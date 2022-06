Wie es ehemaligen FCB-Spielern im Jahr nach ihrem Abgang erging

Übersicht Die Ausgemusterten blühen auf: Wie es den ehemaligen FCB-Spielern im Jahr nach ihrem Abgang erging 23 Spieler haben den FC Basel im vergangenen Jahr verlassen. Die Bilanz ist bei vielen Ex-Baslern positiv. Doch es gibt auch Ausnahmen. Jakob Weber Jetzt kommentieren 03.06.2022, 05.00 Uhr

Timm Klose wird auch in der kommenden Saison für Bristol City spielen. bcfc

Timm Klose

Der 34-Jährige kam im Sommer 2021 nirgendwo unter und war froh, dass er als Vereinsloser bei der U21 des FCB mittrainieren durfte. «Ich will noch ein paar Jahre Fussball spielen», sagte er damals im bz-Interview und tatsächlich fand Klose mit Bristol City im Winter einen neuen Arbeitgeber in der zweiten Liga Englands. Als Stammspieler half Klose in 18 Spielen (ein Tor) mit, dass Bristol mit dem Abstieg früh nichts mehr zu tun hatte.

Gestern verlängerte er seinen Vertrag in Westengland um ein weiteres Jahr. «Glück ist, wo sich dein Herz zu Hause fühlt», schreibt Klose auf Instagram. Damit gibt er dem FCB einen Korb, der Klose gerne als Säule für die U21 verpflichtet hätte. Und der sich anbahnende Klose-Nachwuchs, wird wohl auf der Insel auf die Welt kommen.

Orges Bunjaku

Wirkliche Stricke hat der 20-Jährige in seiner ersten Auslandsstation bei Grenoble Foot in der Ligue 2 nicht zerrissen. Lediglich 500 Einsatzminuten sammelte Bunjaku, und nachdem der Schweizer Trainer Maurizio Jacobacci entlassen wurde, wanderte auch er auf die Tribüne. Gegen Ende der Saison bekam Bunjaku dann zwar wieder ein paar Einsatzminuten. Doch die grössten Schlagzeilen machte er im März mit seiner Entscheidung, ab sofort für den Kosovo auflaufen zu wollen, obwohl Bunjaku in den U-Nationalmannschaften noch das Schweizer Trikot getragen hat. Gespielt hat er aber auch für den Kosovo bislang nicht.

Orges Bunjaku besiegelt im März in Pristina bei Verbandspräsident Agim Ademi den Nationenwechsel von der Schweiz zum Kosovo.

Gonçalo Cardoso

Im Winter wurde seine Leihe vom Stammklub West Ham von Basel nach Sevilla verschoben, mit der Hoffnung, dass der 21-jährige Portugiese dort zu mehr Spielpraxis kommt. Zumindest dieses Ziel wurde erreicht. Cardoso spielte bei der zweiten Mannschaft von Betis Sevilla in der 3. Liga Spaniens regelmässig in der Innenverteidigung. Doch verhindern konnte auch er nicht, dass sein Team sang und klanglos als Tabellenletzter abstieg.

Aldo Kalulu

Beim FC Basel durfte der 1,66 Meter kleine Franzose meist auf dem Flügel ran. Und das mit überschaubarem Erfolg. Zurück in seiner Heimat bei Sochaux sammelte Aldo Kalulu in der abgelaufenen Spielzeit als Mittelstürmer 15 Skorerpunkte (Zehn Tore, fünf Assists). Mit seinem neuen alten Klub erreichte Kalulu als Fünfter die Aufstiegsspiele, wo Sochaux im Halbfinale dem späteren Aufsteiger Auxerre nach Elfmeterschiessen unterlag. Bitter: Ausgerechnet der für Kalulu kurz vor Schluss der regulären Spielzeit eingewechselte Yann Kitala verschoss als einziger vom Punkt.

Afimico Pululu

Dass ausgerechnet FCB-Reservist Afimico Pululu den Sprung in die Bundesliga wagt, verwunderte im Winter doch einige. Dass er bei Schlusslicht Greuther Fürth dann in sieben Spielen nur auf 59 Einsatzminuten im Oberhaus kam, überraschte nicht. Dafür mutierte Pululu im Mai plötzlich zur Legende der viertklassigen Regionalliga Bayern.

Nachdem er dort erst mit einer roten Karte negativ aufgefallen war, schoss er die abstiegsbedrohte zweite Mannschaft im Endspurt mit fünf Toren in den letzten drei Spielen (drei Siege) noch in die Relegation, wo Pululu in Hin- und Rückspiel beim 4:0 und 6:0 gegen Donaustauf weitere drei Tore und einen Assist beisteuerte. Ob dieses Schlussfurioso für einen Stammplatz in Liga 2 reicht, wird sich weisen. Beeindruckend war es allemal.

Ricky van Wolfswinkel

Zwei Spiele verpasst, einmal eingewechselt und ansonsten 31 Mal von Beginn an im Sturm aufgestellt. So lautet die eindrückliche Bilanz von Ricky van Wolfswinkel, dessen 16 Saisontore für Twente Enschede auch Rang 3 in der Torschützenliste der holländischen Eredivisie bedeuten. Enschede beendete die Saison damit auf Rang 4, kann nächste Saison mit van Wolfswinkel, der noch ein Jahr Vertrag hat, Europa League spielen. Im letzten Ligaspiel durfte der 33-Jährige sein Team sogar als Captain aufs Feld führen.

Silvan Widmer

Silvan Widmer bejubelt hier sein viertes Saisontor im Mai 2022 gegen Hertha BSC Berlin. Auch im Hinspiel hatte der Schweizer für seinen neuen Klub getroffen. Frank Peters/Freshfocus

Ein krankheitsbedingter Ausfall im letzten Saisonspiel bringt Silvan Widmer um die Silbermedaille. Denn mit weiteren 90 Minuten wäre der Mainzer hinter dem immer durchspielenden Freiburger Christian Günter der Feldspieler mit den zweitmeisten Spielminuten in der abgelaufenen Bundesliga-Saison geworden. Auch jetzt ist Widmer immer noch in den Top 10 und damit eine Bank auf der rechten Seite der 05er und auch in der Schweizer Nati. «Ich habe mit meinem Wechsel zu Mainz genau ins Schwarze getroffen», sagt Widmer jüngst im Interview mit dieser Zeitung. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Jorge

Der Brasilianer pendelt in der Heimat zwischen Startelf und Bank hin und her und dennoch wird der 26-jährige Linksverteidiger seine Rückkehr zu Palmeiras nicht bereuen, denn Jorge durfte gleich zwei Titel mit dem Team bejubeln. Den Gewinn der Copa Libertadores und den Gewinn der Recopa Sudamericana trösten mehr als darüber hinweg, dass das Abenteuer Europa für Jorge nicht von Erfolg gekrönt war.

Jasper van der Werff

Der Innenverteidiger mischte in der gerne sogenannten besten Zweiten Bundesliga aller Zeiten lange als feste Grösse im Aufstiegsrennen mit. Doch nach dem Winterabgang von Toptorschütze Sven Michel rutschte der SC Paderborn ab und beendete die Saison schliesslich auf Rang 8. Trotzdem hat sich der Wechsel für den 23-jährigen Schweizer mehr als gelohnt.

Arthur Cabral

Kann er auch Topliga? So lautete die Frage, als sich der Mann mit der unfassbaren Quote von 27 Toren in 31 Spielen im Winter nach Italien zur Fiorentina verabschiedete. Und die Antwort lautet bisher: eher nicht. In 16 Spielen für Florenz sammelte der Brasilianer nämlich nur noch vier weitere Skorerpunkte (zwei Tore, zwei Assists).

Arthur Cabral konnte sich in Florenz nicht so oft wie gewünscht und wie in dieser Szene durchsetzen. Marco Bucco / AP

Edon Zhegrova

Basel ist ihm ans Herz gewachsen. Das zeigte nicht nur Edon Zhegrovas Joggeli-Besuch beim letzten Heimspiel gegen Lugano. Doch auch in Lille hat sich der Flügeldribbler gut integriert. Seine Einsatzzeiten nahmen mit zunehmender Dauer der Rückrunde zu und auch ein typisches Zhegrova-Tor – in die Mitte ziehen und den Ball im langen Eck versenken – durften die Nordfranzosen bereits bejubeln. Aufgrund der guten Leistungen soll jetzt sogar Arsenal London seine Fühler ausgestreckt haben.

Edon Zhegrova beim Torjubel mit seinen Mannschaftskollegen vom OSC Lille. Michel Spingler / AP

Eray Cömert

Der 24-jährige Basler spielte mit Valencia eine durchzogene Rückrunde, die am Ende auf Rang 9 endete. Cömert selber kam nur zu Beginn viermal in Folge zum Einsatz. Seitdem ist er wie in der Schweizer Nati meist nur noch Ersatz.

In der Schweiz geblieben

Amir Abrashi konnte seine vorgesehene Rolle als GC-Identifikationsfigur im Wolverhampton-China-Konglomerat nur bedingt ausüben. Zwar ist der Routinier nach seiner Rückkehr zu seinen Grasshoppers Feuer und Flamme, doch weil ihn Verletzungen immer wieder ausser Gefecht setzen, kam er wettbewerbsübergreifend nur zu 19 Einsätzen und ist noch nicht die Teamstütze, die er gerne wäre.

GC-Trainer Giorgio Contini musste in der abgelaufenen Saison öfter als ihm lieb war auf Amir Abrashi verzichten. Andy Mueller / freshfocus

Etwas besser läuft es für Luca Zuffi, der beim FC Sion gesetzt ist, wenn er fit ist. Und das ist bei einem Kader mit weit über 30 Spielern keine Selbstverständlichkeit. Ein Tor und zwei Assists sind in 29 Spielen dann aber doch nicht das, was man von einem Kreativspieler wie Zuffi erwarten darf.

Luca Zuffi (hier im Mai 2022 gegen Lausanne) konnte für Sion bislang nur einen Treffer selbst erzielen. Claudio De Capitani / freshfocus

Als Kreativspieler wurde auch Samuele Campo von Luzern verpflichtet. In 28 Spielen für die Innerschweizer schoss er zwei Tore und bereitete sechs weitere vor. Gegen den FCB scheiterte der Ex-Junior allerdings per Penalty. Der Abstieg wurde in der Barrage abgewendet.

Jordi Quintilla und Julian von Moos wechselten im Winter beide nach St. Gallen. Quintilla kehrte nach einem halben Jahr in Basel heim und von Moos brach das Abenteuer Ausland (Leihe zu Vitesse Arnheim) ab, um in der Ostschweiz einen Vertrag bis 2024 zu unterschreiben. Bei St.Gallen trumpften beide auf. Quintilla stand bis auf drei Spiele wegen Sperren immer in der Startelf und von Moos zeigte mit vier Toren und fünf Assists in 15 Spielen, dass er auf Super-League-Niveau bestehen kann. Im Cupfinal wurde die tolle Rückrunde mit St.Gallen dann aber nicht gekrönt.

Dort hob mit Adrian Durrer ein anderer Ex-Basler die Sandoz-Trophäe in den Himmel. Der 20-Jährige kam im Finale zwar nicht zum Einsatz. Dafür zeigte er in den 13 Spielen in der Rückrunde für die Tessiner, dass auch er eine Rolle spielen kann.

Elis Isufi spielte für den SC Kriens zwar regelmässig, aber nicht erfolgreich. Abgeschlagen mit 28 Punkten Rückstand verlassen die Innerschweizer den Profifussball und damit ist auch der Pratteler Isufi wieder vorerst ein Promotion-League-Spieler.

Jozef Pukaj beendete die Challenge-League-Saison am anderen Ende der Tabelle. Als Nummer 2 (1 Einsatz) stieg der Goalie mit Winterthur auf.

Die Leihrückkehrer

Yannick Marchand, Kaly Sène und Tician Tushi werden nach einem Jahr Leihe am 13. Juni beim Trainingsauftakt wieder in Basel erwartet. Tician Tushi kam für Winterthur in der Challenge League unter Alex Frei regelmässig zum Einsatz. Er stand in allen 18 Rückrundenspielen auf dem Feld und schoss als Flügelstürmer vier Tore.

Kaly Sène schoss zehn Tore für GC. Michael Buholzer / KEYSTONE

Auch Kaly Sène dürfte Selbstvertrauen getankt haben. Zwar knipste er in der Rückrunde nicht mehr ganz so häufig und fand sich gelegentlich auch auf der Bank wieder, doch am Ende stehen zehn Tore und vier Assists in 26 Spielen für GC zu Buche. Weil die Hoppers sich nicht mit Sène über einen Anschlussvertrag einigen konnten, kehrt der 20-jährige Senegalese vorerst nach Basel zurück. Doch Rotblau hofft, ihn im Sommer für kolportierte 2,5 Millionen Franken zu verkaufen.

Unklar ist auch die Zukunft von Yannick Marchand. Das FCB-Eigengewächs konnte sich in der vergangenen Saison weder in der Ligue 2 bei Grenoble Foot (261 Minuten) noch in der Challenge League bei Xamax (411 Minuten) durchsetzen. Die Frage beim Ex-Captain der FCB-U21 und Schweizer U-Nati-Spieler lautet: Kann Alex Frei ihm helfen, sich im Erwachsenenfussball durchzusetzen oder versucht Marchand andernorts, die ins Stocken geratene Karriere fortzusetzen?

