Super League Aufruhr um die Kontingentsliste: Warum die Streichung von Spielern nicht gleichbedeutend mit einem Transfer ist Nicht nur beim FC Basel wurden kurz vor Transferschluss Spieler von der Kontingentsliste der Liga gestrichen. Doch ein fixer Abgang muss nicht folgen.

Joelson Fernandes hat beim FC Basel aktuell einen schweren Stand und wurde von der Kontingentsliste gestrichen. Doch das muss nicht zwingend bedeuten, dass er den Verein verlässt. Marc Schumacher / freshfocus

Joelson Fernandes und Andrea Padula wurden vom FC Basel kürzlich von der Kontingentliste für die Swiss Football League gestrichen. Kaly Sène, Emmanuel Essiam oder Yannick Marchand sind wie die beiden zunächst für die U21 eingeplanten Adriano Onyegbule und Jonas Adjetey ebenfalls nicht gelistet, obwohl bis auf den verletzten Onyegbule alle am Mittwoch Teil des Mannschaftstrainings beim FCB waren und nicht am letzten Tag des geöffneten Transferfensters in der Schweiz an anderen Orten weilten.

Auch bei YB unkten nach der Streichung der beiden Leistungsträger Christian Fassnacht und Nicolas Ngamaleu gleich viele, dass ein Transfer kurz bevorstehe. Doch die Streichung von der Liste bedeutet keineswegs, dass diese Spieler in der Hinrunde in der Liga nicht zum Einsatz kommen dürfen.

Die Funktion der Liste ist komplex. Insgesamt dürfen die Super-League-Vereine 25 Spieler einsetzen, wobei lokal ausgebildete Fussballer unter 21 Jahren das Kontingent nicht belasten. 17 Spieler von den 25 dürfen Ausländer sein. Die anderen acht Plätze auf der Liste gehen an sogenannte Home-Trained-Players (HTP).

Draufsetzen geht immer, streichen nicht

Da eine Streichung von Spielern unter Auflagen erst wieder im Winter möglich ist, Spieler aber jederzeit auf freie Plätze gesetzt werden können, haben FCB, YB und auch andere Schweizer Klubs durch die Streichungen etwas Platz geschaffen. Dass Spieler, die allenfalls noch wechseln könnten oder verletzt sind, von der Liste genommen wurden, ist quasi eine Vorsichtsmassnahme.

Für den FCB bedeutet diese, dass er bis zum Winter-Fenster jederzeit die vier freien Plätze mit Spielern über 21 besetzen kann. Neuzugang Riccardo Calafiori wird einen Platz besetzen. Die anderen drei könnten auch an Sène, Fernandes, Marchand und Co. gehen, wenn diese auch am Donnerstag, dem internationalen Deadline Day, keinen anderen Klub gefunden und sich im FCB-Training für Einsätze in der Liga empfohlen haben.