. Doch wir wollen nicht einfach nur mitmachen. Wenn du Malmö besiegst und Rasgrad fast raushaust, bekommst du gewisse Ambitionen. Vor allem bei den Heimspielen rechnen wir uns etwas aus. Zalgiris könnte vom Niveau her auch im Mittelfeld der Super League mitspielen.

Zu welchen Teamkollegen haben Sie den besten Draht?

Wir haben ein buntes Gemisch aus allen möglichen Nationalitäten. Mit der Gruppe vom Balkan und dem Österreicher im Team habe ich privat am meisten zu tun. Es ist schon etwas familiärer hier, als bei anderen Vereinen, in denen ich war. Wir unternehmen viel zusammen.

Ihr kasachischer Coach Vladimir Cheburin spricht nur Russisch. Wie funktioniert das?

Die Litauer im Team verstehen ihn und für die Ausländer machen der Captain oder der Assistenztrainer den Dolmetscher. Unter vier Augen konnte ich noch nie mit ihm reden, aber unterdessen verstehe ich zumindest, wenn er ausrastet. (lacht) Cheburin ist ein sehr menschlicher Trainer und ein Taktikfuchs, der zuvor bei Sudova war und unter anderem Sion mal besiegt hat.

Der Kasache Vladimir Cheburin trainiert seit letztem Jahr Zalgiris Vilnius. Imago

Auf was muss sich der FCB gegen euch einstellen?

Wir haben ein paar sehr gute Einzelspieler und sind aber auch als Team stark. An einem guten Tag ist bei uns alles möglich. Spannend wird, wie wir mit der Doppelbelastung von 21 Spielen in zehn Wochen umgehen. Unser Kader ist nicht ganz so gross, wie der der Basler.

In der Liga hat Zalgiris trotz fünf Spielen weniger, sieben Punkte Vorsprung. Da könntet ihr ja bei Bedarf Spieler schonen.

Wir haben einen Vorsprung. Aber man weiss ja, wie schnell der verspielt ist.

Wie kam es, dass Sie im Winter in Litauen unterschrieben haben?

Ich hatte in Malaysia eine schwierige Situation mit Covid und den ganzen Beschränkungen und wollte Asien trotz einem Jahr Restvertrag wieder verlassen. Es sollte ein Klub in einer kleinen Liga sein, der aber ambitioniert ist, um den Titel spielt und so auch europäisch mitmachen darf. Am Schluss muss ich aber auch zugeben, dass der Markt für einen Spieler, der aus Asien zurückkommt, nicht gerade gross war. Jetzt bin ich froh, dass mein Plan aufgegangen ist und wir international dabei sind.

Zur Person Oliver Buff wurde am 3. August 1992 in Baden geboren und hat das Fussballspielen beim FC Zürich gelernt. Als Junior trug er jahrelang auch das Trikot der Schweizer Nati, mit der 2009 U17-Weltmeister wurde. Für den FCZ hat Buff zwischen 2010 und 17 in 217 Spielen 28 Tore und 31 Assists gemacht. Anschliessend zog es ihn nach Spanien zu Real Saragossa. Nach anderthalb Saisons dort wechselte Buff für ein halbes Jahr nach Zypern zu Anorthosis, ehe er sich für eine Saison GC anschloss. 2020 wechselte er nach Malaysia zum Selangor FC. Seit Februar diesen Jahres spielt Buff in Litauen für Zalgiris Vilnius. (jaw)

Waren Sie zuvor jemals in Litauen?

Nein. Vielleicht mal auf einer Auswärtsreise, aber ansonsten nicht.

Wie leben Sie in Vilnius?

Alleine in einer Wohnung in der Stadt. Es gefällt mir sehr. Die Lebensqualität ist sehr gross. Das hat mich überrascht. Meine Freundin kommt mich, so oft es geht, besuchen. Ende November läuft mein Vertrag aus, dann komme ich wieder heim.

Ist es ausgeschlossen, dass Sie in Vilnius bleiben? Vielleicht müssen Sie im neuen Jahr ja noch ein Sechzehntelfinale in der Conference League spielen.

Ausgeschlossen definitiv nicht. Ich werde nach der Saison in die Schweiz zurückkommen und mir dann Gedanken machen, wo es weiter geht.

200 Kilometer westlich von Vilnius ist Kaliningrad und im Osten ist es ähnlich weit bis Minsk. Wie nehmen Sie den Ukraine-Krieg wahr?

Das ist schon ein sehr grosses Thema, vor allem zu Beginn des Krieges. Du verfolgst die Nachrichten, in der Kabine wird darüber gesprochen. Jeder kennt jemanden, der direkt betroffen ist. Wir haben auch einen Ukrainer im Team und ein anderer Mitspieler hat mal den geflüchteten Sohn eines Freundes mit ins Training gebracht. Da kriegst du Geschichten mit, die alles relativieren, weil nebenan ein Krieg tobt, den du nicht erklären kannst.

Dachten Sie deshalb an einen vorzeitigen Abgang?

Nein. Aber ich habe mir schon Gedanken gemacht, was ich mache, wenn plötzlich auch Litauen betroffen sein sollte.

