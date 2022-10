Swiss Indoors Basel Plötzlich bester Schweizer: Der neue Turniersieger Marc-Andrea Hüsler rechnet sich auch in Basel etwas aus Marc-Andrea Hüsler ist nach seinem ATP-Turniersieg vor einem Monat in Sofia plötzlich in den oberen Gefilden der Weltrangliste angekommen. Dabei ist der 26-jährige Zürcher ein Spätstarter. Jakob Weber Jetzt kommentieren 26.10.2022, 05.00 Uhr

Marc-Andrea Hüsler ist aktuell der beste Schweizer Tennisspieler und der einzige Schweizer, der ausser Roger Federer und Stan Wawrinka in diesem Jahrhundert ein ATP-Turnier gewonnen hat. Pavel Danev / AP

Marc-Andrea Hüsler kommt in Jogginghose zur Auslosung des Haupttableaus der Swiss Indoors Basel. Er fällt neben dem feinen Zwirn der Turnierorganisatoren natürlich optisch auf. Doch nicht nur bei dem Event am vergangenen Samstag, zu dem er als bester Schweizer im diesjährigen Turnier eingeladen wurde, auch sportlich hat der 26-jährige Zürcher in diesem Jahr auf sich aufmerksam gemacht.

Erst gewinnt er in Mexiko zwei Challenger Turniere. Dann schafft er es beim 250er-ATP-Turnier von Winston Salem ins Halbfinale und steht erstmals in den Top 100 der Welt. Er spielt in Wimbledon und bei den US Open seine ersten beiden Grand Slams. Und vor einem Monat in Sofia schlägt er mit Pablo Carreno Busta, Lorenzo Musetti und Holger Runde drei Top-30-Spieler und holt sich seinen ersten ATP-Turniersieg. «Seither hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ich weiss, wie eng die Weltspitze zusammen ist. Mit etwas weniger Glück hätte ich auch in Sofia früh verlieren können. Aber ich traue mir jetzt alles zu», sagt Hüsler.

Nachdem der letzte Punkt im Finale von Sofia gegen Holger Runde gespielt ist, geht Marc-Andrea Hüsler vor Freude zu Boden. Pavel Danev / AP

Der Lohn für den Erfolg sind Weltranglistenplatz 62, eine Wildcard für die Swiss Indoors und mediale Präsenz, wie sie der Spätstarter – Hüsler wird erst nach der Matura mit 20 Jahren Profi - bis dato noch nicht erlebt hat. Mit ruhiger und leiser Stimme sagt er: «Es ist schön, im Rampenlicht zu stehen. Weil es zeigt, dass man sportlich etwas geleistet hat.»

Etwas leisten will der erste Schweizer Turniergewinner seit dem letzten Swiss-Indoors-Sieg von Roger Federer 2019 auch in Basel. Obwohl Hüsler nach seinem Sieg in Sofia kein Spiel mehr gewonnen und zwei Erstrundenniederlagen kassiert hat, rechnet er sich gegen Félix Auger-Aliassime am Mittwoch etwas aus. Dass der Kanadier die Nummer 9 der Welt ist und mit einem Turniersieg aus Antwerpen im Gepäck nach Basel gereist ist, stört den Schweizer nicht. «In der ersten Runde sind solche Spieler immer am verletzlichsten», sagt Hüsler und fügt mit einem Grinsen hinzu: «Zudem wird er etwas müder sein als ich.» Hüsler weiss: «Félix zu besiegen, wäre ein grosser Erfolg.» Doch er sagt auch: «Mein Ziel ist es, die erste Runde zu überstehen.»

