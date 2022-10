Die U21 des FCB verliert gegen Etoile Carouge

Promotion League Etoile Carouge ist eine Nummer zu gross für die U21 des FC Basel Danke eines Hattricks binnen 12 Minuten von Carouge-Stürmer Usman Mamadou Simbakoli kann der FC Basel in Carouge keine Punkte holen. Isabel Langer Jetzt kommentieren 30.10.2022, 13.09 Uhr

Die U21 des FC Basel reiste am Samstag zum Tabellenzweiten nach Carouge und kam mit einer 1:4-Niederlage wieder nach Hause. Dabei begann die Partie für Rotblau gut: Bereits in der fünften Minute traf Albin Krasniqi zum 1:0. Doch die Führung hielt nur zwei Minuten, ehe der Carouge-Stürmer Usman Mamadou Simbakoli einen Hattrick binnen zwölf Minuten schürte. Trotz den Profis Hugo Vogel, Liam Chipperfield und Sayfallah Ltaief in der Startelf kam Basel nicht mehr zurück. Im Gegenteil: Nachdem Captain Mile Vukelic in der 55. Minute mit Gelbrot vom Platz musste, fingen sie sich noch das 1:4.

