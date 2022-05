FCB-Präsident Baumgartner zieht nach dem ersten Degen-Jahr Bilanz

Reto Baumgartner Der FCB-Vereinspräsident zieht nach dem ersten Degen-Jahr Bilanz: «Jetzt braucht es Ruhe und Kontinuität» Reto Baumgartner war einer der ersten, der David Degen im Kampf um die Macht beim FC Basel öffentlich zur Seite stand. Ein Jahr nach der Übernahme blickt er im Interview auf ein turbulentes Jahr zurück und erklärt, warum der FCB eigentlich weder Sportchef noch CEO braucht. Jakob Weber und Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 11.05.2022, 05.00 Uhr

Reto Baumgartner war Präsident von Holding, AG und Verein. In Zukunft wird er wieder nur noch Letzteres sein. Freshfocus

Vor der Übernahme war die ganze Stadt in Aufruhr. Wie blicken Sie auf diese Zeit zurück?

Reto Baumgartner: Eine ausländische Übernahme und die damit verbundene Anonymität stand im Raum. Davor hatten viele Fans und auch ich Angst.

Hatten Sie jemals wieder Kontakt mit Burgener?

Wir haben uns in der Loge gesehen, begrüsst und ein paar Worte gewechselt. Mehr nicht. Wir haben nichts aufzuarbeiten.

Und Roland Heri?

Nie gehört, nie gesehen.

Damals hatte man das Gefühl, alle Entscheidungsträger sind überfordert. Sind wir darüber hinweg?

Ich weiss nicht, ob «überfordert» das richtige Wort ist. Meiner Meinung nach hat Burgener nicht, wie versprochen, die besten Leute zum FCB geholt. Das war aus meiner Sicht sein grösster Fehler.

Im März 2021 sagten Sie an gleicher Stelle, David Degen habe eine Chance verdient. Hat er sie genutzt?

Ich finde schon. Mit der Schwierigkeit, dass er selber nicht genau wusste, worauf er sich da einlässt, hat er aus den sportlichen und finanziellen Möglichkeiten vielleicht nicht gerade das Optimum, aber viel herausgeholt. Man darf nicht vergessen, dass durch die Kurzfristigkeit der Übernahme keine normale Saisonplanung möglich war.

Sie meinen die späten Spielertransfers?

Unter anderem. Es gab vorher kein Konzept, das man hätte übernehmen können. Und in so kurzer Zeit machst du nicht die perfekten Transfers. Die neue Crew wusste nicht im Detail, was sie antrifft. Deswegen hatten wir auch keinen bereits ausgearbeiteten Plan bereit. Der konnte erst nach der gelungenen Übernahme reifen.

Sie sprachen damals von einem Imageschaden. Konnte der unterdessen behoben werden?

Subjektiv wahrgenommen ist es deutlich besser als vor einem Jahr. Aber wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen und in Zukunft auch sein werden. Dafür braucht es Zeit und Vertrauen. Und um das aufzubauen, waren wir auch im vergangenen Jahr zu viel in den Schlagzeilen. Vertrauen wächst mit der Ruhe und mit dem sportlichen Erfolg.

Die Reserven sind aufgebraucht. Haben Sie Angst um den FCB?

Nein. Ich habe Respekt vor der Situation. Wir müssen die Baustellen weiter bearbeiten. Die neuen Aktionäre sind zwar keine Mäzene. Aber sie geben eine Sicherheit, dass man keine Angst haben muss. Sie sehen den FCB nicht als Investment, sondern als langfristiges Engagement an. Das stimmt mich zuversichtlich.

Degen sagte vor der Übernahme, er werde nie Sportchef sein. Jetzt ist er es doch, obwohl er sich selbst nicht so nennt. Irritiert Sie das?

Nein, denn diese Aufgabe liegt in seiner Kompetenz. Er kennt sich aus und hat ein grosses Netzwerk, auch wenn ich nicht von all seinen Entscheidungen restlos überzeugt war.

Welche zum Beispiel?

Einzelne Spielertransfers. (lacht) Aber da habe ich zu wenig Fachkompetenz, sondern eine Fanmeinung.

Wieso sucht der FCB dann aktuell noch einen Sportchef?

Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube Daves Definition von einem Sportchef ist eine andere. Solange Degen beim FCB ist, und ich hoffe, dass er das noch lange sein wird, ist klar, dass er das sportliche Tagesgeschäft stark mitprägt. Von seiner Kompetenz, seinem Charakter und der finanziellen Beteiligung her geht es gar nicht anders. Ein Sportchef, der im klassischen Sinn das Kader baut und von A bis Z im Sport alles entscheiden will, wird mit David Degen nicht funktionieren. Ich an seiner Stelle würde mich auch einbringen wollen, wenn ich so viel Geld investiert habe und in diesem Bereich so viele Kompetenzen besitze.

In Zürich war Ancillo Canepa auch lange Sportchef und Präsident in einer Person. Und jetzt, wo er in dieser Hinsicht zurückgesteckt hat, baut Marinko Jurendic ihm ein Meisterkader. Ist das nur Zufall?

Das mag ich nicht beurteilen. Ich finde es grundsätzlich wichtig, dass Entscheidungsträger auch andere Stimmen anhören. Und das macht David Degen. Zudem wäre es verführt, sein Wirken schon nach einem Jahr final zu bewerten. Wenn wir in drei Jahren immer noch da stehen, wo wir heute sind, muss man das schon hinterfragen. Denn am Schluss werden wir alle am Erfolg gemessen.

Wie hat sich Ihre Rolle in der neu zusammengewürfelten Führungscrew verändert? Sie waren ja kurzzeitig dreifacher Präsident in Holding, AG und Verein, ohne aber Aktien zu besitzen.

Es war nie mein Anspruch, in sportliche Belange reinzureden. Ich war überrascht und fühlte mich geehrt, dass ich in diese Ämter gewählt wurde. Das Ausscheiden aus der Holding im Dezember war für mich absolut nachvollziehbar, weil ich ja keine Aktien besitze und von dem her auch nicht in der Verantwortung stehe.

Auch in der AG waren Sie zwar Präsident, aber die Entscheidungen haben andere getroffen. Sie wurden sogar als Grüssaugust bezeichnet.

Davon habe ich auch gehört. Ich selber weiss aber, welchen Beitrag ich geleistet habe. Die Rolle, welche meine Vorgänger hatten, wollte ich nie ausfüllen. Ich bin ein Vertreter des Volkes, der nicht ins sportliche Tagesgeschäft eingreift. Da bin ich zu weit weg.

Sie verlassen zusammen mit fünf Verwaltungsratskollegen die AG. Wie kam es dazu? Und wie ist das für Sie, nicht mehr in der AG zu sitzen?

Ich habe das Amt des Präsidenten der AG sehr gerne ausgeführt. Für mich war die Zusammensetzung des Gremiums vor einem Jahr auch sehr spannend. Auf der anderen Seite verstehe ich nun natürlich die Gründe für die Verschlankung des Verwaltungsrates durch die Hauptaktionäre. Wir werden uns alle nicht aus den Augen verlieren und weiterhin dafür da sein, dass der FC Basel wieder erfolgreichen Zeiten entgegengeht.

Dafür kommt Ehrenpräsident Bernhard Heusler als Berater zurück? Wie kam es dazu und was erhofft sich der Verein davon?

Wie es für die AG dazu kam, das müssen Sie die Besitzer fragen. Wir vom Vereinsvorstand haben Bernhard Heusler in der Vergangenheit immer wieder um seine Meinung, seine Einschätzungen gefragt. Mit seinem grossen Know-how rund um den FCB war und ist er uns ein wichtiger Sparringpartner.

Im Verein werden Sie aber Präsident bleiben, obwohl sie schon vor einem Jahr damit kokettierten, nur noch in der AG zu sitzen und den Verein zu verlassen. Ist das eine Rückkehr zu den Wurzeln?

Ja, schon. Ich und auch der Vereinsvorstand fanden die Konstellation mit dem Dreifach-Präsidium im vergangenen Jahr gut. Wir hatten einen zweiten Sitz in der AG und konnten uns gut einbringen.

Carol Etter wird die Delegierte des Vereins in der AG bleiben?

Wenn sie gewählt wird, wird sie diese Aufgabe weiterhin übernehmen.

Sie sollen auch im Gespräch gewesen sein, als es um die Besetzung des CEO-Postens ging.

(lacht). Da hätte meine Frau keine Freude. Das Fussballgeschäft ist ein sehr kurzlebiges Geschäft und ich habe beim Gewerbeverband eine gute Stelle. Von dem her ist das für mich kein Thema. Mit der Geschäftsführung und Andy Rey braucht es aktuell gar keinen CEO.

Reto Baumgartner, David Degen und Andreas Rey bei einem gemeinsamen Treffen im Joggeli kurz nach der Übernahme. Andy Mueller / Freshfocus

Hat Rey die Aufgaben von Dani Büchi auf der Geschäftsstelle komplett übernommen?

Dani hatte grossen Anteil an der Übernahme und hat in der Folge heikle Themen wie Stadion, Catering und Geschäftsstelle angepackt. Vielleicht brauchte es einen, der das so neutral angeht. Aber ich finde es auch gut, dass wir jetzt in eine andere Phase kommen. Wir haben eine fähige Geschäftsleitung, wo auch Büchi die ein oder andere gute Person eingestellt hat. Die hat jetzt mehr Verantwortung. Andy Rey ist ins Tagesgeschäft stark eingebunden. Aber mehr als Sparringpartner für die Geschäftsleitungs-Mitglieder und deren Teams weniger als Kontrollorgan, wie das noch bei Büchi der Fall war.

Also braucht es weder einen Sportchef noch einen CEO?

Das werden wir sehen.

Das hörte sich vor drei Wochen noch anders an. Woher dieser Sinneswandel? Von aussen betrachtet sieht das sehr nach einem Schlingerkurs aus.

Das ist es nicht. Die aktuelle Konstellation funktioniert sehr gut. Falls sich aber eine Person aufgedrängt, die menschlich passt und das entsprechende Know-how mitbringt, machen wir uns Gedanken. Aber operativ braucht es diese beiden Posten im Moment eigentlich nicht.

Kommen wir zum Sportlichen: Sie sagen, nicht das Optimum, aber viel herausgeholt: Es sind 18 Punkte Rückstand auf Zürich.

Wir alle hätten uns schon gewünscht, dass es etwas näher beieinander ist und der Zwei- oder Dreikampf zwischen FCZ, FCB und YB etwas länger dauert. Man muss es realistisch sehen: Mit allem, was vergangenes Jahr gelaufen ist, braucht es halt Geduld, gerade im Fussball, bis etwas zusammenwachsen kann.

Müssen Sie David Degen daran öfter mal erinnern?

Geduld ist schon nicht etwas, was er von Haus aus mitbringt. (schmunzelt) Das ist so. Der FCZ ist auch nicht von Null auf Hundert Meister geworden. Da hat in dieser Saison einfach das Puzzle zusammengepasst.

Wie wichtig ist in Ihren Augen Kontinuität?

Für mich ist das entscheidend. Wenn wir an die alten Zeiten anknüpfen wollen, dann muss man jetzt Ruhe und Kontinuität reinbringen.

Dann runzeln Sie die Stirn, wenn Sie wie am Mitgliederanlass aus dem Mund von David Degen hören, dass es wieder acht bis zehn Mutationen im Kader geben wird?

Jetzt warten wir mal ab, was das schlussendlich heisst.

Ist es richtig, dass Sie die Trennung von Patrick Rahmen bedauert haben?

Klar, menschlich sowieso, schliesslich haben wir noch zusammen für den FCB gespielt. Aber das Business ist halt sehr resultatorientiert. Und wenn die sportliche Leitung nicht mehr an den Trainer glaubt, dann muss man Konsequenzen ziehen.

