Die Noten für den FC Basel bei der 0:1-Niederlage gegen GC

Einzelkritik Zwischen Einfalt und Harmlosigkeit – die FCB-Noten für das letzte Spiel des Jahres in Zürich Bei der 0:1-Niederlage gegen die Grasshoppers fallen einige Akteure des FC Basel in bekannte, schlechte Muster zurück und zwei sind völlig von der Rolle. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 13.11.2022, 00.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Basler Auftritt in einem Bild festgehalten: Bradley Fink nach dem Abpfiff im Letzigrund. Freshfocus

Marwin Hitz: Note 4

Der Mann zwischen den Pfosten beim FC Basel hat mit dem Gegentor nichts zu tun und wird in der zweiten Halbzeit (bei 70 Prozent Basler Ballbesitz) nur noch als Anspielstation für Rückpässe benötigt.

Michael Lang: Note 3,5

Nach zwei Spielsperren zurück mit solider Defensive, aber nach vorne ohne wesentlichen Einfluss.

Arnau Comas: Note 4

Einer der wenigen, dem nichts vorzuwerfen ist. Hat Glück, dass ein Rempler gegen Kawabe nicht als Penalty taxiert wird (39.). Bevölkerte in der Schlussphase auch noch den gegnerischen Strafraum.

Andy Pelmard: Note 2,5

Sieht nach fahrigem Auftakt die erste (!) gelbe Karte in der Liga, War eigentlich gut im Spiel, auch was die Auslösung anbelangt. Doch dann leitet sein schlechtes Zuspiel den einzigen Treffer des Abends ein und dann ist er irgendwann völlig von der Rolle.

Protagonisten einer weiteren ernüchternden Niederlage: Andy Pelmard (hinten) leitete den entscheidenden Gegentreffer ein, Noah Noah Katterbach (rechts) hatte Pech mit einem Lattentreffer. Freshfocus

Riccardo Calafiori: Note 2,5

Ein konfuser Auftritt. Verursacht eine Rudelbildung, sieht Gelb und bleibt zur Pause draussen.

Fabian Frei: Note 4

Der WM-Fahrer darf vor Abreise zum 481. Spiel im FCB-Dress ran und müht sich um einen Hauch von Struktur. Lässt sich jedoch vor dem Tor von Abrashi abkochen.

Wouter Burger: Note 3

Die Reaktion bei der Auswechslung sagt alles: Hatte allen Grund sauer zu sein – auf sich selbst. Vergibt bis dahin einer der raren Basler Chancen.

Andy Diouf: Note 4

Viele Ballkontakte – aber wer hatte die nicht in FCB-Reihen? – jedoch keine zündenden Ideen.

Darian Males: Note 3

Ein Rückfall in Zeiten von Unproduktivität. Seine stehenden Bälle sind an Einfältigkeit kaum zu unterbieten – das gilt aber für die Kollegen (Frei, Millar) ebenso.

Dan Ndoye: 3

Einmal mehr die personifizierte Ineffizienz und Harmlosigkeit.

Bradley Fink: Note 3,5

Ist sich für keinen Meter zu schade. Kommt wenigstens in Abschlusssituationen, aber versagt dann doch oder findet ein Bein oder andere Zürcher Körperteile.

Noah Katterbach: Note 3,5

Kommt in der 46. Minute für Calafiori und seine Flanken sind so lausig wie die der Kollegen. In der 87. Minute hat er bei seinem Kopfball an die Querlatte Pech. Sein Leihvertrag mit dem 1. FC Köln läuft eigentlich Ende des Kalenderjahres aus und offen ist, wie es weitergeht mit ihm.

Wie vernagelt: Die Basler (mit Zeki Amdouni und Andy Diouf) vor dem Zürcher Tor, da von einem Basler – GC-Goalie Justin Hammel – sauber gehalten wurde. Freshfocus

Liam Millar: Note 3,5

Mit ihm kommen Spurenelemente von frischem Wind auf den linken Flügel. Für einen potenziellen WM-Teilnehmer aber auch zu wenig.

Zeki Amdouni: Note 3,5

Sein Aktionismus ist zwar auch von Fehlern durchsetzt. Er sorgt aber immerhin für ein paar brenzlige Situationen.

Andi Zeqiri: Note 3

Ein völlig glückloser Einsatz als zweite Sturmspitze.

Zu kurz im Einsatz für eine Note:

Kaly Sène (85. für Lang).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen