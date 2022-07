Transferbilanz: Hugo Vogel erweitert Talentschuppen des FC Basel

Transferbilanz Der FC Basel und seine Schnäppchen an den feinsten Adressen Der 18-jährige Hugo Vogel von Olympique Lyon verteidigt künftig für den FCB, der mit dem französischen Junioren-Nationalspieler seine Ansammlung Hochbegabter erweitert, aus denen nun ein Team werden muss. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 01.07.2022, 19.59 Uhr

Hugo Vogel (rechts) bei seinem Europa-League-Einsatz im September 2021 gegen den späteren Finalisten Glasgow Rangers. Imago

Das muss man den Leuten an vorderster Transferlinie beim FC Basel erneut attestieren: Die Sommerpause wird nicht in der Hängematte verbracht. Am Freitag wurde der Wechsel von Hugo Vogel aus Frankreich bekanntgegeben, einem 18-jährigen Aussenverteidiger aus Lyon, womit sich die Zahl der Mutationen im Kader auf 24 erhöht. Und dabei ist der quasi komplette Austausch des Trainerstabs noch gar nicht mitgezählt.

Zwei Wochen vor dem Start in die neue Super-League-Saison scheinen die wesentlichen Transfers erledigt. Ein Innenverteidiger fehlt noch, dann ist die Wunschliste abgearbeitet. Was auffällt: Abgesehen vom 34-jährigen Marwin Hitz, der neuen Nummer 1 im Tor, und mit Abstrichen Jean-Kévin Augustin mit seinen 25 Jahren hat der FCB seinen Stall weiter mit sehr jungen, vielversprechenden, aber auch noch unerfahrenen Begabungen gefüllt.

Der heimische Markt nicht ausser Acht gelassen

Auffallend bleibt, dass sich der FCB in den Nachwuchsakademien der ganz grossen Klubs offenbar auskennt. Real Madrid (Sergio Lopez) und FC Liverpool (Liam Millar), Inter Mailand (Sebastiano Esposito) und Benfica Lissabon (Tomas Tavares) hiessen die Fundorte vor einem Jahr, dazu Juventus Turin (Kaly Sène, Albian Hajdari) und ausserdem die nicht ganz so grossen Sporting Lissabon (Joelson Fernandes), Feyenoord Rotterdam (Wouter Burger) sowie OGC Nizza (Andy Pelmard, Dan Ndoye). Später in der Saison kamen dann noch der 1. FC Köln (Noah Katterbach), ZSKA Moskau (Fedor Chalov), die AS Monaco (Strahinja Pavlovic) und Mainz 05 (Adam Szalai) dazu.

Wem da noch nicht schwindlig geworden ist: Neu gestrichen werden von der Liste edler Adressen, bei denen sich der FCB noch nicht bedient hat, der FC Barcelona (Arnau Comas), Borussia Dortmund (Hitz), und Olympique Lyon darf man da ruhig dazurechnen als Frankreichs Aushängeschild, bevor sich Paris St-Germain dem Geld aus Katar hingab. Kleiner, aber namhaft: der FC Nantes (Augustin), Hertha BSC (Anton Kade) und RB Leipzig (Adriano Onyegbule).

Kann es mit rechts, wie mit links: Hugo Vogel, hier bei einem Länderspiel der französischen U18-Nationalmannschaft im März in Stuttgart gegen Deutschland. Imago

Bei dieser internationalen Einkaufs-, Ausleih- und Schnäppchentour haben Klubchef David Degen und Kaderplaner Philipp Kaufmann dieses Mal den heimischen Markt nicht ausser Acht gelassen: Sayfallah Ltaief (Winterthur) und vor allem Zeki Amdouni (Lausanne) haben vergangene Saison auf sich aufmerksam gemacht und sind dem FCB ein Investment wert.

Fakt ist auch, das der FCB eine Menge an Routine verloren hat. Valentin Stocker hatte zum Karriereende 542 Wettbewerbsspiele auf dem Buckel, Pajtim Kasami kommt auf 393, Raoul Petretta auf 238 und Heinz Lindner auf 415 Spiele. Macht unter dem Strich 1588 Spiele, denen lediglich die 328 Einsätze gegenüberstehen, die Hitz in die Waagschale legen kann.

Die Ankündigung Kaufmanns, den Bedarf nach tragenden Säulen zu kennen, hat der Kaderplaner jüngst relativiert und traut etwa einem Zuzug wie Comas durchaus zu, ein solches tragendes Element in der Verteidigung zu sein. Auch wenn der Katalane seine knapp 70 Spiele mit der B-Mannschaft von Barça in der zweiten respektive dritten spanischen Liga gemacht hat. Über 140 Spiele bringt Augustin mit, allerdings mit der Einschränkung, dass er die vergangenen drei Jahre im Schnitt nur zehn Einsätze pro Saison gehabt und dementsprechend Nachholbedarf auf allen Ebenen hat.

Hugo Vogel – hochgelobt, aber nicht dingfest gemacht

Nach allem, was man sich zusammenreimen kann, ist die jüngste Transferoffensive verhältnismässig günstig im Anschaffungspreis. Ablösebeträge sind kaum fällig gewesen, hinzu kommen jedoch Ausbildungsentschädigungen.

Aus dem Talentschuppen muss Trainer Alex Frei nun in Windeseile eine homogene, inspirierte und widerstandsfähige Gruppe formen. Mit Hugo Vogel, 177 Meter gross, beidfüssig und von Haus aus Linksverteidiger.Im April kolportierte «L’Equipe» das Interesse des Bundesligisten Hoffenheim, zugeschlagen hat nun der FCB mit einem Vierjahresvertrag. Offenbar hatte es Lyon verpasst, dem Talent aus eigenen Stall rechtzeitig einen adäquaten Profivertrag anzubieten.

Der FCB bezeichnet Vogel als «sehr hungrig» und als Verteidiger mit Vorwärtsdrang. Vogel nennt den FCB einen «grossen und historischen Klub mit einem interessanten Plan», was er bei Gelegenheit vielleicht noch näher ausführen möchte.

Vergangenen Herbst, Olympique war bereits für die K.o.-Runde qualifiziert, durfte Vogel zweimal in der Europa League ran. Erst drei Minuten, dann daheim gegen den späteren Finalisten Glasgow Rangers von Beginn an. Nach 62 Minuten wurde der U18-Nationalspieler von Trainer Peter Bosz ausgewechselt – gleichzeitig mit einem Spieler namens Xherdan Shaqiri.

Die Transfers des FC Basel für die Saison 2022/23 Zugänge: Zeki Amdouni (Lausanne), Jean-Kévin Augustin (Nantes), Arnau Comas (Barcelona B), Nils de Mol (Wil), Marwin Hitz (Borussia Dortmund), Anton Kade (Hertha Berlin), Sayfallah Ltaief (Winterthur), Adriano Onyegbule (Leipzig U17), Mirko Salvi (Yverdon), Kaly Sène (GC, war ausgeliehen), Tician Tushi (Winterthur, war ausgeliehen), Hugo Vogel (Olympique Lyon B). Abgänge:

Fedor Chalov (zurück zu ZSKA Moskau), Sebastiano Esposito (Inter Mailand; neu Leihe zu Anderlecht?), Felix Gebhardt (Leihe an Halle/3. Liga), Albian Hajdari (?; war ausgliehen von Juventus), Pajtim Kasami (?), Heinz Lindner (Sion), Djordje Nikolic (?), Strahinja Pavlovic (Salzburg), Raoul Petretta (?), Valentin Stocker (Karriereende), Tomás Tavares (Kreuzband-OP, zurück zu Benfica). Offen ist, was mit Yannick Marchand (zuletzt zu Xamax ausgeliehen) passiert, der mit der AC Bellinzona verhandelt, sowie mit Testspieler Jonas Adjetey, ein 18-jähriger Innenverteidiger aus Ghana. (Stand: 1.7.2022)

