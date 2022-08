Wenn in Basel David Degen Trainer Alex Frei um den Hals fällt

FC Basel Wenn David Degen seinem Trainer Alex Frei um den Hals fällt Erleichterung in der Chefetage ist das eine, die Entwicklung der Mannschaft das andere - nach den ersten Hürden der Saison und dem Bröndby-Drama ist erkennbar: Beim FC Basel ist etwas am entstehen. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 12.08.2022, 17.15 Uhr

Am Ende eines richtungsgebenden Basler Fussballabends mit Captainbinde: der eingewechselte Sergio López. Freshfocus

Viel war in den ersten Tagen der Saison davon die Rede, was mit einer erneut aufgemischten Mannschaft beim FC Basel möglich sein wird. Und bald einmal hiess es, das junge Team benötige eine Initialzündung, um Selbstvertrauen und Glauben an sich selbst schöpfen zu können. Seit Donnerstagnacht deutet sich an: Das 2:1 gegen den Bröndby IF mit dem dramatischen Penaltyschiessen (3:1) samt glücklichem Ende für Basel könnte des Schlüsselerlebnis sein, wenn dereinst zurückgeblickt wird, wo der Weg des FCB die richtige Abzweigung genommen hat.

Die knapp 20000 Zuschauer im St. Jakob-Park haben nach zuletzt zwei Heim-Unentschieden erlebt, wie die Mannschaft von Alex Frei angeknüpft hat an die vielversprechenden Leistungen gegen Servette und die Young Boys. Der Cheftrainer war entsprechend beschwingt, als er zu später Stunde sagte: «Der Aufwand, den die Mannschaft betreibt und den man ihr nicht absprechen kann, ist endlich belohnt worden. Meine Einstellung ist, dass jene Mannschaft, die mehr für das Spiel macht, auch belohnt wird.»

«Das kommt dem Idealbild von Fussball näher»

Das war in dieser dritten Qualifikationsrunde zur Conference League zweifelsohne der FCB gegen ein allerdings taktisch klug verteidigendes dänisches Team. Gegen das der FCB erneut Hochkaräter liegenliess, um die Partie frühzeitig zu entscheiden. Andi Zeqiri gehörte zu den Chancensündern, Liam Millar und Dan Ndoye ebenso.

Beschwört Alex Frei hier den von ihm gerne zitierten Fussballgott? Der FCB-Trainer während des Spiels gegen Bröndby. Freshfocus

«Manchmal hat bei der Chancenverwertung wieder das Glück gefehlt, die Coolness. Aber insgesamt war es eine fantastische Leistung», so Frei, dem das Spiel als Massstab dient: «Es kommt langsam dem Idealbild von Fussball näher, den wir spielen wollen.»

Man könnte sagen, dass auch Alex Frei dem Idealbild eines FCB-Trainers immer näher kommt. Offenbar hat er den Laden voller junger Wilder im Griff, seine Ideen greifen, er kommuniziert nach aussen überlegt, humorvoll und authentisch und er kitzelt aus dem Team etwas heraus, was zuletzt nicht mehr in dem Mass erreicht worden war. «Ich bin stolz auf die Mannschaft, weil Leidenschaft und Willen unglaublich gut waren.»

Frei über die Atmosphäre im Joggeli: «So kenne ich Basel.»

Wen wundert es also, dass Alex Frei nach der Partie mit einem Augenzwinkern von Ungewöhnlichem berichtete: «Es kommt sehr selten vor, dass mir David Degen um den Hals fällt. Heute hat er das getan.»

Diese erste Erleichterung des Klubchefs hat etwas damit zu tun, dass mit dem Erreichen der Playoffs gegen CSKA Sofia das wirtschaftliche Ziel mit der Partizipation an den Millionen aus der Conference League in greifbarer Nähe liegt. Aber nicht nur. Dieser FCB scheint einzulösen, was David Degen seit der Übernahme des Klubs predigt: Dass er attraktiven Fussball von hungrigen Spielern sehen will.

Conference League - so geht es weiter Gegen CSKA Sofia zweimal um 19 Uhr Die Uefa hat festgelegt, wann die Playoffs zur Conference League angepfiffen werden. Der FC Basel spielt sowohl in Sofia am kommenden Donnerstag, 18. Augfust, wie auch eine Woche später daheim um 19 Uhr. Die Playoffs in der Übersicht:



CSKA Sofia - FC Basel

FC Vaduz - Rapid Wien

Raków Częstochowa - Slavia Prag

APOEL Nikosia - Djurgårdens IF

Maccabi Tel Aviv - OGC Nizza

Universitatea Craiova - Hapoel Be’er Scheva

Istanbul Başakşehir - Royal Antwerpen

FCSB Bukarest - Viking Stavanger

Partizan Belgrad - Ħamrun Spartans

AC Florenz - Twente Enschede

FC Villarreal - Hajduk Split

1. FC Köln - Fehérvár FC

West Ham United - Viborg FF

Young Boys Bern - RSC Anderlecht

1. FC Slovácko - AIK Solna

Molde FK - Wolfsberger AC

AZ Alkmaar - Gil Vicente FC

NK Maribor - CFR Cluj

FK RFS - Linfield FC

Lech Posen - Düdelingen

KF Shkupi - KF Ballkani

HŠK Zrinjski Mostar - ŠK Slovan Bratislava



Ebenfalls in der Gruppenphase der Conference League sind die zehn Verlierer aus folgenden Europa-League-Playoffs:



SK Dnipro - AEK Larnaka

KAA Gent - Omonia Nikosia

Austria Wien - Fenerbahçe Istanbul

FC Zürich - Heart of Midlothian

HJK Helsinki - Silkeborg IF

Malmö FF - Sivasspor

Ferencváros Budapest - Shamrock Rovers

Apollon Limassol - Olympiakos Piräus

Pjunik Jerewan - Sheriff Tiraspol

Ludogorez Rasgrad - Žalgiris Vilnius

Tatsächlich spielt da phasenweise eine entflammte Mannschaft und es springt der berühmte Funke über vom Feld auf die Ränge und von dort zurück. «So kenne ich Basel», schwärmte Frei von der Atmosphäre im Joggeli, «und man hat einen FC Basel gesehen, der die Energie auf den Platz bekommen hat.»

Auf diesem Rasen stand eine Startelf mit Altersdurchschnitt 25,7 Jahren, der nach den Auswechslungen der angeschlagenen Routiniers Fabian Frei und Michael Lang zwischenzeitlich auf knapp 23 Jahre abrutschte, um mit dem Eintritt von Adam Szalai bei knapp 24 zu landen.

Der nächste Evolutionsschritt: Konstanz

Dass diese Jungmänner-Truppe nebst Talent nun auch schon Anzeichen von Widerstandskraft demonstriert, ist ein wesentliches Element in der Evolution einer Mannschaft: «Jüngeren Spielern muss man den Weg zeigen, die Erfahrungen müssen sie selber machen», sagt Frei, den die Entwicklung nicht überrascht: «Ich sehe die Jungs ja jeden Tag und weiss, zu was sie im Stande sind.» Der nächste Schritt ist Konstanz. Frei: «Deshalb ist es interessant zu beobachten, wer in den nächsten Wochen sein Niveau halten kann.»

Am Sonntag geht es im atemberaubenden Tempo dieser Saison weiter gegen Lugano, am Mittwoch geht es nach Bulgarien, wo am Donnerstag der aktuelle und Vorjahres-Zweite CSKA Sofia als letzte Hürde vor der Conference League wartet.

«Ich will die Euphorie nicht bremsen, aber es sind noch zwei Spiele», warnt Frei und ahnt: «Ich denke, wenn wir gegen Sofia weiterkommen, gibt mir David Degen einen Schmutz auf die Backe.» Fragt sich nur, was die Eskalationsstufe in die andere Richtung wäre.

Vor dem Lugano-Heimspiel am Sonntag Verletzten-Bulletin bleibt unverändert Wouter Burger, Michael Lang und Fabian Frei, Aranu Comas sowie Andi Zeqiri und Zeki Amdouni – alle gegen Bröndby ausgewechselten Spieler trugen Blessuren davon oder hatten muskuläre Beschwerden. «Mal sehen, wie es im Lazarett aussieht», meinte FCB-Trainer Alex Frei nach dem Spiel. Offiziell meldete der FCB dann am Freitag «keine neuen Verletzten» ausser den bekannten Emmanuel Essiam, Jean-Kévin Augustin und Kaly Sène. Am Sonntag gegen ein Lugano mit Tristesse Zum dritten Spiel vor heimischen Publikum innert acht Tagen erwartet der FCB am Sonntag in der fünften Runde der Super League den FC Lugano (16.30 Uhr; Schiedsrichter: Alessandro Dudic). Der Cupsieger aus dem Tessin hat zuletzt drei Spiele verloren und ist gegen Hapoel Be’er Scheva mit einem Gesamtscore von 1:5 sang- und klanglos aus der Conference League ausgeschieden. FCB-Trainer Frei sieht dennoch «interessante Elemente» bei den Luganesi, wie die konterstarken Mattia Bottani und Zan Celar sowie Maren Haile-Selassie, den er in Wil trainiert hat. Die Cateringprobleme: FCB gelobt Besserung Weil die Situation im Catering weiter unbefriedigend ist und es auch gegen Bröndby lange Wartezeiten vor den Ständen gab, gelobt der FCB in einem Communiqué einmal mehr Besserung. Als Erst-Hilfe-Massnahme soll es demnächst zusätzliche Bier- und Rückgabestände geben. (cok)

