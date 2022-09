Super League Nach dem 1:2 in Sion: Alex Frei kennt die Probleme des FC Basel und will diese nun konsequent angehen Das 1:2 gegen Sion lässt wütende FCB-Spieler zurück und zeigt Trainer Alex Frei, dass der FC Basel seine grundlegenden Probleme noch nicht behoben hat. Jakob Weber Jetzt kommentieren 03.09.2022, 22.32 Uhr

Alex Frei war vor allem über die schlechte Startphase seiner Jungs sehr überrascht. Marc Schumacher / freshfocus

Wouter Burger ist nach Spielschluss wütend. Über die Niederlage. Über die eigene Leistung. Über alles. Im Pay-TV wählt er nicht druckfreie Worte. Zum Abschluss seiner Tirade sagt der Holländer: «Nichts war gut. Einfach nichts.»

Auch FCB-Captain Fabian Frei gibt nach dem Spiel konsterniert zu: «Heute müssen wir erstmals in dieser Saison einfach sagen: Wir sind schlechter gewesen.» Frei analysiert: «Der Gegner wollte es einfach mehr. Die Mentalität von jedem einzelnen war nicht so, wie sie sein muss und entspricht nicht unseren Ansprüchen.» Doch wie kann das sein, dass man in einem vermeintliches Spitzenteam die Mentalitätsfrage stellen muss?

Alex Frei weiss seit Tag 1 um die Problematiken

Die fehlende Ernsthaftigkeit in gewissen Spielen hatte Alex Frei schon nach dem Spiel in Sofia angemahnt. Er monierte die fehlende Konzentration in den entscheidenden Momenten. Nach dem pomadigen Auftritt in Sion sagt der FCB-Trainer: «Ich weiss um die Problematiken des FC Basel seit dem ersten Tag. Die haben sich heute bestätigt.»

Weiter ausführen will er die Probleme nicht, doch Frei dürfte missfallen haben, dass sich sein Team zum wiederholten Mal nicht gegen die drohende Niederlage gestemmt hat. Zum wiederholten Mal schafften es dabei auch die arrivierten Kräfte nicht, die vielen jungen Spieler mit vorgelebtem Einsatz an die Hand zu nehmen und den Turnaround zu schaffen. Auch die Leistungen von Fabian Frei, Michael Lang oder Taulant Xhaka, der in Sion 90 Minuten auf der Bank sass, sind zu schwankend. «Mit jungen Spielern hast du Leistungsschwankungen. Das ist normal», sagt Alex Frei.

Einer von ihnen ist Wouter Burger. Er fordert: «Wir haben ein gutes Team. Aber wenn wir das Momentum mal auf unserer Seite haben, machen wir alles wieder kaputt. Das ist so unnötig. Wir müssen darüber reden, wie wir das verbessern können.»

Erklären, warum der FCB die guten Trainingsleistungen nicht auf den Platz bringen konnte, kann Burger nicht. Doch immerhin hat Alex Frei einen Plan. Er sagt: «Ich weiss, wo ich ansetzen muss.»

