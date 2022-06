Das ist die Philosophie von FC-Basel-Cheftrainer Alex Frei

FC Basel Mit Empathie zur Ernsthaftigkeit: So erklärt Alex Frei seine Führungsphilosophie Seit zwei Wochen trainiert Alex Frei den FC Basel. Worauf er Wert legt, wie seine zwei Facetten umfassende Philosophie aussieht, was das mit Tiger Woods zu tun hat – und wie es um die Captainfrage steht. Céline Feller, Rottach-Egern Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gelöst, gut gelaunt und nie um einen Spruch verlegen: Alex Frei hat sichtlich Spass im Trainingslager am Tegernsee. Andy Müller/Freshfocus

Fragt man Davide Callà, fällt schnell ein Wort, wenn er Alex Frei als Trainer charakterisieren soll: «Komplett.» Ein hohes Lob des Assistenten an den Cheftrainer des FC Basel. Es schwingt viel Wertschätzung mit, und dass es im neuen Trainer-Staff der Basler matched, ist nicht nur da zu spüren. Es ist ersichtlich in den Trainings, davor, danach.

Seit zwei Wochen trainiert der FCB nun in dieser Konstellation und unter Chef Frei, seit einer halben Woche tut die Mannschaft dies am Tegernsee. Zwei Einheiten stehen täglich auf dem Programm, mit dieser Pace wird es bis und mit Mittwoch weiter gehen. Seit Freitag ist auch das ganze Kader beisammen. Diese Gelegenheit nutzte Frei, seinen Spielern seine Werte, seine Philosophie zu vermitteln.

«Ich denke, wir sind sehr fordernd, aber auch sehr fördernd», erklärt er seine Coaching-Art im Rahmen einer Medienrunde. Die Handhabung in Basel sei die gleiche wie in Winterthur, wo Frei in der Rückrunde coachte und mit dem FCW den Aufstieg in die Super League schaffte.

Mit Empathie in die Köpfe der Spieler kommen

Frei jedoch unterscheidet seine Handhabung in eine neben und eine auf dem Feld, in eine Coaching- und eine Trainerphilosophie, wie er es nennt:

«Zur Coachingphilosophie gehört die Wertevermittlung, der Anstand, die Empathie gegenüber den Spielern. Das ist das, was sich neben dem Feld abspielt. Dort wollen wir die Spieler als Menschen abholen. Wir wollen in die Köpfe reinkommen, das ist das Wichtigste.»

Frei will verstehen, wieso ein Spieler in einer gewissen Situation wie reagiert. Es geht um Zwischenmenschliches, um das Feingefühl. Darum, auch mal nachsichtig sein zu können, wenn es der Mensch und seine Situation erfordert.

Die Trainerphilosophie jedoch dulde kein Pardon. «Jeder muss Detailbewusstsein haben.» Nur so könne er wecken, was in dieser Mannschaft in seinen Augen schlummert: «Eine unglaublich grosse Qualität.» Eine, die auch durch künstliche Widerstände herausgekitzelt werden könne. «Wie wenn wir beispielsweise für einen Spieler zwei Wochen keine Fouls pfeifen, um zu schauen, wie er damit umgeht.» Oder indem er durch spielerische Challenges die Winnermentalität provoziere, «weil die Spieler in solchen Formen an ihre Grenzen gehen.»

Von den aktuell 34 mittrainierenden Spielern (drei Nachwuchsakteure und ein Testspieler inklusive) seien gewisse erst bei 30, 40 Prozent. Für sie werde die Vorbereitung mitsamt ihrer hohen Intensität noch in den Saisonstart weiter gehen.

Captainfrage geklärt, Deutschstunden angesagt

Bis zu diesem wird auch klar sein, wer Captain sein wird. Etwas, was für den Staff bereits geklärt ist, auch, ab er noch nicht ans Team übermittelt wurde. «Das ist für mich auch nicht die wichtigste Frage», sagt Frei. Wichtiger sei ihm, dass sein Team Schlagworte verinnerliche. Eines davon ist die Ernsthaftigkeit. Frei:

«Das ist ein Phänomen des Fussballs, dass die Spieler Pass- oder Technikübungen nicht ernst genug nehmen, weil sie glauben, sie könnten das schon.»

In anderen Sportarten gäbe es so etwas nicht. «Schauen Sie einen Tiger Woods an. Wenn der aufs Putting Green geht, schlägt er dort 1500 Bälle in zwei Stunden. Und Roger Federer trainiert zwei Stunden seine Vorhand. Diese Perfektion ist das, was ich erwarte. Diese Haltung will ich sehen. Dann darf man auch Fehler machen.»

Zu Freis Anspruch gehört es auch, dass die Spieler Deutsch verstehen. Denn die Amtssprachen lauten: Deutsch, Englisch, Französisch.

«In dieser Reihenfolge. Schliesslich habe ich bei Rennes auch nicht erwartet, dass die dort alle Deutsch sprechen.»

Wer die deutsche Sprache also noch nicht kann, «muss einen Effort machen, sie zu lernen.» Bis dahin wird man auf dem Feld die Anweisungen neben Deutsch, Französisch und Englisch auch noch auf Italienisch und Spanisch hören. Es gehört zur Komplettheit, die nicht nur Frei, sondern den ganzen Staff aktuell auszeichnet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen