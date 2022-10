Super League Fabian Frei erklärt nach dem 0:0 des FC Basel in Genf: «Vor fünf Jahren wäre das zu wenig gewesen» Fabian Frei analysiert nach dem torlosen Unentschieden in Genf, den Punktgewinn, die Systemumstellung und die Offensivprobleme des FC Basel. Aufgezeichnet: Jakob Weber Jetzt kommentieren 16.10.2022, 20.25 Uhr

Fabian Frei spielte gegen Servette erst in der Dreierkette und dann im Mittelfeld des FC Basel. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Gegen Bratislava fühlte sich das Unentschieden gut an. Wie denken Sie über das 0:0 gegen Servette?

Fabian Frei: Wenn man es positiv anschaut: Gegen den Tabellenzweiten auswärts, wo man seit Ewigkeiten nicht mehr gewonnen hat, einen Punkt zu holen, ist nicht schlecht. Ohne Gegentor zu bleiben auch. Wenn man es negativ sehen will, kann man auch sagen: Wir haben in der ersten Halbzeit zu wenig für die Offensive getan und am Schluss den Lucky Punch verpasst.

Defensiv kann man euch nichts vorwerfen. Aber das Angriffsspiel kann den Ansprüchen des FC Basel doch nicht genügen?

Definitiv. Aber man muss auch sagen, dass Servette gut verteidigt hat. Sie haben eine der besten Verteidigungen der Liga und wir wussten, dass es schwer wird, zu Chancen zu kommen. Aber wir können es sicher besser. Das haben wir auch schon gezeigt.

Gegen Bratislava brauchte es einen Rückstand, ehe die FCB-Offensivmaschinerie ins Rollen kam. Hätte es das heute auch gebraucht?

Nein. Mir ist es lieber, ohne Rückstand aufzuwachen. Aber in Halbzeit eins hatte ich schon das Gefühl, dass es irgendeine Initialzündung braucht, die uns Schub verleiht. Nachdem wir in der zweiten Halbzeit etwas verändert haben, lief es besser und wir hätten am Schluss auch das 1:0 machen können.

Ist das rotblaue Glas aktuell halb voll oder halb leer?

Es sollte immer halb voll sein. Es bringt nichts, den Teufel an die Wand zu malen. Vor fünf Jahren hätte ich ein 0:0 in Genf auch als «zu wenig» bezeichnet. Mittlerweile ist das okay. Nicht, weil meine Ansprüche gesunken sind, sondern weil wir uns jeden Punkt hart erarbeiten müssen.

Seit wann wussten Sie, dass Sie im Zentrum einer Dreierkette auflaufen werden?

Seit Freitag.

Wie hat dieses neue System funktioniert?

Ganz gut. Die Umstellung in der Pause lag auch daran, weil mir Riccardo Calafiori und Wouter Burger zwei Spieler gelbrotgefährdet oder verletzt rausgenommen wurden.

Haben Sie je im Zentrum einer Dreierkette gespielt?

Sicher. Auswärts bei Manchester City zum Beispiel. Aber auch vorher schon hin und wieder. Doch das ist alles schon eine Weile her.

War die Systemumstellung der Grund dafür, dass es offensiv harzte?

Dass das etwas ungewohnt war, lässt sich nicht verneinen. Wir haben auf den Überraschungseffekt beim Gegner gehofft, der allerdings nicht richtig eingetroffen ist, weil wir es nicht so gut gespielt haben und viele Fehler im Spielaufbau gemacht haben. Hätten wir das besser gemacht, hätten wir auch in diesem System gewinnen können.

War es am Ende der Auswärtswoche mit drei Spielen auch eine Energiefrage?

Ja. Definitiv. Vor allem mental. Aber das sollte nie eine Ausrede sein. Wenn ich sehe, dass am Ende drei Spieler Krämpfe hatten, zeigt das, dass wir physisch an unsere Grenzen gegangen sind.

