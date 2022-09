Der Liveticker vom Spiel Zalgiris Vilnius gegen FC Basel

In der 2. Runde der Conference League tut sich der FC Basel lange schwer. Doch am Ende gewinnen die Schweizer in Litauen gegen den lokalen Meister Zalgiris Vilnius mit 1:0 und führen die Tabelle in Gruppe H damit souverän an.

Jonas Stein Jetzt kommentieren 15.09.2022, 20.43 Uhr