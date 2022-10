Alex Frei und die Erwartungen: Der lange Weg des FC Basel

Super League Der lange Weg des FCB: Warum in Basel nicht über den Titel gesprochen wird Noch ist es nicht überall angekommen, dass in Basel nicht über den Meistertitel geredet wird. Zumindest nicht von dem im Jahr 2023. Eine kleine Bestandsaufnahme vor dem Sonntagsspiel beim Tabellenführer Young Boys. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Spürt grosse Rückendeckung von der Führung des FC Basel: Trainer Alex Frei, hier am Donnerstag während der Conference League und dem enttäuschenden 2:2 gegen Zalgiris Vilnius. Urs Lindt / freshfocus

Es war ein Abend der langen Gesichter im St. Jakob-Park. Ein weiteres Mal in dieser Saison. Mit breiter Brust wollte man eigentlich am Sonntag in Bern aufkreuzen, mit einem Sieg auf internationalem Parkett. Jetzt muss der FC Basel zittern um sein Fortkommen in der Conference League, und ins ausverkaufte Wankdorf-Stadion kommt er als Aussenseiter. Elf Punkte hinter dem Leader.

Angefasst war Alex Frei nach dem 2:2 gegen Zalgiris Vilnius, aufgewühlt und angefressen. Und der FCB-Trainer versuchte das auch gar nicht erst zu überspielen. Einen frühen, frisch und fröhlich herausgespielten 2:0-Vorsprung hatte sein Team vergeigt und Frei polterte:

«Wir reden oft nach einem Match über das Unerklärliche, über komplett unnötige Punktverluste. Das nervt mich unglaublich.»

Er listete einmal mehr die Spiele auf, in der seine Mannschaft manchmal sorglos, bisweilen flatterhaft wirkt. Und davon gab es in den ersten vier Monaten Freis als Cheftrainer beim FCB einige. Sein Lamento: «Wir schaffen es einfach nicht, uns für gute Leistungen mit drei Punkten zu belohnen. Das macht mich verrückt. Die Mannschaft zeigt immer wieder, zu was sie fähig ist, aber nach dem Zalgiris-Spiel sehe ich hinterher in der Kabine einmal mehr 23 Spieler, die den Kopf hängen lassen.»

Gebeutelt tritt der FCB also zum Kräftemessen gegen die Young Boys, ein Spiel, das viele Jahre das Mass aller Dinge in der Super League war und über die Meisterschaft entschied. Aktuell redet in Basel niemand vom Meistertitel, zumindest nicht von dem im Jahr 2023. Es scheint ohnehin noch nicht überall angekommen zu sein, dass dieser Titel nicht das absolute Ziel oder die Massgabe für den Trainer darstellt.

Wann Alex Frei mit David Degen letztmals über den Meistertitel geredet hat? "Nie."

Vielmehr wird Alex Frei nicht müde zu erklären, dass er die nötige Rückendeckung durch die Klubführung empfindet, die sich in den vergangenen Monaten streng zurückgehalten hat mit öffentlichen Äusserungen. Der Trainer nennt den internen Austausch mit dem Verwaltungsrat und dessen Präsidenten David Degen «grossartig, weil er transparent ist, sehr ehrlich und auch sehr kritisch». Auf die Frage, wann am Tisch mit Degen Und Co. das letzte Mal seit Amtsantritt im Juni das Wort Meistertitel gefallen sei, entgegnete Frei am Freitag trocken: «Nie.»

Es geht in Basel derzeit auch um etwas anderes. Und während sein gerade wieder zum Rechtsverteidiger umgepolter Routinier Taulant Xhaka noch routiniert Floskeln zum Spiel bei YB vorträgt («Die Saison geht noch lange. YB hat ab und zu auch Schwankungen. Daher ist nichts gegessen. Wir gehen nach Bern, um drei Punkte zu holen.»), holt Alex Frei grundsätzlich aus, um den langen Weg, den der FCB vor sich hat, zu beschreiben.

«Als ich vor 13 Jahren zum FC Basel kam, habe ich eine Kultur erlebt, die irgendwann verloren gegangen ist. Und jetzt wird alles unternommen, um wieder eine Kultur in den Verein zu bringen, die dem FC Basel entspricht», sagt Frei und appelliert, Geduld zu haben und den handelnden Personen Zeit zu geben. Ihn eingeschlossen. Zeit, das muss man Frei nicht sagen, die im Fussball die härteste Währung ist.

Ein launenhafter FCB will YB ärgern

So kommt also am Sonntag ein FC Basel nach Bern, bei dem das Auf und Ab einer im Reifeprozess steckenden Mannschaft zum Programm gehört, und die aller Launen- und Sprunghaftigkeit zum Trotz, den Tabellenführer «ärgern» will, wie es Frei ausdrückt. Beim 0:0 in Basel vor elf Wochen gelang das ansatzweise. Genauso wenig wie vom Titel redet Frei von einem Sieg in der Bundesstadt. Der liegt auch lange zurück und datiert vom Mai 2016. Seither gab es inklusive zweier Cup-Niederlagen in 14 Spielen keinen Vollerfolg mehr. Früher hätte der Stürmer Alex Frei vermutlich dazu gesagt: Das macht mich verrückt.

