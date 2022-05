Präsident Reto Baumgartner verlässt die FC Basel 1893 AG

Super League Die Umstrukturierung beim FC Basel geht weiter: Verwaltungsratspräsident Reto Baumgartner verlässt die AG Der FC Basel dünnt seine AG aus. Unter anderem verlässt der bisherige Präsident Reto Baumgartner das Gremium. Aus dem dreifachen Präsidenten ist damit innert kurzer Zeit wieder ein einfacher Vereinspräsident geworden. Jakob Weber Jetzt kommentieren 08.05.2022, 20.53 Uhr

Reto Baumgartner wird in Zukunft nur noch Vereinspräsident des FC Basel sein. Freshfocus

Der FC Basel werkelt hinter den Kulissen weiter an einer besseren Zukunft. Nachdem Ende 2021 bereits die Besetzung der übergeordneten FC Basel Holding AG verändert wurde und dort mittlerweile nur noch Personen sitzen, die auch Aktien besitzen, ist jetzt die FC Basel 1893 AG an der Reihe.

So sieht die Besetzung der AG aktuell aus. fcb.ch

In der Profiabteilung amtet seit dem Führungswechsel vor einem Jahr überraschend Vereinspräsident Reto Baumgartner auch als Verwaltungsratspräsident. Doch wie die bz aus unterschiedlichen Quellen erfahren hat, wird Baumgartner das Gremium an der nächsten Generalversammlung verlassen.

Dem Vernehmen nach ist man in der Chefetage beim FCB der Meinung, dass sich Holding und AG, was das Personal angeht, wieder annähern sollen. So können schneller und effektiver Entscheidungen getroffen werden. Dazu passt, das ebenfalls zu hören ist, dass neben Baumgartner auch mindestens zwei weitere Verwaltungsräte die AG nach nur einem Jahr wieder verlassen werden.

Baumgartner ist damit in Zukunft wieder nur noch Vereinspräsident. Als Vereinsdelegierte wird, so sie denn am 23. Mai an der GV von den Mitgliedern gewählt wird, weiterhin Carol Etter in der AG sitzen.

Die Aktien der FC Basel Holding AG sind wie folgt verteilt: David Degen 40 %, Ursula Rey 18,41 %, Andreas Rey 18,41 % und Johannes Barth, Dani Büchi, Marco Gadola, Dan Holzmann besitzen zusammen 15,14 %. Die restlichen 8,04 % der Aktien sind im Besitz der bisherigen Kleinaktionäre Manor AG, J. Safra Sarasin, Novasearch AG, MCH Group AG und Weitnauer Holding AG. fcb.ch

