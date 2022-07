Der FC Basel verliert gegen den Hamburger SV mit 1:5

Testspiel Hitz patzt, Basel kassiert gegen den HSV eine Klatsche und Trainer Frei nimmts auf seine Kappe Der FC Basel ist am Samstagnachmittag im vierten von fünf Testspielen vor der Saison zum ersten Mal besiegt worden. Gegen den Hamburger SV aus der 2. Bundesliga hatte die beste Elf von Alex Frei kaum eine Chance, doch der Trainer hat nach dem 1:5 eine einfache Erklärung. Jakob Weber 09.07.2022, 18.06 Uhr

Begrüssung der beiden Trainer: Alex Frei und Tim Walter Marc Schumacher / freshfocus Zeki Amdouni jubelt nach seinem Elfmeter-Tor, das den FCB in Führung bringt. Georgios Kefalas / KEYSTONE Innenverteidiger Nasser Djiga gehört aktuell neben Andy Pelmard zur Startformation. Georgios Kefalas / KEYSTONE FCB-Captain Fabian Frei und seine Kollegen laufen allerdings meist nur hinterher. Marc Schumacher / freshfocus Die Folge sind Tore von Laszlo Benes per Foulelfmeter und Ludovit Reis aus 30 Metern. Dessen samstäglicher Sonntagsschuss wird hier bejubelt. Marc Schumacher / freshfocus Dan Ndoye (hier gegen den ehemaligen St. Galler Miro Muheim) hatte vor dem 1:2 den Ball verloren. Marc Schumacher / freshfocus Weil dann auch noch Robert Glatzel zum 3:1 trifft und Marwin Hitz gleich zwei haarsträubende Fehlpässe mit dem Fuss einstreut... Marc Schumacher / freshfocus / Marc Schumacher/ ... gehen Alex Frei und sein Trainerstab dementsprechend schlecht gelaunt in die Kabine. Georgios Kefalas / KEYSTONE Auch nach dem Seitenwechsel ist für Liam Millar und Co. kein Durchkommen. Georgios Kefalas / KEYSTONE Andy Pelmard behauptet sich hier gegen Robert Glatzel. Marc Schumacher / freshfocus Filip Bilbija läuft Noah Katterbach davon. Der Linksverteidiger sah beim 1:4 nicht gut aus. Marc Schumacher / freshfocus Das 1:4 erzielt Xavier Amaechi. Kurz vor Schluss fällt dann auch noch das 1:5. Marc Schumacher / freshfocus Die tragische Figur des Tages ist aber Marwin Hitz, der fünf Gegentore kassierte und eineinhalb davon selbst verschuldete. Auch beim fünften Gegentreffer sieht er unglücklich aus. Marc Schumacher / freshfocus Das haben auch David Degen und Philipp Kaufmann schlecht gelaunt realisiert. HSV-Sportchef Jonas Boldt (links) kann dagegen zufrieden sein. Und Philipp Degen hat wichtigeres zu tun, als das Spiel zu schauen. Marc Schumacher / freshfocus

Anders als in den vorherigen drei Testspielen ist der FC Basel gegen den Hamburger SV am Samstagnachmittag von Beginn an unter Druck. Das hohe Pressing des Dritten der abgelaufenen Saison in der 2. Bundesliga, der schon im Januar 2020 (0:2) und Juli 2021 (0:1) als Sparringpartner des FCB in der Vorbereitung diente, stellt die FCB-Defensive im Spielaufbau vor grosse Probleme.

Eher überraschend geht das Heimteam durch einen Handelfmeter von Zeki Amdouni in der 9. Minute Führung. Der Neuzugang aus Lausanne ist einer von vielen Spielern, die sich nach einem vom Arm geblockten Schuss den Ball schnappen wollen. Doch der neue FCB-Captain Fabian Frei überreicht schliesslich ihm den Ball und der Genfer verlädt HSV-Goalie Daniel Heuer Fernandes eiskalt.

Doch in der Folge ist vom FCB nicht mehr viel zu sehen. Nach einem Fehlpass von Marwin Hitz, der wie schon gegen Botosani gleich zwei haarsträubende Pässe ohne Druck zum Gegner spielt, und einem harten Zweikampf von Wouter Burger bekommt auch der HSV einen Elfmeter. Und fünf Minuten nach dem Ausgleich von Lazslo Benes überrascht Ludovit Reis nach einem Ballverlust von Dan Ndoye die gesamte Defensive und wohl auch sich selbst und nagelt das Leder aus 30 Metern ins Lattenkreuz. Das 3:1 durch Robert Glatzel, das gleichbedeutend mit dem Halbzeitstand ist, erzielt der HSV dann ohne direkten Basler Eigenfehler nach einer schönen Kombination über die rechte Seite.

Eine Klatsche zum richtigen Zeitpunkt

Auch in Halbzeit 2 tut sich der FCB schwer. Während Hamburg viel wechselt und dadurch Tempo aus dem Spiel nimmt, erspielt sich Basel erst in der Schlussphase zwei nennenswerte Torchancen, die Fabian Frei und Dan Ndoye aber vergeben.

Die Gäste schiessen dagegen noch zwei weitere Tore. Beim 4:1 für den HSV geht Xavier Amaechi nach einem Seitenwechsel im Rücken Noah Katterbachs völlig vergessen geht und braucht nur noch einzuschieben. Beim 1:5 kann Hitz einen Schuss aus kurzer Distanz nur vor die Füsse von Filip Biblija abwehren, der den Abpraller zum 5:1-Endstand verwertet. HSV-Trainer Tim Walter ist nach dem Spiel zufrieden. «Die Intensität gegen den Ball war sehr gut. Aber Basel hat uns auch zu Toren eingeladen», sagt er.

FCB-Trainer Alex Frei muss dagegen nach dem vierten Testspiel die erste Niederlage erklären. «Ich nehme das ganz klar auf meine Kappe», sagt Frei und führt aus, dass er den besten Gegner lieber im Trainingslager hätte aufbieten sollen und nicht jetzt, wenn seine Spieler nach der harten Vorbereitung müde seien.

Frei bezeichnet das 1:5 als «zu diesem Zeitpunkt ok» und «eine Klatsche zum richtigen Moment». Er moniert, dass seine Spieler es verpasst haben, sich trotz Müdigkeit gegen die Niederlage zu stemmen und sich dem Schicksal ergeben hätten, statt ein Zeichen zu setzen. «Sehr guten Spielern merkst du nicht an, wenn die müde sind» sagt Frei.

In der noch kommenden Trainingswoche vor der Saisonstart will er den Fokus auf den Abschluss, Erholung und die Spritzigkeit legen. Aktuell sei seine Mannschaft gemäss Frei bei 60 Prozent. Bei 100 Prozent könnte der FCB gemäss des neuen Trainers Ende Juli sein. Doch die vier Pflichtspiele bis dahin will Frei natürlich trotzdem gewinnen. Das 1:5 soll ein einmaliger Ausrutscher bleiben. Schon am Sonntag haben die FCB-Spieler, die heute nicht zum Einsatz kamen, gegen Xamax ab 15 Uhr auf dem Campus die Chance auf Wiedergutmachung.

Das Telegramm FC Basel - Hamburger SV 1:5 (1:3) St. Jakob-Park. Schiedsrichter: Mirel Turkes. 4657 Zuschauer. - Tore: 11. Amdouni (Handelfmeter) 1:0. 14. Benes (Foulelfmeter) 1:1. 19. Reis 1:2. 30. Glatzel (Benes) 1:3. 66. Amaechi 1:4. 89. Biblija 1:5.



Basel: Hitz; Lang, Djiga, Pelmard, Katterbach; Burger, Xhaka (72. Palacios); Ndoye, Frei, Millar; Amdouni (72. Szalai).



Hamburg: Heuer Fernandes; Heyer, Vuskovic (46. Schonlau), David (46. Ambrosius), Muheim (65. Leibold); Meffert (46. Bilbija), Reis (65. Heil), Benes (65. Rohr); Kittel (65. Opoku); Königsdörffer (46. Amaechi), Glatzel (65. Meissner). Bemerkungen: Basel ohne Comas, Augustin, Kade, Essiam, Onyegbule, Marchand (alle verletzt), Vogel, Ltaief, de Mol, Chipperfield, Padula, Fernandes, Hunziker (alle kein Aufgebot) - Verwarnung: Heyer (taktisches Foul). 41. Tor von Glatzel wegen Offside aberkannt.