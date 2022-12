Wie aus dem neuen Sportchef des FC Basel ein Eisvogel wird

FC Basel Weil Heiko Vogel in München stecken bleibt: Wie aus dem neuen FCB-Sportdirektor ein Eisvogel wird Heiko Vogel fehlt bei seiner eigene Vorstellung, so erklären Klubchef David Degen und Cheftrainer Alex Frei, warum der Rückkehrer die ideale Besetzung als Sportchef ist. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 14.12.2022, 19.22 Uhr

Zehn Jahre ist es her: Heiko Vogel, der neue Sportdirektor, damals als Trainer des FC Basel mit Alex Frei, dem heutigen Cheftrainer. Bild: Imago

Welche Vorstellungen Alex Frei von Pünktlichkeit hat, machte der Trainer des FC Basel deutlich, als sein Spieler Sayfallah Ltaief im September im Stau steckte und nicht rechtzeitig zum Treffpunkt für die Europacupreise nach Litauen auftauchte: «So etwas kann passieren. Aber Pünktlichkeit ist zu 90 Prozent eine Frage der Organisation, zehn Prozent sind Zufall.»

Jetzt kann man sich fragen, wo die Unbill einzuordnen ist, die Heiko Vogel am Mittwoch widerfahren ist. Der in Warngau am Tegernsee sesshafte Vogel, 2012 gefeierter Meistertrainer in Basel und ab 1. Januar neuer Sportdirektor des FCB, blieb jedenfalls am Münchner Flughafen Franz Josef Strauss hängen. Ein Flug am frühen Vormittag wurde wegen vereister Startbahn gestrichen, und er sass noch immer in einer anderen Maschine, als in Basel am Nachmittag bereits seine Vorstellung beginnen sollte.

Ein missglückter Start also für den Eisvogel, der beim FC Basel einen Posten neu besetzt, der seit geraumer Zeit verwaist war nach Marco Strellers Abgang 2019 und dem Rücktritt von Ruedi Zbinden nach nur einem Amtsjahr im August 2020.

Der dritte Stuhl blieb leer: Medienkonferenz des FC Basel mit Alex Frei und David Degen. aber ohne Heiko Vogel. Bild: Keystone

Bei der Medienzusammenkunft am Mittwoch erläuterte Verwaltungsratspräsident David Degen ohne den neuen Mann an seiner Seite, die Überlegungen: «Es war klar, dass ein Sportdirektor beim FCB andere Qualitäten mitbringen muss als ein klassischer Sportchef, der sich um Transfers oder Agentenpflege kümmert. Für uns ist wichtig, dass er das Bindeglied zum Verwaltungsrat ist, dass er den Sportbereich führt und die tägliche Arbeit von Trainerstaff und Mannschaft eng begleitet und sehr grossen Einfluss nimmt. Deshalb ist Heiko Vogel eine Toplösung.»

«Beim Geld entscheidet der Verwaltungsrat»

Degen erklärte auch, warum Vogel, unter dem er noch spielte und ein Tor erzielte im letzten Spiel, ehe der Trainer im Oktober 2012 entlassen wurde, warum der 47-jährige Pfälzer trotz fehlender Erfahrung in dieser Position der Richtige ist: «Er bringt Trainerfachwissen mit, war bei Bayern München im Nachwuchs in leitender Funktion und er weiss, was auf ihn zukommt.»

Deutlich macht Hauptaktionär Degen auch, wie die Rollenverteilung sein soll: «Wenn es um finanzielle Dinge geht, entscheidet der Verwaltungsrat, über das operative Business entscheidet der Sportdirektor. Ich habe als Verwaltungsrat zwar die Obhut und sitze auch in der Kommission, aber Heiko Vogel hat alle Kompetenzen und die vollen Freiheiten für seine Arbeit.»

Offenbar ist die Installation Vogels auch ein Teil der Analyse des ersten halben Jahres von Alex Frei beim FCB. «Ich will jeden Tag dazulernen, und wenn ich so eine Unterstützung wie von Heiko Vogel haben kann, dann werde ich das nutzen. Er wird so nah wie möglich am Trainerstab sein, weil wir alle nur davon profitieren können», sagt der Cheftrainer, und: «Heiko Vogel ist ein grossartiger Mensch, aber deshalb ist er nicht Sportdirektor beim FCB. Sondern, weil er unglaubliches Fachwissen besitzt.»

Auch Frei war seinerzeit Teil der erfolgreichen Mannschaft, mit der Vogel die Achtelfinals der Champions League erreichte. Zehn Jahre später sagt er: «Die Rolle des Sportchefs beim FC Basel auszufüllen, ist nicht ganz einfach, weil sie ein hohes Mass an Loyalität voraussetzt.»

Was Vogel als Sportdirektor ausserdem zufallen wird: Alex Frei medial zu entlasten. In der Aussendarstellung blieb (zu) viel am Trainer hängen, auch, weil Degen wie er einmal mehr betonte, das Wirken im Hintergrund bevorzugt.

Sorgen, dass in Vogel ein Ersatztrainer bereitstehen könnte, macht sich Frei «überhaupt nicht»; Degen sagt, das sei «in keinster Weise Thema gewesen».

David Degen unterstrich ausserdem die Position von Kaderplaner Philipp Kaufmann in der neuen Konstellation: «Er hat hervorragende Arbeit geleistet bei der Aufgabe, das Lohngefüge zu ändern. Er wird in Zukunft nicht weniger wichtig sein und ist somit die perfekte Ergänzung.»

Für Stocker kommt der Job zu früh

Was von Degen auch klar benannt wurde: Valentin Stocker, der im Hintergrund seine ersten Gehversuche nach der Profikarriere macht und ein Sportchef in Ausbildung ist, wurde der Job angeboten: «Er hat die Chance gehabt, ja zu sagen. Und er hat gesagt, es kommt für ihn zu früh. Dementsprechend geht der Weg von Valentin Stocker weiter, und was in ein, zwei Jahren ist, wird sich zeigen.»

