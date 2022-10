Die Noten für den FC Basel bei der 1:3-Niederlage in Bern

Einzelkritik Die einen senden Lebenszeichen, andere überzeugen mit ihrem Willen - die Noten zur Niederlage des FCB in Bern Gar nicht so einfach, nach einer Partie mit zwei Halbzeiten von so unterschiedlichem Charakter eine Bewertung vorzunehmen. Wir tun es natürlich trotzdem und haben beim FC Basel zum Beispiel einen richtig guten Bradley Fink gesehen. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 30.10.2022, 21.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bradley Fink, Torschütze für den FCB in Bern und auch ansonsten ein Aktivposten (hier gegen Mohamed Ali Camara). Claudio De Capitani / freshfocus

Marwin Hitz: Note 4

Hat nichts zu halten, kann bei den Gegentoren nichts ausrichten und muss mit Achillessehnenproblemen zur Pause raus.

Taulant Xhaka: Note 3,5

In Erinnerung bleibt, wie er sich beim 1:0 vergeblich in die Schussbahn wirft und wie er sich über einen ausgebliebenen Pfiff so echauffiert, dass es die vierte gelbe Karte absetzt. Deshalb vorsichtshalber durch Lang ersetzt.

Kasim Adams: Note 4

Kehrt nach viereinhalb Jahren an die Stätte früherer Triumphe im YB-Dress zurück. Ein diskutabler Foulpfiff gegen ihn steht vor dem 1:0, ansonsten ist er sattelfest.

Andy Pelmard: Note 4,5

Defensiv ohne Fehl und Tadel und nach anfänglicher Reserviertheit ein Pluspunkt.

Riccardo Calafiori: Note 4

Muss vor dem 2:0 Passgeber Rieder resoluter stören, hat dann gute Szenen in der Offensive und provoziert den Penalty.

Wouter Burger: Note 4,5

Krönt die schlechte erste Halbzeit mit dem Ballverlust vor dem 2:0. Nach Seitenwechsel wie ein umgestülpter Strumpf.

Andy Diouf: Note 4

Ein schönes Solo in Halbzeit 1, im zweiten Durchgang mit erheblichem Anteil am dominanten Basler Mittelfeldspiel.

Dan Ndoye*: Note 4

Wenn er seine Vorzüge über 90 Minuten einbringen könnte – wer weiss, was drin läge. Ein typischer Ndoye in der 59. Minute: auf den letzten Kontermetern wird er langsamer, nimmt die falsche Entscheidung und schliesst mit rechts statt mit links ab. Schade.

Darian Males: Note 4

45 Minuten fragt man sich, was er genau als Zehner so macht, dann dreht er auf, sieht seinen gar nicht schlecht geschossenen Handspenalty aber genauso pariert wie einen Kopfball.

Liam Millar: Note 4

Eine Halbzeit lang mau wie immer zuletzt inklusive Luftloch statt Torschuss, dann eine ebenso erstaunliche wie eklatante Steigerung.

Bradley Fink: Note 5

Da hat der FCB einen jungen, schlauen und laufwilligen Stürmer, der beim 2:1 ausserdem seinen Torinstinkt demonstriert.

Mirko Salvi; Note 4,5

Macht für den angeschlagenen Hitz seinen ersten Liga-Einsatz nach Rückkehr zum FCB. Hat einen Schuss zu halten und beim zweiten nichts zu halten.

Michael Lang: Note 4,5

Kaum für Xhaka im Spiel, leitet er energisch den Anschlusstreffer ein. Die Rote Karte gegen ihn (88.) gibts für ein eher unglückliches Foul und geht in Ordnung.

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Fabian Frei (81. für Males), Zeki Amdouni (81. für Millar), Andi Zeqiri (81. für Ndoye).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen