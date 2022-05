Der FC Basel leckt nach dem 0:2 gegen Zürich seine Wunden

Super League Millar out, Sachschaden da: Am Tag nach dem 0:2 gegen den Meister aus Zürich leckt Basel seine Wunden Für Liam Millar ist mit einem Armbruch die Saison beim FCB beendet. Der Meistersonntag des FCZ hinterlässt erheblichen Sachschaden. Und ein Blick in die Statistik, der Mut macht. Christoph Kieslich und Jakob Weber Jetzt kommentieren 02.05.2022, 17.53 Uhr

Nachdem die Basler Schrumpfkopfaktion im Herbst nach dem Cupout nach hinten losging, gratuliert der FCB Ancillo Canepa und dem FC Zürich jetzt mit Selbstironie und einem geschrumpften Degen.

Seine Schmerzensschreie waren auch im Lärmpegel der 33’810 Besucher im St. Jakob-Park zu hören. Sein Trainer Guillermo Abascal schien die Situation misszudeuten und wollte Liam Millar noch einmal zurück auf den Platz schicken. Doch am Montag bestätigte sich der erste Verdacht: Der Kanadier hat einen Bruch von Elle und Speiche am linken Unterarm erlitten. Für ihn ist die Saison vorbei. Eine genauere Diagnose bei den ebenfalls verletzt vorzeitig ausgeschiedenen Michael Lang und Valentin Stocker steht noch aus.

Platz 2 und 162000 Franken als letztes Ziel

«Der zweite Platz ist jetzt das Ziel, so weh es tut, das sagen zu müssen», meinte Fabian Frei am Sonntag. Für den Europacup macht es diese Saison keinen Unterschied, ob der FCB Zweiter oder Dritter wird. Beide Teilnehmer starten in der 2. Qualifikationsrunde zur Conference League (21. Juli) und müssen drei Runden überstehen, um in die Gruppenphase zu gelangen.

Für den FC Basel geht es in den verbleibenden vier Spielen noch um 162'000 Franken. Denn so viel mehr kassiert der Zweite (596'000 CHF) im Vergleich zum Dritten (434'000 CHF) an TV-Prämien. Zürich wird als Meister 813000 Franken aus dem Schweizer TV-Pool erhalten. Dazu kommen 1,8 Millionen Sockelbetrag für jeden Super-League-Klub.

Das Restprogramm hält für Basel Lausanne (a), GC (h), Servette (a) und Lugano (h) bereit. Die Young Boys sind in Lugano, haben daheim das Direktduell gegen St. Gallen, das mit seinem eindrücklichen Lauf sechs Punkte dahinter liegt, uns ausserdem Luzern (a) und GC (h).

Lob für Fanverhalten und heftige Schadensbilanz

Zum einen war am Ende des Tages die gute Nachricht, dass nicht von Ausschreitungen im Stadion oder nennenswerten Krawallen ausserhalb zu berichten war. Auch die Polizei meldete am Montag, dass es im Umfeld des Spiels keine grösseren Zwischenfälle gegeben habe. Beobachter schildern, dass es auf Basler Seite auch selbstregulierende Kräfte in der Kurve waren, die verhinderten, dass Unverbesserliche aufs Spielfeld gelangten.

Einer, der schon oft hinstehen und Fangewalt kommentieren musste, ist Ancillo Canepa. So ist nachvollziehbar, dass der FCZ-Präsident bei allem Jubel über den Meistertitel in den Katakomben des St. Jakob-Park die Erleichterung ins Gesicht geschrieben stand: «Es war eine friedliche Feier. Auch das ist ein Höhepunkt für mich und eine Riesenfreude, wie sich die Zuschauer verhalten haben. Auch die Basler. Kompliment für die Organisation des Spiels, das hat von A bis Z alles super geklappt.»

Diese Lobrede wurde, als der Rauch sich verzogen hatte, doch getrübt. «Es ist einiges kaputt gegangen», sagte FCB-Mediensprecher Simon Walter am Montag dem SRF-Regionaljournal, listete Schäden am Rasen, an der LED-Werbebande, an der Einrichtung innerhalb des Gästesektors und Verunreinigungen auf und taxiert den Sachschaden auf mehrere hunderttausend Franken. Über die Begleichung dieser Schadensrechnung will der FCB mit dem FCZ reden. Bis zum nächsten Heimspiel am Mittwoch gegen Dynamo Kiew (Benefizspiel für die Opfer in der Ukraine) muss auf jeden Fall ein Tornetz und eine Eckfahne her, die die FCZ-Fans als Souvenir eingepackt haben.

Wie gehabt: Der physische Vorteil des Meisters

Bevor der neue Meister am Sonntag nach Zürich entschwand, um sich auf dem Helvetiaplatz von einer riesigen Menge feiern zu lassen, erwähnte Meistertrainer André Breitenreiter nebenbei: «Wir wussten, dass wir einen Grössenvorteil haben, das haben wir gut trainiert unter der Woche.»

Die Folge: Das Standardtor durch Assan Ceesays Kopfballtor zum 0:1, das den Weg ebnete zum vorzeitigen Titelgewinn. Wie schon in den vorigen Jahren im Vergleich zu YB, so ist auch dieses Jahr ein wesentliches Kriterium der physische Vorteil, den der FCZ auf seine Seite weiss. In dieser Beziehung bringt der FCB weniger auf die Waagschale.

