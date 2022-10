Der Liveblog zu den Swiss Indoors Basel 2022

10:20 Uhr 19. Oktober 2022

Alcaraz, Kyrgios, Murray und Co: Das sind die Teilnehmer 2022

Die Swiss Indoors freuen sich auch in diesem Jahr auf zahlreiche interessante Spieler. Wie immer liegt der Fokus der Organisatoren auf jungen aufstrebenden Akteuren. In diesem Jahr spielen mit Carlos Alcaraz und Caspar Ruud die Nummer 1 und die Nummer 3 der Welt in Basel. Dazu kommen mit Andy Murray und Nick Kyrgios zwei Spieler in die Schweiz, die früher bereits gemeldet waren, aber dann kurzfristig und teilweise mit kuriosen Gründen passen mussten. Und mit Stan Wawrinka, Dominic Stricker und Marc-Andrea Hüsler stehen auch mindestens drei Schweizer im Hauptfeld. (jaw)