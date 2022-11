Der FC Basel verliert bei GC 0:1

Super League Trotz neuerlichem Rückschlag: Alex Frei erhebt nach dem 0:1 gegen GC nur einen Vorwurf Der FC Basel verliert das letzte Spiel des Jahre 0:1 gegen GC. Doch Alex Frei stellt sich im Anschluss schützend vor sein Team, das in der Hinrunde deutlich zu wenig Punkte in der Liga geholt hat. Jakob Weber, Zürich 13.11.2022, 00.43 Uhr

Alex Frei muss enttäuscht von dannen ziehen und konstatieren, dass sein Team zum wiederholten Mal zu wenig aus den vielen Spielanteilen gemacht hat. Marc Schumacher / freshfocus

Es ist die 19. von unglaublichen 21 Basler Ecken, die im letzten FCB-Spiel des Jahres im Letzigrund gegen GC in der 87. Minute zum ersten Mal so richtig für Gefahr sorgt. Der eingewechselte Zeki Amdouni spediert den Flankenball zurück in die Mitte, wo Noah Katterbach an die Latte köpft. Der FCB liegt da 0:1 zurück und verzweifelt an der Hoppers-Defense, deren Spieler wie eine Heuschrecke sechs Beine zu haben scheinen. Immer wieder unterbindet ein Zürcher Fuss das Basler Angriffsspiel.

