Eine reine Degen-Elf: Gegen YB zeigt der FCB ein neues Gesicht

Super League Eine reine Degen-Elf: Gegen YB zeigt der FC Basel erstmals sein Gesicht der Zukunft Beim Sonntag zeigt ein sehr junger FC Basel im Duell mit YB, dass die Wachablösung in den eigenen Reihen begonnen hat. Härtefälle könnten folgen. Jakob Weber und Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 08.08.2022, 14.34 Uhr

Ein belebendes Element: Andy Diouf treibt mit raumgreifenden Schritten das FCB-Spiel an. Marc Schumacher / freshfocus

Es war Zufall, dass FCB-Trainer Alex Frei im richtungsweisenden Spiel gegen die Young Boys erstmals eine reine Degen-Elf aufs Feld schickte. Also ohne Ausnahme Spieler, die verpflichtet wurden, seit David Degen das Zepter beim FC Basel übernommen hat. Captain Fabian Frei stand mit muskulären Problemen ebenso nicht zur Verfügung wie der angeschlagene Taulant Xhaka, der zudem zum zweiten Mal Vater geworden ist.

So liess Frei die jungen Wilden von der Leine. Angeführt von Captain Wouter Burger zeigte die im Durchschnitt 23,7 Jahre alte Startelf (YB: 25,6), dass sie mit dem – Zitat Frei: «aktuell besten Team der Schweiz» mithalten kann. Etwas, was dem FCB gegen YB lange nicht mehr gelungen ist.

Stattdessen führt Wouter Burger den FCB aufs Feld. Das, weil die Co-Captains Xhaka, Lang und Szalai auch nicht spielen und Burger der fünfte Mann im Mannschaftsrat ist. Marc Schumacher / freshfocus Captain Fabian Frei muss für das Spitzenspiel kurzfristig verletzt passen. Anders Kjaerbye/Freshfocus Zwei alte Bekannte begrüssen sich: Alex Frei und YBs Trainer Raphael Wicky. KEYSTONE Meschack Elia kommt gleich nach 17 Sekunden zum ersten Abschluss, doch Kasim Adams kann zur Ecke klären. Marc Schumacher / freshfocus Andy Dioufs Durchsetzungsvermögen steht am Ursprung der ersten FCB-Chance in Minute 3, die Ndoye allerdings nicht verwertet. Er schiebt den Ball in die Hände von David von Ballmoos. Claudio De Capitani / freshfocus Wouter Burger holt sich nach mehrfachem rüden Einsteigen die erste gelbe Karte des Spiels ab. Marc Schumacher / freshfocus FCB-Neuzugang Andi Zeqiri steht erstmals in der Startelf. Hat aber kaum Ballkontakte, weil YB das Spiel ballbesitztechnisch dominiert. Claudio De Capitani / freshfocus FCB-Innenverteidiger Arnau Comas (links) stellt alles was er hat in die Schussbahn von Cedric Itten. Freshfocus Loris Benito will hier einen Freistoss, doch den gibt es nicht. Anthony Anex / KEYSTONE Dan Ndoye kommt nicht an Cheikh Niasse vorbei. Marc Schumacher / freshfocus Kurz darauf ist für Benito Schluss. Der Rückkehrer kann nicht weitermachen und muss nach 30 Minuten raus. Claudio De Capitani / freshfocus Nach der Pause steigen wir mit zwei Lattenkrachern ein. Erst lenkt Marwin Hitz einen Schuss von Meschack Elia an die Latte. Claudio De Capitani / freshfocus Dann trifft auch Liam Millar auf der Gegenseite nur die Latte. Marc Schumacher / freshfocus Direkt im Anschluss wird Wouter Burgers Ball gerade noch von YB-Goalie David von Ballmoos entschärft. Anthony Anex / KEYSTONE Raphael Wicky versucht von der Seitenlinie ebenso Einfluss zu nehmen ... Marc Schumacher / freshfocus ... wie Alex Frei. Doch egal, wen die beiden auch bringen. Tore wollen heute keine fallen. Marc Schumacher / freshfocus Andy Diouf scheitert hier ... Claudio De Capitani / freshfocus … am Kopf von David von Ballmoos. Anthony Anex / KEYSTONE Dem ist im Anschluss sichtbar schummrig. Anthony Anex / KEYSTONE Nach diesem von Cedric Itten abgefälschten Schuss jubelt YB. Aber nur kurz, denn Itten hatte Sergio Lopez zuvor gefoult. Das war dem VAR nicht entgangen. Anthony Anex / KEYSTONE In der Schlussphase bringt Alex Frei Adam Szalai, doch auch der kann heute kein Tor schiessen. Claudio De Capitani / freshfocus Die grösste Chance des Spiels vergibt der ebenfalls eingewechselte Sayfallah Ltaief, der frei stehend kläglich abschliesst. Marc Schumacher / freshfocus Versöhnlich nach Abpfiff: Dan Ndoye (links) und Cedric Zesiger, rechts Adam Szalai. Freshfocus

Das letzte Spiel gegen YB, in dem es um etwas ging und bei dem der FCB besser war als die Berner, datiert vom Dezember 2019. Damals gewann der FCB unter Marcel Koller im Joggeli 3:0 und rückte in der Tabelle auf einen Punkt an den amtierenden später erneuten Meister heran.

Mehr als zweieinhalb Jahre später besass der FCB am Sonntag am Ende mehr und vor allem die besseren Chancen und war dem Siegtor näher als der Leader aus Bern. Der Wert für die aufgrund der Chancenqualität erwartbaren Tore war mit 2,5 fast doppelt so hoch wie die 1,3 Tore, die YB aufgrund der Wahrscheinlichkeit hätte erzielen müssen. Und das ohne die Erfahrung der Dienstältesten Frei und Xhaka sowie Michael Lang, der 90 Minuten auf der Bank sass. Ihre Abwesenheit hat dem Team nicht geschadet.

Andere sprangen in die Bresche und zeigten, wie das neue Gesicht des FCB aussehen und sein Spiel in Zukunft funktionieren könnte. Alex Frei sagte nach dem Spiel: «Wir waren dynamisch und haben leidenschaftlich verteidigt. Es war sehr intensiv. Damit bin ich zufrieden.»

Schnellere Entwicklung, als David Degen erwartet hat

Auch wenn der FCB mit dem torlosen Resultat wie schon gegen Winterthur (1:1), Servette (1:1) und Bröndby (0:1) nicht zufrieden sein kann und sich für den Aufwand wieder nicht belohnt hat, entgegnet Frei auf die Frage, ob der Präsident schon nervös sei: «David Degen ist mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden. Denn es geht beim ein oder anderen Spieler sogar schneller als gedacht. Das sehe auch ich so.»

Die statistischen Zahlen zu den FCB-Spielern aus dem Spiel gegen YB. Legende: Sch=Schüsse, P=Pässe, Schlp=Schlüsselpässe, ZWK=Zweikämpfe. IDX=Instat-Index (ein Algorithmus, der den Beitrag jedes Spielers misst zum Erfolg der Mannschaft, die Bedeutung seiner Aktionen, das Niveau des Gegners und das Niveau der Liga, in der er spielt). instat

Einige Namen, an die Frei und Degen dabei wohl gedacht haben, liegen auf der Hand. Der von Stade Rennes für ein Jahr ausgeliehene Andy Diouf beeindruckt, weil er trotz seiner 19 Jahre dynamisch und ohne Angst vor dem Gegner mit viel Vorwärtsdrang spielt. Zwar ist er im Aufbau noch zu selten anspielbar, doch bei gegnerischem Ballbesitz agiert er schon jetzt als geschickter Balldieb.

Sein Partner im zentralen Mittelfeld, Wouter Burger, trug am Sonntag sogar erstmals die Captainbinde. Der 21-jährige Niederländer hat sich mit guten Leistungen in den Mannschaftsrat gespielt und übernimmt auf dem Platz die Rolle des Aggressivleaders. Sein Vorteil gegenüber Publikumsliebling Xhaka ist, dass er auch in der Offensive öfter den Schnittstellenpass oder den Abschluss sucht.

Der Trainer und sein (Ersatz-)Captain: Alex Frei (links) und Wouter Burger (Nummer 23) während einer Trinkpause beim Spiel FCB-YB (0:0). Freshfocus

Die verheissungsvollen Leistungen von Diouf und Burger und auch eine mögliche Rückversetzung von Fabian Frei (33) ins defensive Mittelfeld könnten dafür sorgen, dass Taulant Xhaka (31) sich in Zukunft öfter als ihm lieb ist auf der Bank wiederfindet. Auch wenn die Eindrücke nur eine Momentaufnahme sind, gibt es hier das grösste Härtefallpotenzial. In dieser Saison spielte Xhaka erst 33 Minuten, ehe er gegen die Crusaders mit Gelbrot vom Platz flog.

Weitere mögliche Säulen der künftigen Teamstatik, die sich rasch eingefügt haben, sind Arnau Comas und Zeki Amdouni. Der Katalane Comas antizipiert gut, wirkt abgeklärt und spielt unauffällig, was für einen Abwehrspieler ein gutes Zeichen ist. Und ihm tut auch gut, dass in Kasim Adams ein Innenverteidiger mit Erfahrung und Wasserverdrängung (93 Prozent gewonnene Zweikämpfe gegen YB) an seiner Seite agiert.

Auch Amdouni ist sofort ein wichtiger Teil des Teams

Und vorne überzeugt Zeki Amdouni. Der U21-Nationalspieler ist seit seiner Ankunft aus Lausanne gesetzt und kann mit seiner Technik und Spielübersicht jederzeit selber abschliessen oder den besser postierten Mitspieler finden. Dazu zeichnet ihn aus, dass er sich sowohl defensiv wie offensiv in Zweikämpfen behaupten kann.

Es gibt also trotz der Resultatkrise mehrere Anzeichen dafür, dass der FCB auf dem richtigen Weg ist. Und das ist anders als die junge Aufstellung gegen YB kein Zufall.

