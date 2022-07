Arnau Comas vom FC Basel im grossen Portrait: Auf dem Trampolin

Porträt Arnau Comas beim FC Basel: «Der FCB könnte für mich wie ein Trampolin sein» Arnau Comas ist vom grossen FC Barcelona nach Basel gekommen. Hier will er ein nächstes Schrittchen vor dem hoffentlich dereinst grossen Schritt machen. Ein Porträt über einen jungen Mann, der über Wertevermittlung und Respekt spricht – und sich neben dem Fussball ein zweites Standbein aufbaut. Céline Feller Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Arnau Comas will ein bisschen Schweizerdeutsch lernen. Auch wenn er schon Hochdeutsch als eine Challenge empfindet. «Aber das hat mit Respekt zu tun», sagt der 22-Jährige. Andy Müller/Freshfocus

«Klar, einfach weil die Vereine dieselben Farben haben», sagt Arnau Comas und lacht. Deshalb sei er zum FC Basel gekommen, vom grossen FC Barcelona her, wenn auch «nur» aus der zweiten Mannschaft der Katalanen. Es ist einer der vielen kleinen Spässchen, die der 22-Jährige im Gespräch macht.

Barcelona also. Es ist ein weiterer grosser Verein, von welchem der FC Basel einen vielversprechenden Spieler geholt hat. Einen, den sie bei Barça als «perfektes Beispiel für die Verinnerlichung der DNA von La Masia» bezeichnen. Den sie dort mit seinem Idol Gerard Piqué vergleichen. Der bei Barça B nicht einfach nur spielte, sondern dessen Captain er auch war.

Jetzt Basel. Kurz vor dem Trainingslager wurde Arnau Comas, der aus Cassà de la Selva – zehn Minuten weg von Girona und eine Stunde von Barcelona entfernt – aufgewachsen ist, verpflichtet. Comas:

«Für mich war relativ schnell klar, dass ich diesen Sommer, wenn mein Vertrag ausläuft, eine Veränderung brauche.»

Er sei lange bei Barça B gewesen, habe eine sehr gute Zeit gehabt, viele Minuten absolviert. «Aber in der ersten Mannschaft gab es keine Möglichkeit, auf mehr Einsätze zu kommen.» Zu gross sei die Konkurrenz mit Piqué, Samuel Umtiti, Clément Lenglet, Andreas Christensen – um nur ein paar Namen zu nennen. «Daher wurde mir klar, dass ich andernorts weiter wachsen und mich verbessern muss.»

Basel, das sei ein erstes Schrittchen, vor dem hoffentlich irgendwann grossen Schritt in eine der fünf grössten Ligen. Am besten natürlich vor dem Schritt zurück zu Barcelona. «Davon träumen alle aus der Region dort.»

Sein Idol machte ebenfalls einen Umweg

Schnuppern konnte Comas an der ersten Mannschaft, er durfte diverse Male mittrainieren, Vorbereitungen mitberstreiten, in Testspielen mittun. Auch mit Idol Piqué konnte er ein bisschen reden, wenn auch nicht so viel, wie er sich das erhofft hatte. Gerade jetzt, wo dieser ihm hätte erklären können, wie viel ein Umweg wert sein kann, war Piqué doch vor dem Durchbruch bei Barça bei Manchester United und Zaragoza.

Der Durchbruch, der Comas nicht gelang bei seinem Traumklub. «Wenn man sich das eingestehen muss, dass es nicht reicht für den Sprung in die erste Mannschaft, dann ist das schwierig.» Gepaart damit, dass er nach zwölf Jahren in ein neues Umfeld gekommen ist, weg von der Familie, die er auch ab 16, als er in La Masia zog, noch mindestens einmal die Woche gesehen hat. «Das wird zu Beginn hier sicher eine harte Erfahrung. Aber ich bin mir sicher, dass Basel ein guter Ort ist.»

Comas gefallen nicht nur die spasseshalber erwähnten Klubfarben. Es sei die sportliche Möglichkeit gewesen, die Art und Weise, wie der FCB auf junge Spieler setze und die Schweizer Liga allgemein junge Akteure weiterbringe auf dem Weg nach weiter oben. Comas:

«Ich hatte auch andere Angebote, gute auch. Aber mir gefiel, wie hoch der FCB international angesehen ist. Er könnte für mich wie ein Trampolin sein.»

Ausserdem sei es ein guter erster Schritt in eine höchste Liga. Denn auf diesem Niveau fehlt ihm Erfahrung. Und auch deshalb wäre ein Wechsel in die Primera División vielleicht noch etwas zu früh gekommen, der Schritt zu gross gewesen. Deshalb das Schrittchen zum FCB.

Erst der Mensch, dann der Fussballer

Comas wirkt sehr überlegt, wenn er solche Dinge erläutert. Er tut dies in Castellano, spricht selbstredend als Muttersprache Katalanisch, auf Englisch verstehe er auch praktisch alles – «vor allem, wenn es nicht super schnell gesprochen wird» – und reden gehe auch. «Ich schäme mich einfach ab und an ein bisschen.»

Er, der bis 2026 unterschrieben hat beim FCB, wolle aber auch noch Deutsch lernen. Und auch, wenn Hochdeutsch schon eine Herausforderung sein werde, wolle er auch noch ein bisschen Schweizerdeutsch lernen. «Es geht mir um Respekt gegenüber den Personen und der Region, in der ich leben werde.»

Bislang kennt er nur Cassà de la Selva und Barcelona. Bis er mit 16 in La Masia zog, pendelte er jeden Tag hin und her, eine Stunde pro Weg, ab dem Alter von neun Jahren. «Ich ging zur Schule, dann um 17 Uhr wurde ich mit einem Taxi, welches Barça für Spieler, die weiter weg wohnen, zur Verfügung stellt, abgeholt. Zu Hause war ich dann um 23 Uhr. So ging das viermal die Woche, dazu kam das Spiel.»

Trotz dieses Aufwandes war für ihn lange nicht klar, dass er Profifussballer werden würde. Der Traum, klar, der sei immer ein bisschen da gewesen. Aber wirklich daran geglaubt, dass es reichen könnte, hat er erst mit 18 Jahren. Auch deshalb hat Comas seine Matur gemacht. Etwas, was von La Masia gefordert und gefördert wird. Es gehöre zu den Werten, welche der Verein an seine jungen Spieler vermittle:

«Im Zentrum dieser Wertevermittlung steht, dass man ein guter Mensch sein soll. Man soll verantwortungsvoll sein, grosszügig. Ihnen ist es wichtig, nicht nur Fussballer, sondern Menschen auszubilden. Der Fussball, so sagt man, ist zwar die wichtigste Nebensache der Welt, ein guter Mensch zu sein, kommt aber an erster Stelle bei Barça. Erst der Mensch, dann der Fussballer.»

Ausbildungen in Sportrecht und Kommunikation

Comas erzählt das mit einer Hochachtung gegenüber seinem Jugendklub, gepaart mit Dankbarkeit. Er finde es – wie sein früherer Arbeitgeber – wichtig, dass man ein zweites Standbein hat. Auch deshalb hat er die Schule ernst genommen. «Ausserdem versuche ich jetzt, jedes Jahr einen Weiterbildungskurs zu absolvieren.»

Einen in Sportrecht sowie einen in Kommunikation im Sport hat er bereits gemacht, wenn er sich an die Schweiz und die Sprache gewöhnt habe, denke er über die nächsten Kurse nach.

Und vielleicht auch erst, wenn er sportlich ganz angekommen ist in Basel. Zunächst musste er sich noch von einer Schulter-OP erholen, konnte in der Vorbereitung kaum gross mittrainieren. Weil es nicht das erste Mal ist, dass er sich die Schulter ausgehängt hat – und auch noch die Bänder rundherum gerissen –, wollte er sich auch genügend Zeit geben.

Eine erneute Verletzung würde eine neuerliche OP erfordern, was er selbstredend vermeiden will. Jetzt aber fühlt er sich fit, bereit, mitzuspielen. Trainer Alex Frei spricht von «vielversprechenden Dingen», die er bei seinem Innenverteidiger in den Trainings gesehen habe. Jetzt müsse er das nur noch in einem Spiel zeigen, in dem es um etwas gehe.

Kurz vor dem Début kommt der nächste Konkurrent

Comas selbst spricht seine Physis an, wenn es darum geht, wo er sich noch verbessern müsse. Technisch und taktisch sei er in Barcelona gut ausgebildet worden – logisch –, aber was das schnelle vertikale Spiel angehe, da habe er vielleicht noch Verbesserungspotenzial.

Die Super League sei beides: eine Liga, in der es rauf- und runtergeht, und eine physisch stärkere Liga als das, was er kenne. Beides werde ihm helfen, sich zu verbessern. «Denn nur, wenn ich gut bin, kann auch das Team um mich herum gut spielen.»

Seine ersten, durchaus guten Minuten für den FCB hat er in den Beinen, beim 2:0 gegen die Crusaders spielt er 75 Minuten. Auffällig unauffällig ist das Gezeigte, und vor allem ruhig. Letzteres nennt Comas als eine seiner Stärken, sowohl auf als auch neben dem Feld. Sein Trainer ist danach zufrieden mit ihm, sagt:

«Er hat sich gut in die Mannschaft integriert. Man sieht, dass er von der Barça-Schule kommt, von der Technik und dem Passspiel her, die beide relativ gut sind.»

Jetzt braucht der Spanier einfach Minuten, Praxis. Mit der Verpflichtung von Kasim Adams Nuhu kurz vor Comas’ Début am Donnerstag ist die Konkurrenz aber nicht eben kleiner geworden in der Innenverteidigung. Jetzt muss Comas umso mehr zeigen, dass der FC Basel nicht nur wegen der rotblauen Farben gut zu ihm passt – und er zu ihm.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen