Die Noten zum wilden 3:3 des FC Basel bei Slovan Bratislava

Einzelkritik Der eine Einwechselspieler ist on fire, der andere arg tölpelhaft - die Noten für die FCB-Spieler Mit seinen drei Einwechslungen in der 64. Minute hat FCB-Trainer Alex Frei ein gutes Händchen in Bratislava. Eher unglücklich verläuft der notgedrungene Einsatz von Liam Millar beim wilden 3:3 gegen Slovan in der Conference League. Jetzt kommentieren 13.10.2022, 22.57 Uhr

Zweites Tor in der Gruppenphase: Wie schon in Vilnius beim 1:0-Sieg trifft Andi Zekiri diesmal in Bratislava mit einem wichtigen Tor zum 3:3-Endstand. Claudio De Capitani / freshfocus

Mikro Salvi: Note 4,5

Muss für den erkrankten Hitz in die Torwarthosen, kann bei den Gegentoren nichts ausrichten und pariert mit Flugeinlage einen Chakvetadze-Weitschuss.

Michael Lang: Note 4

Fehlerhaft im ersten Durchgang, aber dann mit Zug nach vorne und dem Assist zum 3:3.

Arnau Comas: Note 3,5

Bekundet ein paar Mal Mühe mit in die Tiefe gespielten Bällen, so auch beim dritten Slovan-Treffer.

Andy Pelmard: Note 4,5

Der Allzweckreiniger spielt für den gesperrten Adams Innenverteidigung und steuert ein paar schöne Auslösungen bei.

Riccardo Calafiori: Note 4

Hat für die Roma schon acht Mal international gespielt und gibt auf diesem Niveau im FCB-Dress einen durchwachsenen Einstand.

Taulant Xhaka: Note 4

Hat die beste Szene in der Phase, als der FCB Gas gibt. Holt einen Freistoss heraus und schiesst ihn gleich selbst gefährlich.

Fabian Frei: Note 4,5

Der Captain ist zurück auf dem Feld, zerreisst keine Stricke, ist aber wertvoll in vielen kleinen Momenten des Spiels.

Wouter Burger: Note 3,5

Holt sich unmittelbar vor dem Elfmeter zum 1:1 Gelb und sieht beim 1:2 und dem Kopfball von Kucka nicht vorteilhaft aus.

Co-Produktion: Bradley Fink holt den Elfmeter raus, den Darian Males zum 0:1 verwandelt. Keystone

Darian Males: Note 4,5

Der Linksfuss macht es beim Elfmeter mit grosser Nervenstärke, wird dann schmerzhaft getroffen und muss raus.

Dan Ndoye: Note 3

Von ihm war wie schon in Lugano ganz wenig zu sehen. Dribbelt sich wie so oft in die Wand.

Bradley Fink: Note 4

Hat bei seinem vierten Europacupeinsatz eigentlich nur eine Szene. Holt dabei jedoch den Penalty zum 0:1 heraus.

Liam Millar: Note 3,5

Tölpelhaft, wie er nur wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung für Males den Elfmeter verursacht. Weiter auf Formsuche.

Andy Diouf _ eine halbe Stunde Galavorstellung in Bratislava mit Tor und Torvorbereitung. Claudio De Capitani / freshfocus

Andy Diouf: Note 6

Hola, war der Franzose on fire, als er für Xhaka kommt: Kopfballtor zum 2:3 mit energischem Nachsetzen und den Ausgleich sauber eingeleitet. Chapeau.

Zeki Amdouni: Note 4,5

Ersetzt Burger. Bringt sofort seine Unberechenbarkeit ein und bereitet, ohne mit der Wimper zu zucken, den Anschlusstreffer vor.

Andi Zeqiri: Note 5

Ersetzt Fink und macht, was eine Sturmspitze zu tun hat: Lenkt Langs flache Hereingabe am ersten Pfosten zum 3:3 über die Linie – sein zweiter Treffer in der Gruppenphase nach dem Siegtreffer in Vilnius.

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Katterbach (78. für Calafiori).

