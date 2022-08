Nachgefragt mit Fabian Frei nach dem Hinspiel in Sofia

Nachgefragt Fabian Frei nach Niederlage in Sofia: «Das ist unnötiger Druck, den wir jetzt haben» FCB-Captain Fabian Frei fällt es nach dem Spiel schwer, allzu positiv zu sein. Jetzt kommentieren 18.08.2022, 22.54 Uhr

18.08.2022; Sofia; Fussball UEFA Conference League Play Off - CSKA Sofia - FC Basel; Fabian Frei (Basel) und das Team (Kostadin Andonov/Startphoto/freshfocus) Kostadin Andonov / freshfocus

Fabian Frei, das ist eine bittere Niederlage, vor allem nach dem guten Start. Was ist dann passiert?

Fabian Frei: Einmal mehr haben wir die Tore nicht gemacht. Oder das eine, das vor der Pause, als wir diese Grosschance vergeben. Das hätte geholfen, weil der Gegner dann Räume hätte öffnen müssen. Aber es gelingt uns im Moment einfach nicht. Das ist bitter, aber ich kann nicht nach jedem Spiel hinstehen und sagen, dass es bitter war. Irgendwann muss ich dann noch abwägen, welche die noch bitterere Niederlage war. Es ist mühsam, immer wieder das Gleiche erzählen zu müssen.

Wie haben Sie das Spiel gesehen?

Es war definitiv kein schlechtes Spiel. Aber wenn man in der ganzen Saison erst zwei Siege hat holen können, dann fällt es mir schwer, allzu positiv zu sein. Vor allem auch, wenn ich sehe dass wir in zwei Spielen hintereinander jetzt kein Tor geschossen haben. Das ist ein unnötiger Druck, den wir uns auferlegt haben. Auch wenn ich weiss, dass noch alles offen ist im Rückspiel.

Ihr Trainer Alex Frei hat es als das schlechteste Spiel in seiner Amtszeit bezeichnet.

Okay. Gut, die Leistungen in den letzten Partien waren sicher um Einiges besser, das ist so. Aber ob es das Schlechteste war? Da hätte ich noch das eine oder andere Spiel, das ich mit in die Verlosungen nehmen würde. Aber wenn er das so empfindet, ist das so. Aber sagen wir es so: Wären wir mit einem Remis nach Hause, wäre es sicher okay gewesen. Aber jetzt sind wir halt einmal mehr gefordert. Und es war einfach nicht nötig. Das ist vor allem der Punkt. Wenn man verliert, weil der Gegner besser war, dann kann man das auch mal akzeptieren.

Die Mannschaft hatte vor allem Mühe mit der Genauigkeit. Woran lag das?

Es war, auch wenn ich das wirklich sehr ungern als Ausrede nehme, eine sehr schwierige Kombination aus Platz und Ball. Das hat man aber auch beim Gegner gesehen. Der Platz sieht zwar gut aus, aber er war sehr flach geschnitten, was ihn schnell machte, war aber gleichzeitig sehr holprig. Das macht das Direktspiel schwieriger.

