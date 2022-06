21 Namen und wie es mit ihnen beim FC Basel weiter geht

Super League News vom Trainingsauftakt des FC Basel: Ein neues Gesicht, einige Streichkandidaten und ein paar Optionen Der FC Basel hat am Montag das erste Training unter Alex Frei in Angriff genommen. Noch fehlen dem neuen Trainer reihenweise Stammspieler. Die Kaderplanung für die kommende Saison läuft auf Hochtouren. Zeitnah soll das Team aus 24 Feldspielern und drei Torhütern stehen. Ein Update. Jakob Weber Jetzt kommentieren 13.06.2022, 14.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alex Frei und David Degen sind zuversichtlich, dass sie den FC Basel zusammen wieder zu alter Stärke führen. Marc Schumacher / freshfocus

Alex Frei ist am Montagmorgen der Erste, der den Trainingsplatz betritt. Der neue FCB-Trainer stellt die Stangen und Hütchen noch selber auf. «Dafür brauche ich keine Assistenten. Die sollen mich in der täglichen Arbeit fordern», sagt er und lacht. Obwohl ihm bei seinem ersten Training fast eine komplette Stammelf aus unterschiedlichen Gründen fehlt, ist Frei guter Dinge.

Mit seinem neuen Staff ist er «sehr zufrieden». Und Frei war in den letzten Tagen auch in stetem Austausch mit Kaderplaner Philipp Kaufmann und David Degen. Zur vagen Personalsituation sagt er: «Wir haben für die offenen Positionen Sturm, Innen- und Linksverteidigung einen klaren Plan A, B und C. Darum mache ich mir keine Sorgen.»

Trainer Alex Frei steckt die Stangen noch selber in den Rasen. Marc Schumacher / freshfocus

Marwin Hitz: Die neue Nummer 1 fehlt am Montag überraschend. Hitz wird erst am 17. Juni ins Training einsteigen. Das ist so mit dem Verein abgesprochen, weil er zum Zeitpunkt des Wechsels schon andere Ferienpläne hatte. Die neue Nummer 2 Mirko Salvi und die Nummer 3 Nils de Mol stehen am Montag zwischen den Pfosten. Letzterer ist auch für die U21 als Stammkeeper vorgesehen.

Basels neuer Torhütertrainer Gabriel Wüthrich zeigt der neuen Nummer 2 Mirko Salvi eine Übung vor. Marc Schumacher/Freshfocus

Heinz Lindner: Der Österreicher ist aktuell immer noch auf der Suche nach einem neuen Verein. Unterschrieben ist aber noch nichts.

Massimo Colomba: Statt ihm trainierte am Montag zum ersten Mal Gabriel Wüthrich die FCB-Torhüter. «Wir sind uns bewusst, dass Massimo ein absoluter Fachmann ist. Aber wir haben uns entschieden, einen kompletten Neustart im Staff zu machen. Es war an der Zeit, frische Energie reinzubringen», erklärt Philipp Kaufmann.

Fabian Frei: Wie alle anderen aktuell noch abwesenden Nationalspieler bekommt er nach der Länderspielpause zehn Tage Ferien und wird dann verspätet im Trainingslager am Tegernsee erwartet. Die Captainfrage ist noch nicht geklärt. «Er ist natürlich ein Kandidat», sagt Alex Frei, der noch nicht entschieden hat, wie er die Binde vergeben will. «Ein Torwart wird es aber nicht sein», verrät Frei. Und Taulant Xhaka, ebenfalls ein Kandidat, sagt: «Es ist völlig egal, wer die Binde trägt. Ein Leader kann man auch ohne sein.»

Fabian Frei kam beim 1:0-Sieg der Schweiz gegen Portugal nicht zum Einsatz. Er ist einer von elf Länderspielern, die dem FCB aktuell noch fehlen. Sie sollen im Trainingslager zur Mannschaft stossen. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Strahinja Pavlovic: Der Serbe ist weiterhin eine Option für die vakante Position des Innenverteidigers, wo der FCB nach dem Abgang von Albian Hajdari (zurück zu Juventus Turin) gleich zwei Spieler sucht. Die Verhandlungen mit Monaco gestalten sich allerdings schwierig. Die Zukunft des Nationalspielers, der gerne in Basel bleiben würde, ist ungewiss.

Andrea Padula: Nach einem Jahr Verletzungspause trainiert der Italiener am Montag wieder voll mit. Einen Platz im Kader wird Padula, der noch ein Jahr Vertrag hat, aber nicht kriegen. Er soll abgegeben werden.

Andrea Padula kann wieder mit dem Ball trainieren. Doch er wird nicht mehr lange in Basel bleiben. Marc Schumacher / freshfocus

Matias Palacios: Er gehört zu den Kandidaten für einen Wechsel weg vom FCB. «Mati braucht definitiv mehr Spielpraxis», sagt Kaufmann. Gut möglich, dass der 20-jährige Argentinier diese im Rahmen einer Ausleihe erhält.

Emmanuel Essiam: Wie auch der rekonvaleszente Liam Millar fehlt auch der 18-jährige Ghanaer weiterhin im Mannschaftstraining. Sein Knie wird langsam wieder aufgebaut. An Leistungssport ist noch nicht zu denken, doch Kaufmann ist sich sicher, dass Essiam in dieser Saison zu Einsätzen kommen wird und sein Talent zeigen kann.

Yannick Marchand: Der Ex-Captain der U21 ist nach einem Jahr Leihe zurück bei seinem Stammklub. Er kann sich im Training beweisen, dürfte aber bei einem Angebot auch wechseln, da im Mittelfeld kaum Platz für ihn ist. Ähnlich sieht die Situation bei Stürmer Tician Tushi aus.

Sayfallah Ltaief: Der Neuzugang aus Winterthur stösst erst im Laufe der Woche zum Team. Da er mit der tunesischen U23 unterwegs war, sind auch seine Ferien noch nicht vorbei.

Sebastiano Esposito: Der Italiener ist eine Option auf die vakante Position im Sturm. Allerdings ist sich der FCB bewusst, dass er aufgrund seiner Eskapaden eine riskante Wahl wäre. Der Spieler selber würde gerne in Basel bleiben. Aktuell laufen Gespräche zwischen Inter und dem FCB bezüglich einer Verlängerung der Leihe.

Fedor Chalov: Auch der Russe weilt am Montag noch in Basel und auch er wäre nicht abgeneigt, weiter beim FCB zu spielen. Doch noch ist unklar, ob der FCB Chalov überhaupt verpflichten darf, da die Uefa das Verpflichten von russischen Spielern nach dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine verboten hat. Zu diesem Zeitpunkt war Chalov allerdings schon in Europa. Ob Chalov den Ansprüchen der Basler genügt, ist ebenfalls offen. Alex Frei will ihn im Training beobachten.

Kaly Sène: Der Senegalese wird am Dienstag im Training erwartet. Auch er ist eine Option für die vakante Stürmerposition. Doch auch er ist ein Verkaufskandidat. Interesse aus dem Ausland (Anderlecht, Bundesliga) ist da. Gibt es eine gute Lösung, wird der FCB Sène keine Steine in den Weg legen.

Andrin Hunziker: Der 1,90 Meter grosse Nachwuchsstürmer ist ebenfalls ein Kandidat für einen Platz im Eins. Alex Frei beobachtet ihn genau.

Adriano Obyegbule: Der 15-jährige Deutsche mit nigerianischen Wurzeln trainiert in dieser Woche mit dem FCB. Der U-Nationalspieler war zuletzt bei RB Leipzig im Nachwuchs, ist aktuell vereinslos und darf ab dem 23. Juni, seinem 16. Geburtstag, einen Vertrag im Ausland unterzeichnen. «Es ist unsere Absicht, das zu tun», sagt Kaufmann. «Von der Statur her sieht er aus wie 27. Für sein Alter ist er ein sehr guter Spieler», lobt Taulant Xhaka den Offensivallrounder, der – falls er denn zum FCB wechseln sollte – erstmals im Nachwuchs spielen wird.

Das 15-jährige Offensivtalent Adriano Obyegbule (im Vordergrund) trainiert in dieser Woche beim FCB mit. Marc Schumacher / freshfocus

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen