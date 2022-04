Wie der FC Basel seinen Fans einen heftigen Schmerz ersparen kann

Kommentar Der schlichte Weg, den Fans einen heftigen Schmerz zu ersparen Kein FCB-Fan will am Sonntag miterleben, wie der FCZ in Basel Meister wird. Und wenn es doch so kommt, wäre die Gelegenheit für eine anständige Gratulation als Geste mit dem 13. Mai 2006 in der Erinnerung. Christoph Kieslich 30.04.2022, 05.00 Uhr

Basler Fussball-Gefühlswelten I: Am 10. Juni 1972 wird FCB-Trainer Helmut Benthaus von seinen Spielern auf Schultern getragen nach einem rauschenden 4:0 gegen den FCZ vor der Rekordkulisse von 56'000 Zuschauern im Joggeli. Keystone

Es wird in diesen Tagen hier und da wieder daran erinnert wie es war vor genau 50 Jahren. Als der FC Basel im Klassiker auf den FC Zürich traf, die Finalissima der Saison 1971/72. Der FCB ist mit einem Sieg Meister, der FCZ kann noch ein Entscheidungsspiel erzwingen, so eine Art Ein-Spiel-Playoff der Vormoderne. 56000 Menschen sehen im alten Joggeli erst einen rauschenden 4:0-Sieg von Benthaus, Odermatt und Co., und dann staunen sie, als die Zürcher, angeführt von Trainer Konietzka und vom grossen Köbi Kuhn, nach dem Abpfiff dem Meister FC Basel applaudierend Spalier stehen.

Den Kontrast zu diesem fussballromantischen Moment voller Sportsmanship bildet der 13. Mai 2006, ein Datum, an das sich viele FCB-Fans nicht erinnern möchten, aber wohl oder übel müssen, denn es war ein Fanal der Fangewalt, die sich mit den Ausschreitungen im St. Jakob-Park und darum herum auf hässliche Weise Bahn brach.

Wer sich entsinnen kann, weiss noch, wie explosiv die Stimmung damals war, auch durch die mediale Vorberichterstattung in der von der «Schlacht zu St. Jakob» die Rede war. Wie damals im Vorfeld der Europameisterschaft das Thema Gewalt im Fussball politisch bewirtschaftet wurde – Stichwort «Hooligan-Konkordat» – und wie brüchig seinerzeit noch war, was man heute unter Dialog zwischen Kurven, Klubs und Behörden und immerhin als kleinen Fortschritt versteht. Und ein paar Lehren im Umgang mit Hochrisikospielen, die Veranstaltungen mit abertausenden Zuschauern (über 32000 werden am Sonntag erwartet) nun einmal sind, hat man auch gezogen. Scharmützel zwischen Unbelehrbaren sind dabei leider eingepreist.

Der Moment am 13. Mai 2006, der Basler Fussball-Gefühlswelten zum Einstürzen brachte: Die ominöse 93. Minute, das Tor von Julian Filipescu zum Titelgewinn für den FC Zürich und die anschliessenden Ausschreitungen, die wie ein Fanal für Fangewalt stehen. Keystone

Was das alles für diesen Sonntag bedeutet und eine Klassikerausgabe, die es in sich hat wie seit langem nicht mehr? Nun, die Spieler des FC Basel, so sie sich denn überhaupt den historischen Hintergrund dieser Partie vergegenwärtigen können, haben es in ihren Füssen, die schmerzhafteste Vorstellung für einen FCB-Fan zu verhindern: dass der FCZ auf Basler Rasen Meistertänze vollführt. Dazu muss der FCB schlicht gewinnen, womit die Meisterfeier um (mindestens) eine Woche aufgeschoben wäre. Und nebenbei dort stattfinden könnte, wo die Wege für alle Beteiligten zu Champagner und Bier à gogo ohnehin am kürzesten wären: im Zürcher Letzigrund.

Und wenn der FCZ schon Meister wird

in Basel, dann sei ihm zugerufen:

Macht etwas daraus!

Ganz en passant hätte der FCB im Fall eines Sieges dem designierten Meister noch einmal die Stirn geboten, so wie am 26. September beim 3:1-Heimsieg in der Vorrunde und wie beim 3:3 in Zürich fünf Wochen später. Ein Spiel, begleitet von Schiedsrichterinterpretationen, die sich gegen den FCB richteten, eine verhinderte Zürcher Niederlage, die als Wendepunkt im Meisterrennen zugunsten des FCZ gelten darf.

Und wenn nicht? Wenn der FCB nicht gewinnt, nur unentschieden spielt oder gar verliert, und 13 meisterfreudenlose Jahre beim FCZ ausgerechnet beim grossen Rivalen FCB zu Ende gehen. Dann könnte man, so ganz sportlich, die Hände zum Applaus bewegen und einem verdienten Meister gratulieren. Und den Zürchern, wenn der Dampf im Joggeli verraucht ist, zurufen: Macht was draus! Spielt mit Gottes Segen auch Champions League, sammelt Geld für euch und Punkte für die Schweiz und das Uefa-Ranking, damit das nicht wie immer mehrheitlich an Basel hängen bleibt.

Und vielleicht sorgt der FCZ auch nächste Saison für ein spannendes Titelrennen – also noch ein bisschen aufregender als dieses Frühjahr, wieder mit den Young Boys und neu mit dem FC St. Gallen oder wem auch immer. Dann wird man auch wieder merken, dass es gar keine künstlich mit Playoffs aufgemotzten neue Modi und Formate braucht im Schweizer Profifussball.