Analysen und Stimmen zum 4:2 des FC Basel in Zürich

Super League Entfesselt: Wie Taulant Xhaka und Alex Frei nach und in der Pause den FCB zum Sieg brachten Der FC Basel entdeckt eine neue Qualität und feiert durch das 4:2 beim Klassiker in Zürich am sechsten Spieltag der Super League den ersten Ligasieg. Jakob Weber aus Zürich 28.08.2022, 21.24 Uhr

Der erlösende erste Treffer für den FCB: Zeki Amdouni trifft acht Minuten nach seiner Einwechslung zur Pause zum 2:1.

Zeki Amdouni ist acht Minuten auf dem Feld, als er in der 53. perfekt getimt in einen Xhaka-Freistoss von der Seite steigt und kurz darauf seinen Kopfball im Netz zappeln sieht. 834 Minuten, 25 Schüsse und 14 Goalie-Paraden (teilweise sensationeller Natur) musste der Neuzugang warten, ehe er sein erstes Tor für den FC Basel schiessen konnte.

Jetzt, in der 53. Minute des Krisenklassikers der beiden noch sieglosen Teams aus Zürich und Basel, weicht die immer grösser werdende Frustration Amdounis endlich der Freude. «Zeki hat gut gespielt, aber das Tor hat gefehlt. Heute hat er sich belohnt», erklärt Taulant Xhaka nach dem Spiel. Und Amdounis 2:1 ist ein Tor, das den FCB in diesem Duell der europäisch zwar erfolgreichen, aber national den Ansprüchen deutlich hinterherhinkenden Rivalen auf die Siegerstrasse bringt.

Alex Frei hatte zur Pause beim Stand von 1:1 durch zwei Kopfballtore nach einer Ecke von Andi Zeqiri (23.) und Mirlind Kryeziu (33.) umgestellt. Zum einen personell mit der Hereinnahme von Amdouni für Wouter Burger. Zu anderen taktisch zurück vom 4-1-4-1 aufs 4-2-3-1-System. Auch im Spielaufbau änderte der FCB-Coach den Plan. Wegen des vom Konzert der Büetzer Buebe völlig ramponierten Rasens im Letzigrund gab Frei die Devise vor, weniger auf Ballbesitz und vermehrt lange Bälle in freie Räume zu spielen. Und der Plan ging auf.

Die Verwandlung von Darian Males

Vier Minuten nach dem 2:1 köpfte Zeqiri nach einem praktisch identischen Freistoss von Xhaka von der rechten Seite das 3:1 und weitere drei Minuten später staubte der sich seit dem verwandelten Bröndby-Elfmeter im Aufwind befindende Darian Males nach einem groben Patzer von FCZ-Keeper Yanick Brecher zum 4:1 ab. Innert sieben Minuten entscheidet Basel das Spiel.

«Das waren sehr gute Standards. Das muss ich schon sagen», lobt sich Xhaka nach dem Spiel selbst. Und während Fidan Aliti, der Basler beim FCZ, wütend erklärt, dass drei Standardgegentore «zu viel» und eine «Willensfrage» seien, erklärt Xhaka überschwänglich seine neue Qualität:«Ich habe mich gut gefühlt und den Ball scharf reingehauen.» Zwar betont der Ersatzcaptain, dass er schon unter Paulo Sousa und Urs Fischer Freistösse für den FCB schoss und auch wichtige Tore so vorbereitet hat. Doch zwei solche Vorlagen in einem Spiel seien ihm noch nie gelungen.

«Dass es heute gleich dreimal klappt, hat mich schon verwundert. Wir sind ja nicht als Standard-Monster bekannt», erklärt auch ein sichtlich gelöster Alex Frei nach Abpfiff. Im Gegensatz zu seinem Pendant Franco Foda hat Frei es geschafft, den Schwung aus dem Europacup in die Liga mitzunehmen und endlich den ersten Saisonsieg einzufahren. «Ich bin unglaublich glücklich über die drei Punkte», sagt Frei, den auch freuen dürfte, dass seine Rochaden aufgingen.

Zwei Debütanten machen Hoffnung auf mehr

Aufgrund von Belastungssteuerung verzichtete der FCB-Trainer auf seinen Captain. Fabian Frei kam erst in den Schlussminuten rein. «Im Zentrum lege ich viel Wert auf Frische», erklärt Frei, der auch Amdouni und Liam Millar anfangs schonte.

Zum Super-League-Debüt kamen dann auch noch zwei weitere Spieler, welche die FCB-Offensive, deren Knoten endlich geplatzt zu sein scheint, in Zukunft noch gefährlicher und variabler machen sollen. Bradley Fink und Jean-Kévin Augustin bekamen erstmals etwas Auslauf in einem Ligaspiel. Mit ihnen auf dem Feld kassierte der FCB in der Nachspielzeit noch das 2:4 durch einen VAR-Penalty von Blerim Dzemaili. Doch das trübt die Freude über den ersten Saisonsieg des FC Basel in der Liga nicht.

In der kommenden Woche steht erstmals kein Donnerstagsspiel an. Erst am Samstag in Sion wollen Amdouni und Co zeigen, dass dieses 4:2 gegen Zürich den Knoten in der Offensive definitiv gelöst hat.

Das Telegramm Zürich – Basel 2:4 (1:1) Stadion Letzigrund – 19 011 Zuschauer – SR Fedayi San. – Tore: 23. Zeqiri (Males) 0:1, 35. Kryeziu (Selnaes) 1:1, 53. Amdouni (Xhaka) 1:2, 57. Zeqiri (Xhaka) 1:3, 60. Males (Lang) 1:4, 90.+3 Dzemaili (Penalty) 2:4. Basel: Hitz; Lang, Comas, Adams Nuhu, Pelmard; Xhaka (87. Frei); Males (83. Augustin), Diouf, Burger (46. Amdouni), Ndoye (69. Fink); Zeqiri (69. Millar). Zürich: Brecher; Kamberi, Guerrero, Aliti, Selnaes; Tosin (62. Viunnyk), Hornschuh (62. Dzemaili), Avdijaj (78. Okita), Boranjasevic; Gnonto (62. Gnonto), Kryeziu. Bemerkungen: Basel ohne Ltaief, Fernandes, Marchand, Padula (kein Aufgebot), Essiam, Onyegbule, Kade (verletzt), De Mol, Sushi und Vogel (U21). – Verwarnungen: 35. Avdijaj, 56. Hornschuh, 69. Kryeziu, 75. Xhaka.

Zwei Trainer unter Druck: Franco Foda und Alex Frei wollen heute beide den ersten Sieg in der Liga. Marc Schumacher / freshfocus Präsident Ancillo Canepa ehrt vor dem Spiel den heute verletzt ausfallenden Antonio Marchesano für 200 Spiele für den FCZ. Marc Schumacher / freshfocus Choreo der Zürcher Fans beim Fussballspiel der Super League zwischen dem FC Zürich und dem FC Basel im Stadion Letzigrund in Zürich, am Sonntag, 28. August 2022. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Andi Zeqiri und Mirlind Kryeziu wissen zu Beginn des Spiels noch nicht, dass sie heute noch jubeln werden. Michael Buholzer / KEYSTONE Den ersten Eckball der Partie kann Marwin Hitz aus dem Strafraum boxen. Marc Schumacher / freshfocus Andy Pelmard behautet den Ball gegen Zürichs Neuzugang Donis Avdijaj. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Darian Males kriegt nach guten Auftritten zuletzt eine Chance von Beginn an. Fabian Frei, Liam Millar und Zeki Amdouni fallen der Belastungssteuerung zum Opfer und müssen erstmal zuschauen. Michael Buholzer / KEYSTONE In der 23. Minute trifft Andi Zeqiri zum 1:0. Die Ecke kam von Males. Ein wichtiger Treffer für den FCB und Zeqiri persönlich, da mit Jean-Kevin Augustin und Bradley Fink zwei Konkurrenten auf der Bank lauern. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Der Jubelsprint geht direkt zu den Auswärtsfans ... Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Basels Andi Zeqiri bejubelt sein 0:1 beim Fussballspiel der Super League zwischen dem FC Zürich und dem FC Basel im Stadion Letzigrund in Zürich, am Sonntag, 28. August 2022. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Doch die Führung hat nur zehn Minuten Bestand. Dann gleich Mirlind Kryeziu nach einer FCZ-Ecke zum 1:1 aus. Kasim Adams hatte ihm zu viel Platz gewährt. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Auch Kryeziu jubelt (hier mit Wilfried Gnonto) vor der Kurve. Marc Schumacher / freshfocus Zur Pause kommt dann Zeki Amdouni für Wouter Burger ins Spiel und der braucht nur acht Minuten, ehe er nach einem Xhaka-Freistoss per Kopf zum 2:1 trifft. Sein erstes Tor für den FCB. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Nach über 800 torlosen Minuten ist die Erleichterung bei Amdouni gross. Marc Schumacher / freshfocus Und als vier Minuten später Andi Zeqiri den nächsten Xhaka-Freistoss (diesmal von der anderen Seite) zum 3:1 einköpft, steht fest: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Der Knoten ist endlich geplatzt. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Weil dann auch noch Yanick Brecher patzt und Darian Males in der 60. zum 4:1 abstauben kann, ist das Spiel früh entschieden. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Arnau Comas hält Willi Gnonto vom Abschluss ab. Der Spanier verteidigt in den letzten Spielen sehr souverän. Marc Schumacher / freshfocus Und FCZ-Trainer Franco Foda kann ob der schlechten Leistung seines Teams nur grübeln. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Gusti Nussbaumer lacht dagegen auf der FCB-Bank. Und zwar zum allerletzten Mal. Im September geht das Urgestein in Pension. Marc Schumacher / freshfocus Das Bild des Tages: Zeki Amdouni und Dan Ndoye betonen auch beim Torjubel die neue Treffsicherheit des FC Basel. Marc Schumacher / freshfocus