Promotion League Babovic hält die Black-Chancen auf den Klassenerhalt intakt: Doch jetzt braucht es Siege Auch nach dem drittletzten Spieltag liegen die Black Stars unter dem Strich. Doch in den noch folgenden zwei Spielen ist noch alles drin. Die Basler U21 spielt dagegen weiter Tennis. Alan Heckel 30.05.2022, 08.49 Uhr

Dino Babovic traf für die Black Stars zum 1:1-Ausgleich gegen den direkten Konkurrenten YF Juventus. Edgar Hänggi

Es war nicht nur eine grossartige Parade, die Steven Oberle in der 84. Minute zeigte, sondern eine eminent wichtige. Der Goalie des FC Black Stars lenkte einen Abschluss von Junior Eyamba aus kurzer Distanz sensationell über die Latte und sicherte seiner Mannschaft damit das 1:1-Remis. Hätten die Sterne bei YF Juventus verloren, wären ihre Chancen auf den Verbleib in der Promotion League auf ein Minimum gesunken. So aber können sie sich in den letzten zwei Partien der Abstiegsrunde mit zwei Siegen aus eigener Kraft über den Strich hieven.

Eine Niederlage im Zürcher Juchhof hätten die Basler ohnehin nicht verdient gehabt. Denn sie waren dem Heimteam mindestens gleichwertig und hatten zudem ein Chancenplus. Doch weil das Toreschiessen in dieser Saison die Achillesferse der Truppe von Branko Bakovic ist, gerieten die meisten Abschlüsse der Offensivspieler zu ungefährlich. Bezeichnend dass ausgerechnet die Innenverteidiger Ricardo Farinha e Silva (49., 57.) und Kaan Sevinç (53.) mit ihren Kopfbällen nach Standards einem Torerfolg am nächsten waren.

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gäste bereits im Rückstand, weil Doriano Tanzillo kurz vor dem Pausenpfiff allein vor Oberle die Nerven behalten hatte. Die Nerven hielten in der Folge auch bei den Black Stars, die für Anrennen schliesslich in der 69. Minute belohnt wurden. Robin Hänggi scheiterte zwar aus drei Metern an YF-Keeper Kosta Makripodis, doch der ebenfalls eingewechselte Dino Babovic markierte per Abstauber den verdienten Ausgleich.

SC YF Juventus – FC Black Stars 1:1 (1:0) Juchhof. – 150 Zuschauer. – Tore: 45. Tanzillo 1:0. 69. Babovic 1:1. YF Juventus: Makripodis; Gökpinar, Tawaba, Lumbu, Corvalan; Janett, Festic (80. Tustonja), Talic, Bajrami; Tanzillo (67. Teixeira), Eyamba. Black Stars: Oberle; Mumenthaler, Farinha e Silva, Sevinç, Levante; Fazlija (80. Kaufmann), Adamczyk (89. Bajrami); Spataro; Jankowski (66. Hänggi), Rashiti (46. Babovic), Ferreira. Bemerkungen: YF Juventus ohne Baumann, Causi, Koutou, Lanza, Santos, Von Niederhäusern, Zuffi (alle verletzt) und Zivanovic (kein Aufgebot). Black Stars ohne Mushkolaj, Ouedraogo, Türkes, Zunic (alle verletzt), Edwige und Muzangu (beide gesperrt). – Verwarnungen: 54. Jankowski, 69. Fazlija, 72. Corvalan (alle Foul), 84. Adamczyk, 84. Kaufmann (beide Reklamieren).

Deutlich weniger Probleme mit dem Toreschiessen hat derzeit die U21 des FC Basel. Die Rotblauen schenkten ihrem Gegner zum dritten Mal in Folge sechs «Buden» ein. Leidtragender war dieses Mal der FC Biel-Bienne, der mit einer 1:6-Klatsche im Leichtathletikstadion St. Jakob ins Wochenende startete.

«Die Teamentwicklung braucht eben Zeit, die Ansätze waren ja schon lange vorher da», versuchte Michel Renggi das momentane Formhoch seiner Equipe zu erklären. Der Trainer freute sich darüber, dass «die Jungs Gas geben» und wie dominant das Heimteam in der ersten Hälfte aufgetreten war. Das Skore hätte nach 45 Minuten auch höher als 4:0 lauten können, doch auch so hatte der Match grossen Unterhaltungswert. Highlight war Mihailo Stevanovics Treffer aus 20 Metern ins Lattenkreuz gewesen (36.).

Nach der Pause verflachte die Begegnung, weil auf Basler Seite einigen Akteuren anzumerken war, dass sie zwei Tage zuvor am Blue-Stars-Turnier in Zürich gespielt hatten. Die Seeländer hatten nach dem Tor von Loïc Chatton (60.) ihre beste Phase, verpassten es aber, noch näher heranzukommen. Stattdessen schalteten die Hausherren nochmals einen Gang höher und feierten einen am Ende verdienten 6:1-Erfolg.

Der Match war zugleich der letzte Heimauftritt von Michel Renggli, der wie Assistent Thomas Mohler die Rotblauen nach einem halben Jahr verlassen wird und Guillermo Abascal Platz macht. «Wir haben den Klassenerhalt geschafft und die Spieler weiterentwickelt – Auftrag erfüllt», so das kurze Fazit des Innerschweizers.

FC Basel U21 – FC Biel-Bienne 6:1 (4:0) Leichtathletikstadion St. Jakob. – 200 Zuschauer. – SR Schmölzer. – Tore: 11. Fleury (Eigentor) 1:0. 18. Hunziker 2:0. 22. Hunziker 3:0. 36. Stevanovic 4:0. 60. Chatton 4:1. 70. Gradaille 5:1. 93. Winkler 6:1. Basel U21: Spycher; Wetz, Vukelic (46. Eraslan), Fazlic, Gradaille; Uruejoma; Moulin (75. Winkler); Stevanovic; Manis, Hunziker (46. Kayombo), Vishi (75. Djaoudi). Biel-Bienne: Grivot; Erard, Mäder, Fleury, Hofer; Alic (69. Ferreira), Aboud (76. Stjepanovic); Morelli, Hamidi (46. Chatton), Santos; Garcia (64. Nushi). Bemerkungen: Basel ohne Ejupi, Havales, Krasniqi, Schweizer (alle verletzt), Xhemaili (krank), Avdullahu, Dundas, Gruber und Jaiteh (alle kein Aufgebot). Biel-Bienne ohne De Freitas, Grasso, Le Neün, Endrit Morina, Mourelle, Stadelmann (alle verletzt), Affolter (gesperrt), Espasandin und Kenan Morina (beide kein Aufgebot). – Verwarnungen: 56. Alic (Reklamieren), 62. Aboud (Foul), 74. Disseris (Materialwart Basel, Reklamieren), 80. Mäder (Foul), 82. Martella (Assistenztrainer Biel-Bienne, Reklamieren), 86. Hofer (Foul). – 28. Pfostenschuss Hunziker. – Vishi verletzt ausgeschieden.

Promotion League. Aufstiegsrunde. Bellinzona – Chiasso 2:0. Breitenrain – Nyonnais 1:0. Carouge – Zürich U21 0:3. – Rangliste: 1. Breitenrain 34 Spiele/74 Punkte. 2. Bellinzona 34/73. 3. Chiasso 34/64. 4. Nyonnais 34/58. 5. Zürich 34/49. 6. Carouge 34/47. Qualifikationsrunde. Cham – Bern 3:1. Bavois – Rapperswil 1:3. Basel U21 – Biel-Bienne 6:1. – Rangliste: 1. Bavois 34 Spiele/52 Punkte. 2. Cham 34/48. 3. Rapperswil-Jona 34/44. 4. Bern 34/39. 5. Basel 33/39. 6. Biel-Bienne 33/37. Abstiegsrunde: Juventus – Black Stars 1:1. Brühl – Sion U21 4:1. – Rangliste: 1. Brühl 34/35. 2. Juventus 34 Spiele/33 Punkte. 3. Black Stars 34/31. 4. Sion 34/26. *die letzten beiden Teams steigen nach 36 Spielen ab.