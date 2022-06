Trainingslager: Mit diesen Spielern ist der FC Basel am Tegernsee

Saisonvorbereitung Der FCB macht sich mit einem Grossaufgebot auf zum Tegernsee Jedem Spieler seine Chance, sagt Trainer Alex Frei vor dem Start ins Trainingslager des FC Basel in Oberbayern. Einige Spieler sind noch nicht einsatzfähig, andere werden erst mit Verspätung zurück aus den Ferien erwartet und hinter nicht wenigen Akteuren stehen noch mehr oder weniger grosse Fragezeichen. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 22.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Basler Trainertriumvirat: Chefcoach Alex Frei (links) mit seinen Assistenten Martin Andermatt und Davide Callà. Keystone

Mit 30 Spielern und einem Tross an Mitarbeitern wird Cheftrainer Alex Frei an diesem Mittwoch ins Trainingsquartier des FC Basel an den Tegernsee reisen. Bis Ende der Woche werden noch drei Nachzügler aus den Ferien in Bayern erwartet: Fabian Frei, Wouter Burger, Adam Szalai sowie Heinz Lindner.

In der Angelegenheit des österreichischen Torhüters herrscht weiter Ungewissheit, ob ein Wechsel zu Stande kommt. Offen ist auch nach wie vor, was mit Sebastiano Esposito, der mit dem RSC Anderlecht in Verbindung gebracht wird, sowie Strahinja Pavlovic passiert. «Es laufen Gespräche», sagt Kaderplaner Philipp Kaufmann, und das Gleiche gilt auch für Fedor Chalov, dessen Leihvertrag Ende Monat endet. Zumindest reglementarisch scheint eine Weiterbeschäftigung des Russen möglich, aber auch eine Rückkehr zu ZSKA Moskau steht im Raum.

Zur Trainingsgruppe gehören ausserdem zwei Testspieler: Der ghanaische Innenverteidiger Jonas Adjei Adjetey (18) sowie von RB Leipzig der Offensivspieler Adriano Onyegbule, der am zweiten Trainingslagertag seinen 16. Geburtstag feiert. Ebenfalls dabei sind aus dem Basler Nachwuchs der Defensivspieler Elmedin Fazlic (19) und der im Januar von Excelsior Rotterdam geholte Noa Dundas (18), der in Abwehr und Mittelfeld eingesetzt werden kann.

Renato Steffens Name taucht wieder auf

Wann die angeschlagenen (Arnau Comas), verletzten (Anton Kade, Yannik Marchand) oder rekonvaleszenten (Emmanuel Essiam) Spieler in den Trainingsbetrieb einsteigen können, ist fraglich. Für Trainer Frei steht fest, dass jeder Spieler am Tegernsee die Chance habe, sich von seiner besten Seite zu präsentieren und zu empfehlen. Auch Spieler wie der aus einer langen Verletzungspause zurückgekehrte Aussenverteidiger Andrea Padula.

Stürmertalent: Andrin Hunziker. Freshfocus

Bleibt er, geht er? Kaly Sène, hier beim Test des FCB gegen Xamax. Freshfocus

Keine Stellung nimmt der FCB zu den erneut kursierenden Gerüchten um eine Rückkehr von Renato Steffen. Der 30-jährige Nationalspieler hat beim VfL Wolfsburg noch einen bis 2023 laufenden Vertrag.

Gleich nach Ankunft am Tegernsee wird Frei am Mittwochnachmittag zum ersten Training bitten. Der FCB steigt wie immer im Parkhotel Egener Höfe ab, kann in diesem Jahr jedoch nicht den in Velodistanz gelegenen Platz des FC Rottach-Egern nutzen, weil der Rasen einer Sanierung unterzogen wird. Für seine Trainingseinheiten muss der FCB somit jeweils eine rund zwölfminütige Busfahrt bis zum anderen Ende des Tegernsees und dem Sportplatz der Gemeinde Gmund in Kauf nehmen.

Zwei Testspiele sind eingeplant

Bis am Donnerstag nächster Woche gastiert der FC in Oberbayern, wo ihn wechselhaftes Wetter, aber angenehme Temperaturen für die schweisstreibende Vorbereitungsphase erwartet. Am Samstag, 25. Juni, hat der FCB ein Testspiel gegen den Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth eingeplant und auf dem Heimweg am Donnerstag, 30. Juni, ein weiteres gegen den rumänischen Erstligisten FC Botosani.

Mit diesen Spielern bestreitet der FCB das Trainingslager

Torhüter: Marwin Hitz, Mirko Salvi, Nils de Mol, Heinz Lindner (wird am 24. Juni erwartet).

Abwehrspieler: Michael Lang, Andy Pelmard, Sergio Lopez, Noah Katterbach, Nasser Djiga, Arnau Comas, Anton Kade, Andrea Padula, Noa Dundas, Elmedin Fazlic, Jonas Adjei Adjetey (Testspieler).

Mittelfeldspieler: Fabian Frei, Wouter Burger (beide ab 24. Juni), Taulant Xhaka, Matias Palacios, Liam Chipperfield, Yannick Marchand, Emmanuel Essiam, Adriano Onyegbule (Testspieler).

Offensivspieler: Adam Szalai (ab 24. Juni), Liam Millar, Dan Ndoye, Darian Males, Jean-Kévin Augustin, Sayfallah Ltaief, Joelson Fernandes, Andrin Hunziker, Tician Tushi, Fedor Chalov, Kaly Sène.

Mit dem Velo wird es am Tegernsee weit bis zum Trainingsplatz: Die FCB-Spieler Sergioe Lozez, Fedor Chalov und Tician Tushi (von links).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen