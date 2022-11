Der FC Basel und sein Sicherheitsteam gehen getrennte Wege

Personelle Veränderungen «Aufgrund struktureller Anpassungen»: Der FC Basel und das Sicherheitsteam gehen getrennte Wege Beim FCB kommt es zu personellen Veränderungen. Sicherheitschef Rene Bonk und sein Team walten nicht mehr für Rotblau. Der Verein begründet dies mit strukturellen Anpassungen im Sicherheitsbereich. Lea Meister und Céline Feller Jetzt kommentieren 17.11.2022, 12.23 Uhr

Das Team, welches für die Stadionsicherheit im St. Jakob Park zuständig war, wurde beim FC Basel entlassen. Symbolbild: Georgios Kefalas / KEYSTONE

Die Wege des FC Basel und seines Sicherheitsteams trennen sich. Was der bz am Donnerstagmorgen von einer Quelle zugespielt wurde, bestätigt Remo Meister, Kommunikationschef beim FC Basel, auf Anfrage der bz am späteren Morgen. Der Bereich der Sicherheit beim Basler Fussballverein werde neu aufgestellt.