Emotionen vom 5:0 des FC Basel im Schweizer Cup gegen Allschwil

Schweizer Cup Ein 0:5, über das sich alle freuen: Stimmen und Emotionen zum Cup-Fest zwischen Allschwil und dem FC Basel Der FC Allschwil liefert dem fünf Ligen höher spielenden FC Basel in der ersten Runde des Schweizer Cups einen grossen Kampf und feiert trotz der Niederlage. Jakob Weber Jetzt kommentieren 21.08.2022, 20.14 Uhr

Vor 7500 Fans auf der Schützenmatte gab der 2. Ligist aus Allschwil gegen die Profis und Vorbilder des FC Basel alles und hatte sogar ein paar Torchancen. Urs Lindt / freshfocus

Nico Scheibler läuft in der 28. Minute für einen Moment ganz alleine auf FCB-Keeper Mirco Salvi zu. Ein Raunen geht durch die Schützenmatte, auf der sich am Sonntagnachmittag 7500 Zuschauer eingefunden haben. Den bisherigen Vereinsrekord vom 1:10 gegen den FC Sion von vor drei Jahren (1833) hat der FC Basel mehr als vervierfacht, was auch daran liegt, dass Allschwil wegen einem Mangel an ausleihbaren Zusatztribünen nicht im Heimstadion im Brühl spielen konnte.

Zwar hat Nasser Djiga den Allschwiler Stürmer schneller eingeholt, als der zum Schuss ansetzen kann, ein Pass auf den mitgelaufenen Julijan Zirdum liegt aber noch drin. Doch der donnert den Ball aus 17 Metern frei stehend über das Tor.

Näher als in dieser Szene kommt Allschwil, das im Basler Cupfinal Möhlin mit 8:0 besiegt hatte und dann – auch, weil der Schweizer Fussballverband neu wieder in vier regionalen Gruppen auslost – den Traumgegner FC Basel zog, dem Tor nicht mehr. Doch der 21. August 2022 wird für die Hobbykicker trotzdem für immer in guter Erinnerung bleiben.

Mit einer skurrilen Car-Fahrt vom Stadion in Allschwil zur Schützenmatte beginnt der Arbeitstag der Amateure. Laufen wäre nach dem gemeinsamen Mittagessen zu lang und Parkplätze gibt es nicht für jeden. Also reisen die Amateure wie die Grossen per Teambus an. Der Fahrer macht einen Umweg ins Dorf. Dort versammeln sich zwei Stunden vor Anpfiff Basler und Allschwiler Fans für einen gemeinsamen Fanmarsch. Von der Muttenzerkurve organisiert, nehmen auch viele Fans in Allschwil-Trikots daran teil. Die Farbkombination rotblau passt.

Im Stadion passiert dann das, was zu erwarten war. Der im Vergleich zur Niederlage in Sofia auf neun Positionen erneuerte FCB geht früh in Führung. Darian Males vollendet den ersten Abschluss abgezockt ins lange Eck. Und als fünf Minuten später FCB-Neuzugang Bradley Fink mit seinem ersten Abschluss per Kopf auf 2:0 stellt, macht der Begriff Stängeli bereits früh die Runde.

Doch dazu kommt es nicht, weil der FCB zwei, drei Gänge rausnimmt und Allschwil um jeden Zentimeter kämpft. Durch zwei weitere Tore des auffallenden Males – eines per Handelfmeter und eines per Lupfer – steht es zur Pause 4:0 für den FCB und Allschwil-Trainer Roderick Föll gibt später zu: «Nach dem 0:4 hatte ich etwas Angst, dass es heute hoch ausfällt. Aber so bin ich sehr zufrieden.»

Szalai kennt seine Rolle, wirkt aber angefressen

In der Pause fallen beim Dreissig gegen Dreissig der Muttenzerkurve und zahlreicher Kinder einige Tore. Doch nach Wiederanpfiff trifft der FCB nur noch ein weiteres Mal. Der eingewechselte Adam Szalai setzt sich im Strafraum durch und drischt den Ball zum Endstand in die Maschen. Glücklich darüber, dass ihm erst Andi Zeqiri und jetzt auch noch Bradley Fink vor die Nase gesetzt worden sind, scheint der Ungar nicht zu sein.

In der Halbzeitpause versuchen die Fans, trotz vielfüssiger Verteidigung ein paar Tore zu erzielen. Ennio Leanza / KEYSTONE

Alex Frei sagt zu dieser Personalsituation: «Ich wollte Bradley heute Spielpraxis geben. Darum hat er von Beginn an gespielt. Wichtig ist, dass gut kommuniziert wird und Adam seine Rolle kennt.» Die Leistung seiner zweiten Garde findet Frei «teilweise sehr gut». Er sagt aber auch: «Man sieht, dass einige noch nicht so weit sind.» Alles in allem resümiert Frei: «Das Ergebnis war zu wenig hoch.»

Hoch gehen in den Schlussminuten nur noch die Hände. Die La-Ola macht auch den FCB-Stars auf der Tribüne um Wouter Burger und Liam Millar sichtlich Spass und vor der Muttenzerkurve düsen rund zwanzig Kinder in einer spontan gegründeten Fan-Kita mit FCB-Fahnen und Ballons über die Tartan-Bahn.

Alle Anwesenden sind offensichtlich zufrieden. Sogar der Trainer des unterlegenen Teams. Föll erklärt: «Normalerweise rechnet man pro Liga Unterschied im Cup mit zwei Gegentoren. Von dem her sind wir voll im Soll.» Das fünf Ligen tiefer spielende Allschwil hätte demzufolge zehn Gegentore kassieren müssen.

Frei erklärt zum Abschluss, warum er trotz der vermeintlich klaren Ausgangslage gerne solche Cup-Spiele absolviert. «90 Prozent der Zuschauer heute und auch viele Allschwiler sind FCB-Fans. Darum habe ich meiner Mannschaft gesagt, dass sie ihr Bestes geben muss, weil wir für viele ein Vorbild sind.»

Einer dieser FCB-Fans im Allschwil-Trikot ist Geburtstagskind und Captain Nico Lomma. Er sagt: «Ich bin schon immer Fan vom FC Basel. Ich hoffe, dass ihnen die fünf Tore gegen uns Schub verleihen und sie dann auch in den kommenden Spielen so oft treffen.»

In den Schlussminuten machen die Fans eine La-Ola-Welle, die sicher zehnmal um die Schützenmatte kreist. Urs Lindt / freshfocus

Doch Frei sagt mit Blick auf das eminent wichtige Rückspiel in den Conference-League-Playoffs gegen Sofia am Donnerstag ab 19 Uhr im Joggeli: «Siege tun immer gut. Aber viel Selbstvertrauentanken lag heute nicht drin, da gegen Sofia wieder andere Spieler auf dem Platz stehen werden.»

Mit Bierbecher zum Interview

Allschwil-Goalie Marco Schmid kommt mit halb leerem Bierbecher zum Interview. Er ist sichtlich froh, dass er nicht wie gegen Sion zehnmal hinter sich greifen musste und ein zweites Stängeli vermieden hat. «Wir können heute mit Stolz geschwellter Brust ins Bier», sagt er und fügt eine Anekdote an: «Ich habe in der U21 mit Taulant Xhaka gespielt und heute zwei Freistösse von ihm raus gekratzt. Das wird sicher bleiben.»

Bleiben wird auch das unvergessliche Fussballfest. «Für den FC Allschwil ist das ein Riesending», sagt Trainer Föll. 180 Helfer waren am Wochenende im Einsatz und auch die Spieler packen nach Abpfiff mit an. «Wir duschen jetzt und helfen dann aufzuräumen», sagt Föll und läuft mit einem Grinsen in die Kabine.

Allschwil – Basel 0:5 (0:4) Schützenmatte. 7500 Zuschauer. SR: Thies. – Tore: 9. Males 0:1 (Fernandes). 15. Fink 0:2 (Tushi). 36. Males 0:3 (Handelfmeter). 40. Males 0:4 (Xhaka). 72. Szalai 0:5 (Chipperfield). Allschwil: Schmid; Nuessli (62. Stasi), Schuler, Borer, Mbatchou; Suess (46. Lino Heitz), Farinha Silva, Lomma, Merschnigg (81. Salihu); Scheibler (46. Gallachi), Zirdum (73. Luca Heitz). Basel: Salvi; López, Djiga, Pelmard, Katterbach (59. Vogel); Xhaka, Chipperfield (73. Diouf); Tushi (59. Ltaief), Males, Fernandes (59. Kade); Fink (59. Szalai). Bemerkungen: Basel ohne Burger, Lang, Zeqiri, Augustin, Essiam und Sène (verletzt), Amdouni, Adams, Millar, Onyegbule, Padula, Marchand (kein Aufgebot). – Verwarnungen: 35. Borer (Handspiel). 42. Tushi (Foul). – 76. Xhakas Freistoss wird an die Latte gelenkt. In der 2. Runde Mitte September wurde dem FC Basel am Sonntag der FC Aarau zugelost.

Resultate und Auslosung Schweizer Cup 1. Runde: Widnau (2. Int.) – Bellinzona (ChL) 1:4

Cham (PL) – Zürich (SL) 0:4

Muri (1.) – Winterthur (SL) 0:7

Compesières (3.) – Etoile Carouge (PL) 0:5

Linth 04 (1.) – Lugano (SL) 1:5

Gland (2.) – Lausanne-Sport (ChL) 0:4

Ibach (2. Int.) – Schaffhausen (ChL) 1:5

Subingen (2.) – Köniz (1.) 0:2

Allschwil (2.) – Basel (SL) 0:5

Rorschach-Goldach (2. Int.) – St. Gallen (SL) 0:15

Audax-Friul (2.) – Xamax (ChL) 1:5

Bosporus (2.) – Breitenrain (PL) 0:3

Gambarogno-Contone (2. Int.) – Kriens (PL) 0:5

Schoenberg (2.) – Young Boys (SL) 1:10

Wiedikon ZH (2.) – Rapperswil-Jona (PL) 17.30 Uhr

Schötz (1. Liga) – FC Luzern 0:4

Bavois (PL) – Yverdon-Sport 1:3

Rotkreuz (1.) – Chiasso (PL) 3:0

Affoltern am Albis (3.) – Sarmenstorf (2.) 1:2

Wohlen (1.) – Kreuzlingen (1.) 9:7 (4:4) n.P.

Wettswil Bonstetten (1.) – GC 0:4

Wittenbach (3.) – Arbedo-Castione (2.) 1:2 n.V.

Sternenberg (4.) – Goldstern (3.) 2:4

Bischofszell (2.) – Aarau 0:8

Chenois (1.) – Sion 1:3 n.V.

Portalban/Gletterens (1.) – Grand-Saconnex (1.) 1:0

Saxon Sports (2.) – Meyrin (1.) 0:2

Littau (2.) – Wil 0:6

CS Italien (2. Int.) – Stade Lausanne Ouchy 2:5

Bulle (PL) – Thun 0:4

Nyon (PL) – Servette 1:4

Chaux-de-Fonds (1.) – Solothurn (1.) 1:0 Auslosung 2. Runde:

Rapperswil-Jona (PL) – Sion

Stade Lausanne-Ouchy – YB

Etoile Carouge (PL)- St. Gallen

Aarau – Basel

Breitenrain (PL) – Lugano

La Chaux-de-Fonds (1.) – Servette

Meyrin (1.) – Winterthur

Bellinzona – Luzern

Lausanne-Sport – FCZ

Goldstern (3.) – GC

Schaffhausen – Yverdon

Neuchâtel Xamax – Thun

Portalban/Gletterens (1.) – Wil

Rotkreuz (1.) – Kriens (PL)

Köniz (1.) – Wohlen (1.)

Arbedo-Castione (2.) – Sarmenstorf (2.)

Einmarsch der Davids und der Goliaths. 7500 Fans sind auf die Schützenmatte gekommen, um den FC Basel gegen Allschwil zu sehen. Urs Lindt / freshfocus Darian Males trifft bereits in der 9. Minute zum 1:0. Ennio Leanza / KEYSTONE Bradley Fink, Basels neuer Stürmer, legt in seinem ersten Spiel für den FCB in der 14. Minute das 2:0 nach. Tician Tushi hatte ihn mustergültig bedient. Ennio Leanza / KEYSTONE Bradley Fink, der den Vorzug vor Adam Szalai erhalten hatte, jubelt über sein Premierentor. Ennio Leanza / KEYSTONE Alex Frei erklärt in der Trinkpause, was er von seinen Spielern sehen will. Ennio Leanza / KEYSTONE Und die liefern vor allem in Person von Darian Males. Erst verwandelt er souverän einen Handelfmeter... Ennio Leanza / KEYSTONE ... dann lobt er zu seinem dritten Treffer und zum 4:0-Pausenstand ein. Ennio Leanza / KEYSTONE Der Muttenzerkurve auf der Schützenmatte gefällts. Urs Lindt / freshfocus Und auch der Nachwuchs braucht nach anstrengender erster Halbzeit in der Sonne eine Pause. Urs Lindt / freshfocus Zahlreiche Fans nutzen de Unterbrechung für ein Spontanmätchli. Es fallen auch einige Tore, die gross bejubelt werden. Ennio Leanza / KEYSTONE Liam Chipperfield kann sich gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Allschwiler nur selten durchsetzen. Urs Lindt / freshfocus Adam Szalai kommt nach einer Stunde für Bradley Fink ins Spiel. Urs Lindt / freshfocus Taulant Xhaka ist einer der wenigen Arrivierten, die beim FCB über 90 Minuten auf dem Platz stehen. Urs Lindt / freshfocus Das 5:0 von Szalai ist der Endstand. Urs Lindt / freshfocus Xhakas Freistoss ist zwar gut getreten, wird aber von Goalie Marco Schmid an die Latte gelenkt. Urs Lindt / freshfocus Ein Balljunge vor besonderer Kulisse Urs Lindt / freshfocus In den Schlussminuten macht die Laola-Welle Freude. Ennio Leanza / KEYSTONE Weil Jasmin Mbatchou diesen Kopfball nicht aufs Tor bringt, bleibt der Underdog ohne Treffer. Urs Lindt / freshfocus Sergio Lopez und Tiziano Gallacchi regeln nach Abpfiff den Trikottausch. Urs Lindt / freshfocus Und Bradley Fink nimmt sich viel Zeit und macht Fotos mit den Fans. Ennio Leanza / KEYSTONE

