Einzelkritik Hitz patzt, Xhaka gibt den Rechtsverteidiger und die Offensiv-Spieler nutzen zu wenige Chancen: Das sind die Noten zum 2:2 des FCB gegen Zalgiris Der FC Basel führt 2:0, zeigt ein tolles Spiel - und bricht dann komplett ein. Am Ende stehen die Basler mit nur einem Punkt da. Auch, weil offensiv zu wenig Chancen verwertet wurden. Und weil Marwin Hitz ganz grob patzt. Die Noten der FCB-Spieler in der Übersicht. Céline Feller Jetzt kommentieren 27.10.2022, 23.27 Uhr

Er weiss selbst: So ein Patzer wie beim 2:1 darf ihm nicht passieren. Peter Schneider / KEYSTONE

Marwin Hitz: Note 2,5

Was ist denn das bitte? In der 43. schiesst er Oyewusi an, von dem der Ball ins Tor zum 2:1 prallt. So ein Fauxpas darf einem Routinier wie ihm nicht passieren.

Taulant Xhaka: Note 3,5

Überraschend ist er der Rechtsverteidiger. Macht das eine Stunde okay, dann verliert er in der Vorwärtsbewegung vor dem 2:2 den Ball. Versucht das am Ende mit Rushes in die Offensive wettzumachen.

Taulant Xhaka ist nach dem 2:2 bedient. Peter Schneider / EPA

Arnau Comas: Note 3,5

Mister Konstanz leistet sich einen Schnitzer. Er grätscht ins Nichts und kann den Schnittstellenpass vor dem 2:2 nicht unterbinden.

Kasmin Adams: Note 4

Hat in der 32. Glück, dass seine Klär-Aktion weder ein Eigentor noch einen Eckball zur Folge hat. Sonst okay, aber vereiteln kann er das zweite Gegentor auch nicht.

Noah Katterbach: Note 4

Solche guten Bälle in die Tiefe wie zu Beginn der Partie hat man von ihm selten gesehen. Der Rückpass, mit dem er Hitz in Bredouille bringt, ist leider eher das, was man gewohnt ist von ihm.

Fabian Frei: Note 4

Sein Freistoss, der geblockt wird, dient als Vorlage zu Dioufs 1:0. Beim 2:2 ist seine Positionierung falsch. Es passt zu einem Spiel, in dem er oft seinen Platz sucht.

Andy Diouf: Note 4,5

In Minute 1 findet er mit seinem Abschluss wunderschön das linke Lattenkreuz und erzielt so kurz vor Monatsende das Tor des Monats. Danach hat er ab und an gute Balleroberungen, aber noch viel mehr, sehr doofe Ballverluste.

In Minute 1 erzielt Andy Diouf sein Traumtor zum 1:0. Peter Schneider / AP

Darian Males: Note 4,5

Der beste Skorer macht, was er zuletzt immer tut: liefern. Holt den Freistoss vor dem 1:0 raus und assistiert beim 2:0 Zeqiri.

Zeki Amdouni: Note 3,5

Findet immer wieder in Keeper Gertmonas seinen Meister und muss dann als Erster raus.

Liam Millar: Note 3

Klare Chancen, die er sich erspielt oder abschliesst, fehlen. Und dann versaut er noch den Konter in der Nachspielzeit ...

Andi Zeqiri jubelt über seinen vermeintlichen Siegtreffer zum 2:1. Peter Schneider / AP

Andi Zeqiri: Note 4

Seine vierte Chance verwertet er – in der 17. Minute zum 2:0, ebenfalls ins Lattenkreuz. Nach dem Startfuriosum baut er stark ab.

Dan Ndoye: Note 3,5

Kommt in der 58. für Amdouni, sodass Males auf die Zehn einrückt. Schöne zwei Abschlüsse in der 76., sonst blass.

Bradley Fink: Note 3,5

Wird in der 58. für Zeqiri eingewechselt. Kommt schnell zu einer Halbchance, mehr nicht.

Wouter Burger: Note 4

Ersetzt Frei in der 68.. Schlenzt in der 70. beinahe den Ball ins Tor. Danach ackert er viel.

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Pelmard (72. für Comas).

