FCB-Frauen dem Halbfinal nahe, aber Finale daheim ist geplatzt

Frauenfussball Die Tür zum Halbfinal steht dem FC Basel offen, der Traum vom Final daheim ist jedoch geplatzt Die Frauen des FC Basel gehen mit einem 3:0-Polster ins Playoff-Rückspiel gegen den FC St. Gallen-Staad. Sportchefin Elisabeth Mayr sucht derweil eine neue Trainerin. Christoph Kieslich 13.05.2022, 16.29 Uhr

«Mädels, vertraut mir» - Elisabeth Mayr (links), hier noch als Aktive beim FC Basel in der vergangenen Saison, muss nun als Sportchefin eine neue Trainerin finden.

Den Einstieg in die erstmals ausgespielten Playoffs im Schweizer Frauenfussball haben die favorisierten Klubs allesamt mit Auswärtssiegen bewältigt. Auch der FC Basel hat sich mit dem 3:0 in St. Gallen (Tore von Marion Rey, Camille Surdez sowie Julia Matuschewski) einen schönes Polster verschafft für das Rückspiel am Samstag (14. Mai) auf dem heimischen Campus (18 Uhr).