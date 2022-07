Das sagt Wouter Burger zum 1:1 des FC Basel gegen Servette

Nachgefragt Wouter Burger: «Meine Eltern sind zu Besuch, ich muss gut spielen» Für Wouter Burger ist das Remis im ersten Heimmatch das beste Spiel, das er je vom FCB gesehen hat. Aufgezeichnet: Maximilian Karl Fankhauser 24.07.2022, 19.28 Uhr

Wouter Burger zeigte sein stärkstes Spiel für den FCB bisher. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Wouter Burger, trotz der vielen Chancen schaut heute nur ein Punkt heraus. Wie haben Sie das Spiel gesehen?

Wouter Burger: Es ist natürlich sehr ärgerlich, dass wir das Spiel nicht gewinnen konnten. Denn wen man, wie wir heute, derart viele Chancen hat, muss die Entscheidung viel früher fallen.

Was hat der FCB denn richtig gemacht?

Man hat gemerkt, dass wir unser Offensivspiel stetig verbessern. Wir feilen an unseren Skills, haben viele Chancen kreiert und Speed in die Angriffe gebracht. Wir sind noch ein junges Team mit vielen neuen Spielern und wollen uns stetig verbessern. Das heutige Spiel war eines der besten, wenn nicht das Beste, seit ich hier in Basel bin.

Der Ausgleich ist nach einem Konter gefallen. Weshalb sind Sie während des Spiels vermehrt in solche Situationen geraten?

Ich mag mich eigentlich nur an drei Konter erinnern. Das ist natürlich viel zu viel. Dort stimmte unser Positionsspiel nicht. Servette kreierte wenig und lauerte auf solche Möglichkeiten. Wir müssen das ganze Spiel über den Fokus bewahren und cleverer agieren.

Weshalb hat der FCB dieses Spiel nicht gewinnen können?

Wie bereits gesagt, wenn wir die Tore schiessen, gewinnen wir dieses Spiel. Jetzt müssen wir noch an den Abschlüssen und am Positionsspiel arbeiten. Und Jérémy Frick hat heute wahrscheinlich das Spiel seines Lebens gemacht und alles gehalten, was er konnte.

Weswegen mussten sie sich auswechseln lassen?

Als ich von der Nationalmannschaft zurückgekehrt bin, hatte ich ein wenig Probleme mit dem Knie. Dieses ist jetzt eigentlich wieder in Ordnung, ab und zu spüre ich es aber noch ein wenig.

Sie haben sehr entfesselt aufgespielt. Wie haben Sie sich selbst in diesem Spiel gesehen?

Ich habe mich heute sehr oft in die Offensive einschalten können, bin auch in den Abschluss gegangen. Zudem konnte ich dem Team mit meinem Gegenpressing in einigen Situationen helfen, was auch wichtig war.

Woran liegt es, dass wir einen anderen Wouter Burger sehen?

Meine Eltern sind zu Besuch, da muss ich ja gut spielen (lacht). Nein, im heutigen Spiel konnte ich mich oft sehr gut in Position bringen und das Team somit unterstützen.