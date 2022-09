Promotion League Nie auf Betriebstemperatur gekommen: Der SC Cham ist für die U21 des FC Basel zu stark Die U21 des FC Basel kassiert beim 0:3 in Cham die erste Saisonniederlage und rutscht in der Tabelle ab. Alan Heckel Jetzt kommentieren 04.09.2022, 19.32 Uhr

«Wir waren nicht gut und haben verdient verloren», brachte es Ognjen Zaric auf den Punkt. Der Trainer des FC Basel U21, dessen Equipe in der 5. Promotion-League-Runde erstmals aus Verlierer vom Platz musste, konnte nicht erklären, weshalb man in Cham nie wirklich auf Betriebstemperatur gekommen war. «Darüber werden wir in den nächsten Tagen reflektieren und dann den Fokus auf die nächste Aufgabe legen.»

Schon in der ersten Halbzeit waren die Zuger die etwas bessere Mannschaft, wenngleich nur Jan Looslis Kopfball (16.), Nico Siegrists Abschluss (27.) und Marin Wiskemanns Diagonalschuss (33.) gefährlich waren. Die grösste Chance in Durchgang 1 hatten die Gäste gehabt, doch Marco Aratore, der nach einem Corner ziemlich allein gelassen wurde, köpfte das Leder in der 5. Minute vorbei.

Cham wird stärker, Basel verpasst Ausgleichschance

Nach dem Seitenwechsel verschoben sich die Kräfteverhältnisse weiter zugunsten des Heimteams. «Wir waren klar unterlegen», musste auch Zaric zugeben. Cham liess den Ball gut laufen und erhöhte den Druck, während die Basler fast nur am Reagieren waren. Kurz vor Ablauf einer Stunde kombinierten sich die Zentralschweizer über mehrere Stationen herrlich vor den gegnerischen Sechzehner. Der Ball kam zu Rechtsverteidiger Simon Tschopp, der mit seinem Weitschuss FCB-Keeper Nils De Mol keine Abwehrchance liess.

Die Gäste bäumten sich in der Folge nochmals auf und stemmten sich gegen die drohende Niederlage. Doch insgesamt agierten sie zu fehlerhaft, um den stilsicheren Chamern über eine längere Phase ihr Spiel aufzuzwingen. Eine grosse Chance zum Ausgleich erspielte sich der FCB-Nachwuchs dennoch: In der 75. Minute kam Tician Tushi allein vor Anthony von Arx zum Abschluss, scheiterte aber am gut reagierenden Cham-Goalie. Praktisch im Gegenzug gelang Fabio Solimando das vorentscheidende 2:0, ehe Luiyi Lugo in der 83. Minute den Heimsieg endgültig unter Dach und Fach brachte.

«Es war nicht alles schlecht heute, aber wir haben einiges zu verbessern», konstatierte Ognjen Zaric und fand: «Manchmal brauchst du solche Spiele. Sie bringen einen weiter, wenn man die richtigen Lehren daraus zieht.»

Resultate und Tabelle:

Promotion League: 5. Runde: Cham - Basel U21 3:0. Baden - Rapperswil-Jona 4:1. Breitenrain - Bavois 1:1. St. Gallen U21 - Chiasso 1:1. YB U21 - Nyon 1:1. Bulle - Brühl 2:2. Carouge - YF Juventus 7:0. Kriens - Luzern U21 0:1. Biel - Zürich U21 4:2. – Rangliste (alle fünf Spiele): 1. Nyon 13 Punkte. 2. Carouge 13. 3. Luzern U21 10. 4. Brühl 10. 5. Breitenrain 10. 6. Basel U21 10. 7. Cham 9. 8. Baden 7. 9. YB U21 7. 10. Bulle 6. 11 Chiasso 6. 12. Rapperswil-Jona 6. 13. Zürich U21 4. 14. Bavois 4. 15. Biel 4. 16. Kriens 3. 17. YF Juventus 3. 18. St. Gallen U21 1.



Cham - Basel U21 3:0 (0:0)

Eizmoos. – 265 Zuschauer. – Tore: 60. Tschopp. 76. Solimando. 84. Lugo.

Cham: von Arx; Tschopp, Niederhauser, Fäh, Loosli, Röthlisberger; Molliqaj (71. Solimando), Siegrist, Balaj; Wiskemann (87. Bucher), Lugo.

Basel U21: De Mol; Vukelic, Adjetey, Dundas, Vogel; Avdullahu (74. Akale), Uruejoma; Moulin (80. Mühlethaler), Chipperfield (58. Winkler), Aratore (57. di Brizzi); Tushi.

Bemerkungen: Basel ohne Selmonaj, Pfeiffer, Pavlovic, Maltet, Krasniqi, Huggel, Fazlic, Beney, Babic, Jaiteh, Hipp. – Verwarnungen: Vukelic, Adjetey, Balaj, Avdzllahu, Dundas.

