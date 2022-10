Einzelkritik Flankengott Lang und ein blitzschneller Fink: Das sind die Noten zum 3:2 des FC Basel über den FC St. Gallen Der FC Basel gewinnt einen intensiven Kampf gegen den FC St. Gallen mit 3:2. Überzeugen kann dabei vor allem ein alter Hase und mit Bradley Fink und Zeki Amdouni zwei junge, aufstrebende Offensivkräfte. Jetzt kommentieren 01.10.2022, 20.31 Uhr

Bradley Fink bejubelt sein Tor zum 3:2. Er braucht nur 29 Sekunden nach seiner Einwechslung für diesen Treffer. Marc Schumacher / freshfocus

Marwin Hitz: Note 4,5

Den Elfer pariert er erst – und wird dann im Nachschuss bezwungen. Bitter. In Minute 26 braucht er Hilfe vom Innenpfosten. Beim ersten Tor machtlos.

Michael Lang: Note 5,5

Er beginnt, weil López verletzt ist. Beweist seinen Wert immer wieder mit punktgenauen Flanken, so wie vor dem 1:1 und dem 3:2.

Arnau Comas: Note 5

Kann zu wenig Druck aufsetzen beim letzten Pass vor dem 0:1. Ansonsten vielleicht nicht so präsent wie zuletzt, aber immer noch mit tollen Grätschen und einer stupenden Abgeklärtheit.

Kasim Adams: Note 3,5

Gegen zwei Gegner kann er das frühe Gegentor nicht mehr verhindern. Sonst aber ist das nicht berauschend, was er zeigt. Dass er den Elfer verschuldet, passt.

Kasim Adams im Zweikampf mit Patrick Sutter. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Andy Pelmard: Note 3,5

Hatte in den vergangenen Partien das Nachsehen gegen Katterbach und rutschte auf die Sechs. Jetzt darf er auf links ran. Überzeugen kann er nicht.

Taulant Xhaka: Note 5

Auch nach der Nati-Pause hat Xhaka die Nase vor Frei. Treibt sein Team unermüdlich nach vorne. So teamdienlich er ist, kommt er selbst nur zu einer auffälligen Offensivszene: dem Abschluss in der 3. Minute.

FCB-Captain Taulant Xhaka im Zweikampf mit Isaac Schmidt. Marc Schumacher / freshfocus

Wouter Burger: Note 4

Holt sich nach 22 Minuten eine Gelbe Karte – es ist die vierte der Saison, womit er gegen Lugano fehlen wird. Ist in der Folge nicht so präsent und stark wie gewohnt, kommt aber zu einer guten Kopfballchance in der 50. Minute.

Darian Males: Note 4,5

Das ist naiv, wie er den Ball verliert und den Gegenstoss der Espen ermöglicht, der dann im 0:1 endet. Clever dafür sein Zuspiel auf Amdouni vor dem 2:1. Noch cleverer? Wie er durchbricht und von Stillhart als letzter Mann gefoult wird und den Platzverweis provoziert.

Zeki Amdouni: Note 5,5

Kaum genesen, wird er gleich als Zehner nominiert und läuft der FCB wieder im 4-2-3-1 auf. Und Amdouni spielt, als wäre er nie weg gewesen, erzielt innert zwei Minuten eigentlich einen Doppelpack, aber das zweite Tor wird Zigi als Eigentor zugeschrieben.

Zeki Amdouni feiert seinen Treffer zum 1:1. Marc Schumacher / freshfocus

Dan Ndoye: Note 3,5

Der Nati-Debütant wird überraschend auf der linken Seite nominiert und zeigt eine sehr diskrete Leistung.

Andi Zeqiri: Note 4

Sein Kopfball ist gut, wird pariert, aber weil Zigi nach vorne abprallen lässt, ist Zeqiri Vorlagengeber zum 1:1. Kommt danach zu weiteren, ungenutzten Chancen.

Jean-Kévin Augustin: Note 4

Kommt in der 68. für Zeqiri in die Partie. Hat eine Halbchance, mehr aber auch nicht.

Bradley Fink: Note 6

Eigentlich ist er ja zu kurz im Einsatz mit seiner Einwechslung erst in der 83. Minute für Burger. Aber wer 29 Sekunden für sein Debüt-Tor in der Super League braucht, der verdient eine Bewertung. Vor allem, wenn es noch das siegbringende 3:2 ist.

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Diouf (75. für Males), Millar (75. für Amdouni).

