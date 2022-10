Protest nach 0:0 gegen FCZ: Der FCB bittet an den Grünen Tisch

Super League Nachspiel zum Platzverweis des FCZ-Trainers: Der FC Basel bittet an den Grünen Tisch Weil Bo Henriksen im Klassiker vor einer Woche nach einer Roten Karte in der Kabine des FCZ gewesen sein soll, hat der FCB Protest eingelegt. Und es sieht so aus, als ob die Liga ihr Reglement nachschärfen muss. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 25.10.2022, 17.49 Uhr

Ich? Scheint Bo Henriksen zu fragen: Der FCZ-Trainer (Zweiter von links) am 20. Oktober im Basler St.Jakob-Park im Moment des Platzverweises. Freshfocus

Am späten Donnerstagabend voriger Woche sah es keineswegs danach aus, als ob das fussballerisch trostlose 0:0 zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich länger in Erinnerung bleiben würde. Hochemotional ging es gleichwohl zu beim «Krisenklassiker» genannten Duell der alten Rivalen, so auch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als der neue FCZ-Trainer Bo Henriksen die rote Karte zu sehen bekam.

Was genau vorgefallen war, wird vom Disziplinarrichter der Swiss Football League (SFL) zu klären sein. Die Fernsehbilder zeigen, wie der Däne mit dem vierten Unparteiischen am Spielfeldrand diskutiert und ihm – eher beschwichtigend wirkend – die Hand auf den Arm legt. Grundsätzlich sind solche Berührungen jedoch untersagt.

Henriksen wurde also aus seiner Coachingzone weggewiesen und nahm in den vorderen Reihen der Haupttribüne Platz. Kurz darauf war Pause, und nun beginnt das zweite Kapitel: Bo Henriksen soll in die Mannschaftskabine der Zürcher marschiert sein. Das hat jemand vom FCB bemerkt. Und noch bevor die zweite Halbzeit angepfiffen wurde, hatte der FCB einen Protest hinterlegt. Ein Formular, das von beiden Spielführern – in diesem Fall also von Taulant Xhaka und seinem Zürcher Kollegen Yanick Brecher – unterschrieben werden muss.

Alle Hände voll zu tun: Schiedsrichter Lukas Fähndrich beim Krisenklassiker FC Basel gegen FC Zürich.) Freshfocus

Dieser Protest ist nun nach einer dreitägigen Frist vom FCB bestätigt worden. «Der Klub will untersuchen lassen, ob der FCZ-Trainer Bo Henriksen in der Pause die Kabine aufgesucht hat, obwohl er zuvor aus der technischen Zone verwiesen wurde, und ob dies zulässig war», heisst es dazu auf der SFL-Website.

Die Angelegenheit könnte kompliziert werden. Weggewiesen wurden unbotmässige Trainer zwar schon immer, für anschliessende Spiele gesperrt ebenso. Und seit drei Jahren gibt es dezidiert gelbe und rote Karten auch gegen Trainer; nach vier gelben Karten erhalten sie adäquat zu den Spielern automatisch ein Spiel Sperre aufgebrummt.

Die Unschärfen im Reglement der Liga

Was Trainer bei einer Sperre alles nicht tun dürfen ausser im Stadion anwesend sein, wird ihnen mit einer Anweisung seitens der Disziplinarbehörde mitgeteilt. Die Kabine dürfen sie zum Beispiel nicht betreten: Kontaktsperre. Wie es aber im konkreten Fall aussieht, ist nicht niet- und nagelfest festgeschrieben.

Hätte Henriksen also in die Kabine dürfen oder nicht? In der Rechtspflegeordnung des Schweizerischen Fussballverbands findet sich lediglich der Passus: «Ein Feldverweis führt automatisch zum Ausschluss in allen Funktionen. Massgebend für die Suspension ist jeweils diejenige Funktion, in der das feldverweiswürdige Vergehen begangen wurde.»

Der FCZ könnte zur Verteidigung etwa behaupten, sein Trainer sei gar nicht in der Kabine gewesen respektive er habe dort keinen Kontakt zu den Spielern gehabt. Wer beweist mit welchen Mitteln das Gegenteil? Und allem Anschein nach wird es der sportrechtssprechenden Kommission der SFL nicht leichtfallen, innert der vorgegebenen Frist von vier Wochen ein Urteil zu sprechen, weil es Unschärfen im Reglement und dessen Auslegung gibt.

YB-Trainer Raphael Wicky am 2. Oktober in der Luzerner Swissporarena, wo er seine Sperre für den Platzverweis im Heimspiel gegen Lugano absass. Keystone

So findet man in den öffentlich zugänglichen Dokumenten keine stichhaltigen Anordnungen, wo sich ein Trainer nach dem Verweis aus der technischen Zone auf der Tribüne aufhalten darf. Es gab gerade jüngst wieder Fälle, die den Sinn des Ausschlusses – unter anderem kein Kontakt mehr zur Mannschaft – ad absurdum führen. Wie bei Raphael Wicky, der sich im September bei YB–Lugano (3:0) einfach in die erste Zuschauerreihe direkt neben der Trainerbank setzte, als er vom Schiedsrichter für Reklamieren zum zweiten Mal Gelb sah.

In der TV-Zusammenfassung ist sehr schön zu erkennen, wie der reuige Sünder Wicky bei Teambetreuer Nico Zaugg nachfragt, wo er nun hin müsse und der ihm mit einer Handbewegung so ungefähr andeutet: Setz dich doch einfach grad neben die Bank.

Im Europacup besteht die Uefa zum Beispiel auf reservierte Plätze für solche Fälle. Im St.Jakob-Park in Basel etwa hält der FCB auf dem zweiten Rang Sitze frei.

Da war noch alles in Minne: FCB-Trainer Alex Frei begrüsst den neuen Kollegen Bo Henriksen im St. Jakob-Park. Toto Marti/Freshfocus

Der FC Basel will zwar medial keine Stellung nehmen zu seinem Protest und verweist auf das laufende Verfahren. Klar ist aber die Intention: Die Rotblauen sind der Ansicht, dass sich der FCZ mit der Anwesenheit Henriksens in der Garderobe zur Halbzeitpause einen Vorteil verschafft hat – einen unlauteren.

Unklar ist, was sich der FCB vom Protest verspricht

Die nächste Frage, die zu klären ist: Wird nur Bo Henriksen sanktioniert oder auch sein Klub. Und wenn ja: wie? Was sich der FC Basel konkret verspricht von seinem Protest, ist nicht klar. Dazu äussert sich der Klub auch nicht. Der Strafenkatalog der SFL reicht vom Verweis bis zum Entzug der Lizenz. Zwei zusätzliche Punkte aus diesem Spiel am Grünen Tisch wird sich der FCB kaum ausmalen. Oder doch?

Ketzerisch könnte man sagen: Hauptsache kein Wiederholungsspiel. Ein torloser Krisenklassiker pro Saison reicht.

