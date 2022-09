Der FC Basel begeistert gegen GC aus mehreren Gründen seine Fans

Super League Furios und voller Freude: Der FC Basel begeistert gegen GC aus mehreren Gründen Trainer und Fans Der FC Basel besticht beim 5:1 gegen GC mit seinem variablen Offensivspiel. Fans und Trainer sind im Anschluss voll des Lobes, auch weil der riskante Penalty des Debüt-Doppelpackers den Weg ins Netz findet. Jakob Weber Jetzt kommentieren 11.09.2022, 20.18 Uhr

Zehn Minuten nach seiner Einwechslung lupft Doppelpacker Jean-Kévin Augustin den Elfmeter zum 4:1 in die Mitte.

Wouter Burger schnappt sich den Ball und marschiert Mitte der zweiten Halbzeit zum Elfmeterpunkt. Dort wird er von Jean-Kévin Augustin in Empfang genommen, der ihm nach kurzer Diskussion den Ball abnehmen darf und anschliessend frech in die Mitte lupft. «Zero problème. Wir haben uns schnell geeinigt», sagt der Stürmer später mit einem Grinsen.

Dass er zum Panenka ansetzen werde, hatte Augustin nach einem kurzen Augenkontakt mit dem Mitte der ersten Halbzeit eingewechselten GC-Goalie Justin Hammel (einem ehemaligen FCB-Junior) entschieden. «Ich schaue beim Elfmeter stets in die Augen des Keepers und entscheide dann, wohin ich schiesse», erklärt Augustin und dessen Trainer Alex Frei ergänzt: «Ich liebe Stürmer wie Jean-Kévin für ihre Unberechenbarkeit. Aber es ist auch klar, dass so ein Elfer nie an die Latte oder vorbeigehen darf.»

Das zweite Tor des Jokers – seine ersten beiden in Rotblau und beide innerhalb der ersten zehn Minuten nach seiner Einwechslung – ist die Entscheidung. Obwohl noch eine halbe Stunde zu spielen ist, ist klar, dass der FCB im vierten Versuch endlich den ersten Heimsieg der Saison eintüten wird. Und nicht nur Doppelpacker Augustin, sondern die gesamte FCB-Offensive hat am Enthusiasmus der FCB-Fans im Stadion, die mit zunehmender Spieldauer immer lautstarker singen und ihr Team feiern, grossen Anteil.

Das Telegramm FC Basel - GC 5:1 (2:1) St. Jakob-Park. – 26 109 Zuschauer. – SR: Alain Bieri. – Tore: 3. Ndoye 1:0 (Comas). 17. Zeqiri 2:0 (Ndoye). 32. Morandi 2:1 (Foulpenalty). 59. Augustin 3:1. 68. Augustin 4:1 (Foulpenalty). 73. Burger 5:1 (Xhaka). Basel: Hitz; López, Adams, Comas, Katterbach; Xhaka (77. Frei); Males (58. Millar), Diouf (46. Pelmard), Burger (77. Sène), Ndoye; Zeqiri (58. Augustin). GC: Moreira (25. Hammel); Schmid, Margreitter (65. Herc), Ribeiro, Li Lei; Seko; Morandi (74. Loosli), Abrashi (65. Pusic), Kawabe, Momoh; Dadashov (65. Carvalho). Bemerkungen: Basel ohne Amdouni, Calafiori, Kade (verletzt), Marchand, Ltaief (kein Aufgebot), Vogel, de Mol, Chipperfield, Tushi (U21). GC ohne Bolla, Hoxha, Kacuri und Ndenge (alle verletzt). – Gelbrot: 72. Seko (Foul), rote Karte: 83. Loosli (Foul). Verwarnungen: 13. Males (Foul), 46. Zeqiri (Foul), 57. Dadashov (Schwalbe), 57. Adams (Unsportlichkeit), 62. Seko (Foul).

Beim 1:0 in der 3. Minute steht Dan Ndoye im Mittelpunkt. Nach einem Corner und einer Hereingabe von Arnau Comas ist Ndoye mit dem Knie zur Stelle und stellt die Weichen früh auf Heimsieg. 15 Minuten später nimmt der FCB GC wie auf dem Reisbrett auseinander. Über die Stationen Burger, Diouf, Males, Lopez kommt der Ball nach zwei Doppelpässen in die Mitte, wo GC-Keeper André Moreira den Schuss von Ndoye nach vorne abwehrt und Andi Zeqiri abstaubt. Die Kombination, an der alle sechs Offensivspieler ihren Anteil haben, endet mit dem 2:0 und GC, das vor dem Spiel sechs Punkte mehr als Basel hatte, ist in allen Belangen überfordert.

Dem kurzen Einbruch folgt das grosse Spektakel

«Jeder war heute parat. Wir haben als Einheit gekämpft», sagt Taulant Xhaka. «Die ersten 25 Minuten waren unglaublich stark», analysiert auch Alex Frei, der aber ebenfalls korrekt erkannt hat, dass sein Team «anschliessend unerklärlicherweise den Faden verloren hat».

Nach einem Schubser des bereits mit Gelb verwarnten Darian Males an Hayao Kawabe verwandelt Giotto Moratti den fälligen Elfmeter (31.) und so geht es trotz haushoher Überlegenheit nur mit 1:2 in die Pause.

Slap-Stick wird zum Genickbruch

Auch nach dem Seitenwechsel ist GC feldüberlegen. Doch dann geschieht das, was GC-Captain Amir Abrashi später als «Genickbruch» bezeichnen wird. Nach einem Befreiungsschlag von Burger rennen sich Hammel und Margreitter gegenseitig über den Haufen und der Sekunden zuvor eingewechselte Augustin kann den Ball zum 3:1 ins fast leere Tor schieben.

«Das war Glück, aber wir waren in der Vergangenheit nicht gerade vom Glück verfolgt», sagt Frei. Doch das Glück hat sich der FCB an diesem Sonntag auch verdient. Augustins eingangs beschriebener Elfmeter zum 4:1 sollte nicht das letzte FCB-Tor sein. Auch Burger netzt nach schönem Zuspiel von Xhaka ebenfalls noch per Lupfer ein. Das vierte Tor des Holländers binnen einer Woche setzt den Schlusspunkt auf diese turbulente Partie, die GC nur noch zu neunt beendet.

Nach Gelbrot für Ayumu Seko (72.) interveniert der VAR in der 83. Minute und so fliegt auch noch Noah Loosli, der auf dem Knöchel von Andy Pelmard gelandet war, vom Platz. «In den entscheidenden Phasen haben wir zu viele individuelle Fehler gemacht», erklärt GC-Trainer Giorgio Contini und Alex Frei entgegnet: «Ich war unglaublich zufrieden mit meiner Mannschaft.»

Das sind auch die FCB-Fans, die bislang viel vom grossen Potenzial in der Mannschaft gehört, aber dieses nur selten gesehen haben. Doch nach diesem furiosen Spiel gehen alle voller Freude nach Hause.

Die Bilder zum Spiel:

Darian Males und der FC Basel legen gegen Hayao Kawabe und GC los wie die Feuerwehr. Nach einem Eckball in der dritten Minute jubelt bereits Dan Ndoye. Der FCB-Stürmer hatte die Hereingabe von Arnau Comas mit dem Knie über die Linie bugsiert. Und nach 17 Minuten kommt der FCB erneut zum Jubeln zusammen. Nach einem wunderschönen Angriff über mehrere Stationen verwandelt Andi Zeqiri den Abpraller zum 2:0. Doch weil Darian Males dann im Strafraum Hayao Kawabe fällt und Giotto Morandi souverän verwandelt, bleibt es im Joggeli spannend. Nach der Pause wird das Spiel dann ruppiger. Der in der erste Halbzeit eingewechselte GC-Ersatztorhüter Justin Hammel (ein ehemaliger FCB-Junior) gerät dann ins Zentrum des Interesses. Der Basler patzt beim Herauslaufen und so kann der Sekunden zuvor eingewechselte Jean-Kévin Augustin den Ball erobern und ihn ins fast leere Tor schieben. Und in der 68. Minute lupft Augustin den Elfmeter, den er selber rausgeholt hatte, frech zum 4:1 in die Mitte. «Ich mache das oft und wusst schon vor dem Anlaufen, dass ich das heute so machen werde», sagt Augustin später. Denn lupfen kann auch Wouter Burger, der schön freigestellt zum 5:1 vollendet und damit zum vierten Mal in einer Woche für den FCB trifft. Weil bei GC nicht nur Ayumu Seko mit Gelbrot, sondern auch Noah Loosli mit glatt Rot vom Platz fliegt, kann der FCB das Spiel in der Schlussviertelstunde gelinge nach Hause schaukeln. Der erste Heimsieg in der Liga in der Saison 2022/23 ist Tatsache.

