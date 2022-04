Der FC Basel kann sich noch ein 2021 nicht leisten

Bilanz Noch ein Geschäftsjahr wie jenes 2021 kann sich der FC Basel nicht leisten 14,4 Millionen Franken Verlust sind aus der Sparbüchse ausgeglichen worden – eine Hoffnung beruht auf mehr Zuschauereinnahmen. Christoph Kieslich 20.04.2022, 20.16 Uhr

Die Entwicklung der Kennzahlen des FC Basel seit 2007. Markant sind der Einbruch bei den europäischen Einnahmen sowie der Rückgang bei den Zuschauerzahlen. zVg/FC Basel

Es ist Mirko Brudermanns erster öffentlicher Auftritt als Finanzchef des FC Basel gewesen. Und was der Chief Financial Officer, wie das heutzutage in einem Unternehmen eben zu heissen hat, darlegte, war eindeutig. Und er sagte das ohne die dem Fussball per se innewohnende Dramatik ausgeschmückt. Verkürzt könnte man zusammenfassen: Ein weiteres Jahr wie 2021 kann sich der FCB nicht leisten, ohne in Schieflage zu geraten.

Die wichtigste Nachricht war keine neue, weil sie seit Dezember und einem Beitrag in dieser Zeitung bereits öffentlich war: Die FC Basel 1893 AG schliesst das Geschäftsjahr 2021 mit einem massiven Verlust ab. Genauer: 14,37 Millionen Franken beträgt das Minus. Das bei einem Umsatz von 59,6 Millionen, der um elf Prozent niedriger ausfiel als im 2020 (67,1).

Lohnkosten für die Profis wurden weiter gesenkt

Um diesen Verlust auszugleichen, musste der FCB auf seine letzten Reserven zurückgreifen aus den goldenen Zeiten bis 2017 und dem achten Meistertitel in Serie. 1,52 Millionen Franken bleiben als Eigenkapital von dereinst rund 60 Millionen, die auf Holding AG und FCB AG verteilt waren und die massgeblich in der Ära unter Mehrheitsaktionär Bernhard Burgener verbraten wurden.

FCB-CFO Mirko Brudermann. Urs Lindt / freshfocus

Unter seinem Nachfolger David Degen, der am 11. Mai ein volles Jahr am Ruder sein wird, ist der FCB auf allen Ebenen auf Sparkurs unterwegs. Das hat unter anderem zu einem Personalabbau geführt, der unter dem Strich jedoch nicht so massiv ausfiel, wie er in den vergangenen Monaten hier und da erschien: Der FCB beschäftigte Ende 2021 197 Menschen. Im Jahr davor waren es 201.

Die Personalkosten stiegen um drei Prozent auf 35,34 Millionen, was laut Brudermann unter anderem mit den Leistungsprämien für die Profis zu tun hat (4,2 Millionen durch die Teilnahme an der Conference League statt 2,45 Millionen im Jahr zuvor). Rund zehn Prozent mehr musste der FCB auch in seiner Verwaltung aufwenden, um zum Beispiel Freistellungen zu bezahlen.

22,3 Millionen Franken gab der FCB für die Bezahlung seiner Profis und den Staff der 1. Mannschaft aus; 1,1 Millionen weniger als 2020 und satte 14,2 Millionen weniger als 2019.

Finanzchef Brudermann spricht von «Halbjahreseffekten» seit der Übernahme der neuen Klubführung und den eingeleiteten «Kader-Umbaumassnahmen». Für David Degen, Hauptaktionär, Verwaltungsratspräsident der FC Basel Holding AG und treibende Kraft, steht angesichts dieser Zahlen fest: «Das geht noch tiefer.» Sprich: Er sieht weiteres Sparpotenzial.

Eine Bilanz mit 16 Millionen Corona-Darlehen

Geprägt war natürlich auch das Jahr 2021 von den Folgen der Corona-Pandemie. Nach dem absoluten Tief bei den Zuschauereinnahmen im 2020 (7,8 Millionen Einnahmen) wurden etwas über 13 Millionen eingenommen, was jedoch immer noch ein massiver Einbruch ist gegenüber den Vor-Corona-Zeiten und fast 18 Millionen Franken Einnahmen aus dem Ticketverkauf im Jahr 2019.

Rückläufig sind auch weiterhin die Sponsoreneinnahmen, bei denen der FCB fast eine Million weniger ausweist als im Jahr zuvor. Aktuell muss er Ersatz für die Basler Kantonalbank suchen, die als sogenannter Premiumpartner jährlich einen hohen sechsstelligen Betrag bezahlte, sowie für den auslaufenden Ausrüstervertrag mit Adidas. «Wir arbeiten mit Hochdruck daran», so Brudermann.

Einer der wichtigsten Indikatoren für die Arbeit bei den Profis des FCB wie auch auf dem Nachwuchs-Campus sind die Transfererlöse. Brudermann verweist auf den (oben in der Grafik zu erkennenden) Zickzack-Kurs: auf Jahre mit fetten Einnahmen folgt fast in der Regel eines mit verminderten. So war es auch zuletzt: 36,4 Millionen standen 2020 zu Buche, ein Jahr später sind es nur 6,7.

Corona-bedingt sind auch die Verbindlichkeiten, die sich aus dem vom Bund gewährten Corona-Krediten ergeben: 5 Millionen sind kurz- und 11 Millionen langfristige Darlehen. Mit etwas mehr als einer halben Million Franken deckte die FC Basel 1893 AG vertragsgemäss das Defizit des Vereins FC Basel, in dem die Jugendmannschaften bis zur U14 und der Frauenfussball organisiert sind.

Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr stellte Brudermann durchaus optimistisch: «Wir gehen von einem ausgeglichenen Ergebnis aus.» Eines der Ziele lautet, dem seit 2013 zu beobachtenden Zuschauerrückgang entgegen zu wirken. Bei den Saisonkarten wird die Marke von 20000 angepeilt, was für den FCB zwischen vier und fünf Millionen Mehreinnahmen bedeuten würde.

Stadionkosten als Klotz am Bein

Einen entscheidenden Hebel, um die Kosten weiter zu minimieren, sieht Brudermann beim Stadion. Mit dem, was der FCB für die Heimspiele im St. Jakob-Park aufwenden muss, «bewegen wir uns schweizweit in einer eigenen Liga».

Um die prognostizierten 65 bis 67 Millionen Umsatz zu erreichen, plant der Finanzchef die Teilnahme an der Gruppenphase der Conference League fest ein. Für David Degen ist das keine Illusion und für den FCB überlebenswichtig. Denn nachdem das Eigenkapital weitgehend aufgezehrt ist, schaut der Mann für die Finanzen ganz nüchtern auf die nähere Zukunft: «Wir haben keinen Spielraum mehr.» Eine Zukunft also mit etlichen Risiken.