Andy Diouf ist beim FC Basel überraschend gut gestartet

Porträt Der abgeklärte Antreiber: Wo Andy Diouf herkommt und warum er beim FC Basel auf Anhieb überrascht Andy Diouf gehört beim FC Basel zu den Entdeckungen der Saison und spricht nach dem 3:3 in Bratislava erstmals öffentlich mit einer Zeitung. Nach seinem Debüttor hebt der 19-Jährige aber auch direkt den Mahnfinger. Jakob Weber, Bratislava Jetzt kommentieren 14.10.2022, 14.44 Uhr

Andy Diouf überzeugte nach seiner Einwechslung in Bratislava als Spielantreiber und Torschütze. Freshfocus

Andy Diouf ist am Donnerstagabend in Bratislava keine Minute auf dem Feld, als er an der Strafraumgrenze vom ebenfalls in der 64. Minute eingewechselten Zeki Amdouni angespielt wird. Der erste Abschluss wird noch von einem slowakischen Verteidigerbein abgeblockt, doch Diouf bewegt sich gedankenschnell zum im Strafraum wieder herunterfallenden Ball, köpft ins lange Eck und holt den Ball kurz darauf schnell aus dem Netz.

Noch führt Slovan 3:2, doch Dioufs erstes Tor für den FCB gibt den Baslern den Glauben zurück, dass dieses Spiel noch nicht verloren ist. «Es ist sehr speziell, sein erstes Tor im Profibereich zu machen. Vor allem, wenn es in einem europäischen Spiel passiert», sagt Diouf später im Bauch des Nationalstadions. Der 19-Jährige spricht leise, aber ohne Scheu.

«Der Coach sagte mir, ich solle sofort mein Spiel spielen. Und das hat ziemlich gut geklappt», erklärt Diouf und präzisiert auf Nachfrage:

«Ich sollte Energie ins Spiel bringen, viele Laufwege machen und Risiko eingehen.»

Diouf sammelt in der knappen halben Stunde 27 Ballkontakte, gewinnt wichtige Zweikämpfe und ist mit seinen raumgreifenden Schritten an fast jeden Basel-Angriff als Antreiber beteiligt. Auch das 3:3 des ebenfalls in der 64. Minute eingewechselten Andi Zeqiri in der 72. Minute leitet der Franzose ein.

Diouf sieht den Dreierwechsel als Wendepunkt. Er erklärt: «Unsere Teamkollegen haben den Gegner müde gespielt. Wir drei konnten dann mit unserer Frische neue Impulse setzen.»

Offenbar liegt Diouf das Spiel als Joker. Schon im Rückspiel gegen Bröndby zeigte er nach seiner Einwechslung in der Verlängerung eine starke Leistung, während er bei seinen Startelfeinsätzen gegen Vilnius und Bratislava zuletzt keine genügende bz-Note bekam.

Frei setzt von Beginn an überraschend oft auf Diouf

Diouf wurde am Montag nach Saisonstart per Leihe mit Kaufoption verpflichtet. Dass er sofort eine wichtige Rolle bekam, überrascht ihn. «Ich erwartete Einsatzzeit, aber so viel schon nicht gerade», sagt Diouf mit einem Grinsen. Mit 18 von 20 möglichen Einsätzen und 1124 Spielminuten haben nur acht Spieler des FC Basel bisher mehr Minuten in den Beinen. Das ist insofern überraschend, weil der 19-Jährige bei seinem Ex-Klub Stade Rennes zuvor nur sieben Mal für Kurzeinsätze eingewechselt wurde und in 35 Minuten Spielzeit nur 19 Ballkontakte auf Profiniveau hatte.

Doch Alex Frei, der wie ­Diouf früher ebenfalls bei Stade Rennes spielte, scheint auf seine Qualitäten im Mittelfeld zu setzen. Auf Diouf angesprochen holt der FCB-Trainer am Donnerstagabend zu einer allgemeinen Lobeshymne aus: «Ich liebe meine Spieler und ich vermittele das jeden Tag. Mit der Aufstellung kann ich nicht allen gerecht werden. Das weiss ich auch.» Doch Diouf ist keiner, der sich über zu wenig Berücksichtigung beklagen würde.

Alex Frei bildet Andy Diouf gerne aus, weil er sein grosses Potenzial erkannt hat. Imago

Zwei ältere Brüder sind ebenfalls Profifussballer

Der Franco-Senegalese kommt am 17. Mai 2003 in einem Vorort von Paris zur Welt. Auch seine zwei älteren Brüder Jules (Innenverteidiger bei Düdelingen) und Waly (Innenverteidiger in Versailles) verdienen heute mit Fussball ihr Geld. Doch Andy hat von den dreien die besten Anlagen.

Mit neun Jahren kommt er in die Akademie von Paris St.Germain. Dort bleibt er allerdings nur drei Jahre. Über die Jugend von Boulogne-Billancourt, einen heute sechstklassig spielenden Pariser Vorortklub landet Diouf 2018 in der Bretagne bei Rennes. Seit 2019 spielt er für die Juniorennationalmannschaften Frankreichs. Diesen Sommer kam er an der U19-EM mit seinem Land bis ins Halbfinale.

Seine Leihe zum FCB erklärt Diouf so: «Ich brauchte Spielzeit und Basel konnte mir das bieten. Ich spürte seit dem ersten Gespräch, dass der FCB mit seinem Projekt auf mich baut.» Dass Diouf das Basler Mittelfeld gut ergänzt, erklärt Kaderplaner Philipp Kaufmann so: «Andy ist ein wendiger, dynamischer Box-to-Box-Spieler und bringt ein belebendes, physisches Element.»

Der Teenager selber spricht knapp drei Monate nach seiner Ankunft in Basel in den höchsten Tönen über sein erstes Auslandsabenteuer. «Es gefällt mir sehr gut. Im Team hat es nur tolle Persönlichkeiten. Ich wurde gut integriert und fühle mich bereits jetzt wie zu Hause.» Diouf erklärt, was er braucht, um sich wohlzufühlen: «Wenn ich einen Fehler mache, bauen mich die Kollegen auf. Und natürlich hilft es, dass einige Mitspieler und auch der Trainer Französisch sprechen.»

Diouf scheint bereits verinnerlicht zu haben, wie man im Fussball erfolgreich ist. Obwohl er vor wenigen Minuten sein erstes Profittor überhaupt und die dadurch ausgelöste Aufholjagd in einem Europacup-Auswärtsspiel vor über 20'000 Fans erlebt hat, hebt er beim Blick in die Zukunft abgeklärt den Mahnfinger: «Wir müssen schnell vergessen, was heute Abend passiert ist und gegen Genf von Anfang an konzentriert bei der Sache sein. Ein Sieg wäre wichtig.»

Das kann man nur unterstreichen. Denn aktuell trennen den Zweiten Servette und den Siebten Basel sechs Punkte. Und seit dem Wiederaufstieg der Genfer im Jahr 2019 hat der FCB bei drei Niederlagen und drei Remis nicht im Stade de Genève gewinnen können. Eine Statistik, die Diouf und seine Kollegen am Sonntag ändern wollen und vielleicht sogar müssen, um den Anschluss in der Liga nicht komplett zu verlieren.

