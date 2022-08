Die Noten zur 0:1-Niederlage des FC Basel in Sofia

Einzelkritik Die Basler Stürmer teilen sich multiple Chancenvergabe und so wird ein Verteidiger zum Unglücksraben von Sofia Der FCB tut sich weiter schwer, Tore zu erzielen - auch in der Conference League in Sofia. Aber deshalb muss er sich die Eier ja nicht ins eigene Netz legen. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 18.08.2022, 22.25 Uhr

Irgendwie sinnbildlich für den FCB-Auftritt in Sofia: Zeki Amdouni fliegt - und landet unsanft. Freshfocus

Marwin Hitz: Note 4,5

Das 24. Europacupspiel für den 34-Jährigen mit dem 33. Gegentor – einem unglücklichen, weil vom eigenen Mann erzielt. Ansonsten ein sicherer Wert.

Sergio López: Note 4

Kurzfristig für den angeschlagenen Michael Lang in die Startelf gerutscht, hätte der Rechtsverteidiger sich eine noch bessere Bewertung für einen beherzten Aufritt verdient, wenn da nicht das unglückliche Eigentor wäre.

Arnau Comas: Note 4

Bedenkt man, wie grün der Innenverteidiger noch hinter den Ohren ist, gerade auch international, dann war das höchst solide. Arbeitet sich am CSKA-Torjäger Moreno ab, bis der ausgetauscht wird.

Kasim Adams Nuhu: Note 4

In vielen Szenen die Ruhe in Person im Abwehrzentrum. Hat die meisten Ballkontakte (81) und die beste Passquote (89 Prozent), jedoch auch ein paar Wackler, aus denen unnötige Hektik entsteht.

Andy Pelmard: Note 4

Gewinnt die meisten Zweikämpfe in den Reihen des FCB, hat Nationalspieler Yomov im Griff, übt beim Gegentor aber zu wenig Druck auf den Ballführenden aus.

Luftkampf mit Arnau Comas und Andy Diouf, beobachtet von Wouter Burger (von links)

Wouter Burger: Note 4

Hat abgesehen von den Verteidigern die meisten Ballkontakte (71), aber keine ausgezeichnete Passquote (62 Prozent). Kämpferisch einwandfrei, aber er kann mehr Einfluss aufs Spiel nehmen.

Andy Diouf: Note 4

Sein Defensivverhalten beim Gegentor ist ein schwerer Tolggen im Reinheft. Aber was er mit seiner Jugendlichkeit unermüdlich an Dynamik und schnörkellosem Passspiel einbringt, darf deshalb nicht ignoriert werden.

Dan Ndoye: Note 4

Müsste öfter so gut auflegen wie in der Schlussminute für Amdouni. Sucht mit seinem Speed immer wieder das Eins-gegen-Eins, findet allerdings auch immer wieder seinen Meister.

Fabian Frei: Note 4,5

Spielt zentral, ist präsent mit ordentlicher Passquote (76 Prozent) und sorgt für Impulse. Wie in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einem Traumpässchen in die Tiefe auf Millar, aus dem dann herzlich wenig resultiert.

Lässt die Riesenchance kurz vor der Pause liegen und ist auch ansonsten nicht gut: Liam Millar (rechts). Freshfocus

Liam Millar: Note 3

Was er auch anpackt – es verpufft. So auch die Riesenchance kurz vor Pausenpfiff, als er allein aufs CSKA-Tor losziehen kann. 36 Ballkontakte – weniger hat nur noch Amdouni (31). Und dann sieht er bei der Entstehung des 0:1 auch noch unvorteilhaft aus.

Zeki Amdouni: Note 3

Bei den baumlangen niederländischen Innenverteidigern des CSKA abgemeldet. Er kommt im FCB-Dress nicht in Fahrt, ist an der multiplen Chancenvergabe vor Halbzeit beteiligt und sieht seinen Schuss in der Schlussminute von Mattheij geblockt.

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Adam Szalai (80. für Burger).

