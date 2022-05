Heinz Lindner im grossen Interview über die abgelaufene Saison

Spieler der Saison FCB-Goalie Heinz Lindner im grossen Rückblick-Interview: «Das möchte ich eigentlich nicht aufgeben» Der notenbeste Spieler der Saison Heinz Lindner blickt auf die Highlights und Probleme der abgelaufenen Spielzeit des FC Basel zurück und erklärt seine Zukunftspläne. Obwohl er sehr enttäuscht ist, gibt der Österreicher nicht klein bei. Jakob Weber Jetzt kommentieren 26.05.2022, 05.00 Uhr

FCB-Goalie Heinz Lindner ist über die Verpflichtung von Marwin Hitz aus diversen Gründen enttäuscht und sagt: «Ich bin mir bewusst, dass es wohl keinen normalen Zweikampf geben wird.»

Gratulation, Sie sind wie schon vor einem Jahr Klassenbester und damit der bz-Spieler der Saison.

Heinz Lindner: Vielen Dank für die Auszeichnung.

Gehen wir ins Detail: In den Kategorien parierte Schüsse (77 Prozent), zu null (zwölfmal) und Gegentore im Vergleich zu den erwartbaren Gegentoren (71 Prozent) sind Sie Ligaspitze. Dazu haben Sie sich im Vergleich zur Vorsaison bei gehaltenen Schüssen aus der Nahdistanz (von 69 auf 74 Prozent) und bei den angekommenen Pässen mit dem Fuss (von 84 auf 87 Prozent) verbessert, wurden auch von der Uefa, Gegnern und Mitspielern ausgezeichnet. Warum sind Sie noch besser geworden?

Das ist ganz einfach: Weil ich täglich mit einem der besten Goalie-Trainer in Europa trainiere. Massimo Colomba ist über die Schweizer Grenzen bekannt und viele schauen neidisch auf den FC Basel. Massi kriegt es hin, dass ich in jedem Spiel bei 100 Prozent bin. Es ist kein Zufall, dass er mit Yann Sommer, Tomas Vaclik und Jonas Omlin tolle Torhüter entwickelt hat.

FCB-Goalie-Trainer Massimo Colomba ist laut Heinz Lindner der Hauptgrund für dessen Fortschritte. Urs Lindt / freshfocus

Was macht ihn so gut?

Ihn zeichnet ein breites Spektrum aus. Er simuliert im Training Szenen, die dann je nach Gegner auch im kommenden Spiel gehäuft auftreten und legt grossen Wert auf das Stellungsspiel.

Was ist die verrückteste Übung, die er mit Ihnen macht?

Wenn er die Hürden auspackt. Dann weiss ich immer: Jetzt wird es brutal anstrengend. Ich bin kein Freund von Sprungübungen, war noch nie ein Muskelprotz. Aber im Nachhinein hat es sich natürlich gelohnt.

Auszeichnung Spieler der Saison Die bz vergibt seit 2016 den Titel FCB-Spieler der Saison. Das sind Lindners Vorgänger:

2021: Heinz Lindner

2020: Fabian Frei

2019: Jonas Omlin

2018: Albian Ajeti

2017: Michael Lang

2016: Tomas Vaclik

Kommen wir zum Saisonrückblick, den der Spieler der Saison immer mit uns machen darf und starten chronologisch. Was waren Ihre Highlights im Sommer 2021?

Der furiose Saisonstart und die Qualifikation für die Conference League haben verdammt viel Spass gemacht. Die Reisen mit dem Team, die Siege. Daran erinnere ich mich gerne zurück. Wir hatten einen echt guten Spirit.

Der FCB blieb bis zum zwölften Spieltag ungeschlagen, war Leader und schaffte den Sprung in die Gruppenphase der Conference League. Warum lief es so gut?

Wir hatten eine gute Vorbereitung und sind als Team zusammengewachsen. Patrick Rahmen hat uns jeweils gut eingestellt und es gab gewisse Automatismen, weil oft dieselben Spieler auf dem Feld standen.

Haben Sie lieber ein 6:1 gegen Sion oder ein 2:0 gegen St.Gallen, bei dem Sie mit vielen Paraden den Sieg einleiteten?

Für mich zählt einfach der Sieg. Aber natürlich ist es umso schöner, wenn du als Torwart einen gewissen Anteil hast.

Zur Person Heinz Lindner Seit zwei Jahren spielt der 31-jährige Heinz Lindner beim FC Basel. Von Wehen Wiesbaden gekommen, unterschrieb der Österreicher einen Vertrag bis 2023. Lindner, der zwischen 2017 und 2019 auch bei GC war, wurde als Nummer 2 verpflichtet. Schnell aber mauserte er sich zur Nummer 1 und hütete seither 81 Mal das FCB-Tor. Unterdessen ist der Linzer auch wieder die Nummer 1 der Nationalmannschaft Österreichs und statistisch gesehen seit zwei Jahren der beste Goalie der Super League.

Ein kapitales Spiel war das Qualifikations-Rückspiel in Hammarby. Welche Erinnerungen haben Sie an den Sieg nach Elfmeterschiessen, der die Gruppenphase der Conference League bedeutete?

Es war richtig laut in Stockholm, auch wenn wegen Corona nicht jeder Platz belegt war. Es war ein geiles Spiel, das am Ende auf Messers Schneide stand. Gott sei Dank konnten wir uns durchsetzen. Eine schöne Erfahrung, die für immer bleiben wird, wie eigentlich die gesamte Gruppenphase, die wir ohne Niederlage auf Rang 1 beendeten.

Die Erlösung ist gross, als Arthur Cabral den entscheidenden Elfmeter in Stockholm versenkt hat. Jonas Ekstromer / EPA

Im Frühherbst gab es dann einen Knacks. Die erste Niederlage gegen St.Gallen, das Cup-Out in Carouge und viele Unentschieden in der Liga. Was lief dort falsch?

Es waren nicht mehr die gleichen Spieler auf dem Platz. Durch die Rotation, die aufgrund der Dreifachbelastung vielleicht auch nötig war, gingen einige Automatismen verloren. Es hatten in dieser Phase zu viele Spieler die Perspektive zu spielen und es wurde schwierig, die Gruppe bei Laune zu halten, da nicht alle spielen konnten.

Im Cup spielte Felix Gebhardt. War das für Sie nachvollziehbar?

Ja. Das war von Anfang an so abgesprochen und Felix hat sich die Einsätze verdient. Es lag auch nicht an ihm, dass wir in Carouge ausgeschieden sind.

Im Dezember stand plötzlich Patrick Rahmen zur Debatte. Wie haben Sie das erlebt?

Patrick war angezählt, aber uns wurde beim Mittagessen gesagt, dass David Degen hinter dem Trainer steht und so sind wir dann auch gemeinsam in die Rückrunde. Das hat mir gefallen, denn Patrick hat einen tollen Job gemacht.

Was zeichnet ihn aus?

Menschlich ist er extrem gut, hatte für alle immer ein offenes Ohr und hatte auch taktisch einiges auf dem Kasten. Im heutigen Fussball muss der Trainer fast schon als Psychologe arbeiten und das konnte Patrick sehr gut.

Heinz Lindner kann sich Patrick Rahmen auch gut als Psychologen vorstellen. Andy Mueller / freshfocus

War der Knackpunkt der Saison der Rückrundenstart mit der Niederlage in Bern?

Meiner Meinung nach war schon das 3:3 im Oktober in Zürich ein Knackpunkt. Wir führen eigentlich 4:2, ehe der VAR und dann der FCZ auf 3:3 stellen. Da wusste ich, dass es schwierig wird.

Sehr schwierig wurde es nach dem 2:4 im Februar an gleicher Stelle gegen den gleichen Gegner. Kurz zuvor wurde Rahmen durch Guillermo Abascal ersetzt.

Ein Trainerwechsel gehört zu diesem Geschäft dazu – auch wenn der Zeitpunkt nach einem 3:0 gegen Lausanne ein wenig speziell war.

Was ändert sich für einen Torwart bei einem Cheftrainerwechsel?

Eigentlich nicht viel. Wir Torhüter sind ja ein Team im Team und da hat sich wenig geändert. Natürlich sind die Ansprachen und die taktischen Vorgaben teilweise neu, aber im Tagesgeschäft ändert sich nichts.

Können Sie trotzdem erklären, was sich unter Abascal geändert hat?

Er ist taktisch sehr versiert und hat eine gute Spielidee, die wir leider nicht gut umsetzen konnten. Er kann auf verschiedene Spielsituationen und Gegner gut reagieren.

War die neue Taktik von Abascal zu kompliziert?

Das würde ich nicht sagen. Bis auf die letzten Spiele, in denen wir schlecht spielten, haben wir viele Chancen herausgespielt. Die Ergebnisse waren nur schlecht, weil wir die Chancen nicht gemacht haben. Gegen tiefstehende Gegner haben wir uns in dieser Saison grundsätzlich schwergetan.

Ein Highlight war trotz des Ausscheidens der Achtelfinal in der Conference League gegen Marseille. Einverstanden?

Ja. In beiden Spielen herrschte eine super Stimmung. Im Rückspiel waren wir nah dran, die Fans haben uns getragen, wir konnten ausgleichen. Aber leider hat es nicht ganz geklappt, weil Olympique Marseille eine enorme individuelle Klasse hat.

In Marseille begeht Heinz Lindner einen von nur zwei Fehlern, die unmittelbar zu einem Gegentor führen. Keystone

Die Meisterparty des FC Zürich im Joggeli muss für Sie als Ex-GCler und FCBler besonders schlimm gewesen sein.

Das war der schlimmste Tag in meiner Zeit hier. Ich sah beim ersten Tor nicht gut aus und wir haben es nicht geschafft, die Feier durch einen Sieg zu unterbinden.

Wie verarbeiten Sie solche Tiefschläge?

Ich fahre mit meiner Freundin irgendwohin, an den See oder in die Stadt und dort schalten wir dann ab. Mein Kredo lautet, dass ich den Job nicht mit ins Privatleben bringen will, und das gelingt mir ganz gut.

Ganz gut läuft es auch in der österreichischen Nationalmannschaft. Nach der kurzfristigen EM-Ausbootung im Sommer standen Sie jüngst im WM-Playoff gegen Wales als Nummer 1 im Tor. Wie kam's?

Ich habe den Vorzug erhalten. Ganz einfach. Teamchef Franco Foda sagte mir, dass ich seit Jahren gute Leistungen bringe und da Daniel Bachmann nicht so oft für Watford spielte, hat er sich für mich entschieden. Ob ich jetzt fix die Nummer 1 bin, werden wir sehen. Es gibt ja bekanntlich einen neuen Coach.

Im verlorenen WM-Playoff gegen Wales zeigte Heinz Lindner auch für Österreich eine gute Leistung. Keystone

Hatten Sie mit Ralf Rangnick schon Kontakt?

Nein. Wir werden uns Ende Mai beim Zusammenzug das erste Mal sehen.

Ferien machen Sie keine?

Doch, doch. Ich gehe davon aus, dass ich nach dem letzten Spiel am 13. Juni gegen Dänemark zwei Wochen Urlaub machen darf. Denn den brauche ich nach so vielen Spielen.

Sie sind zweifacher Spieler der Saison, Nationaltorhüter und Ihre Zahlen werden immer besser. Und trotzdem hat der FC Basel mit Marwin Hitz eine neue Nummer 1 verpflichtet. Nehmen Sie den Zweikampf überhaupt an? Oder verlassen Sie den Klub ein Jahr vor Vertragsende?

Ich will den Zweikampf gerne annehmen, weil ich aufgrund meiner Leistungen dieses Duell nicht scheue. Ich spüre die Zuneigung der Fans, der Stadt und der Region und das möchte ich eigentlich nicht aufgeben. Doch die Situation ist schwierig, weil meinem Berater vom Klub nahegelegt wurde, dass ich mir im Sommer einen neuen Verein suchen sollte.

Folgen Sie dem Rat der Klubführung?

Ich bin mir bewusst, dass es wohl keinen normalen Zweikampf geben wird. Aber im Fussball geht es oft schnell. Plötzlich passiert was und dann spielst du doch wieder.

