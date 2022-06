Der Poker um den degradierten Heinz Lindner im Tor des FC Basel

Torhüterkarussell Ablösepoker um den FCB-Goalie: Wie kommt die Lindner-Kuh vom Eis? Heinz Lindner wurde beim FC Basel Marvin Hitz vor die Nase gesetzt. Der Österreicher war sich bereits mit zwei Vereinen einig über einen Wechsel, doch der FCB will für den ausgemusterten Keeper zu viel Ablöse. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 17.06.2022, 15.57 Uhr

Dieses Foto von Heinz Lindner könnte das letzte des Goalies aus der FCB-Kabine sein. Instagram

Noch immer erscheint es ja einigermassen rätselhaft, dass der FC Basel an einer Kaderposition eine Baustelle eröffnet hat, auf der am wenigsten dringlicher Handlungsbedarf erschien. Eigentlich gar keiner.

Gearbeitet hat auf dieser Baustelle am gestrigen Freitag erstmals: Marwin Hitz. Er kommt von Borussia Dortmund und ist die neue Nummer 1 im FCB-Tor. Mit einem Social-Media-Post hat sich der 34-Jährige aus Deutschland verabschiedet: nach 14 Jahren, drei Klubs, 222 Spielen, 71 davon ohne Gegentor, ein Tor hat er selbst erzielt und drei Titel gewonnen. Ausserdem auf der Baustelle: Mirko Salvi (zurück von Yverdon) und Nils de Mol (Wil), zwei Basler Eigengewächse.

Wo da der Platz für den allseits beliebten Heinz Lindner sein soll? Für Philipp Kaufmann ist die Position des FCB eindeutig: Man habe Heinz Lindner kommuniziert, einen neuen Goalie als Nummer 1 zu holen und wenn Lindner offen sei, etwas Neues zu finden, könne man darüber reden. So ähnlich wurde das bei Lindners langjährigem Berater, dem in Linz domizilierten Juristen Maximilian Hagmayr deponiert.

Nur: Der FCB ist nicht bereit, Lindner gratis abzugeben. Gründe dafür gäbe es schon: Lindner kam seinerzeit ablösefrei zum FCB, hat sich zwei Jahre lang von aussen betrachtet tadellos verhalten und Leistung abgeliefert. Er gilt bei nicht wenigen als der beste Goalie der Liga, mindestens als bester Akteur des FCB in der ausgelaufenen Saison, in der er Garant war für manchen FCB-Punkt. Man könnte ihn also ohne Ablöse ziehen lassen.

Der FCB würde Lindner auch auf die Bank setzen

Doch beim FCB sieht man das anders. Die Klubführung erachtet Lindner für zwar gut, aber offenbar nicht gut genug. Kaufmann sagt, Linder habe gute Leistungen gezeigt. Denkbar sei allerdings auch, hinter Hitz mit Lindner eine gute Nummer 2 zu haben. Mit dieser Rolle, das hat Lindner an verschiedenen Stellen und auch in der bz zum Ausdruck gebracht, will der österreichische Nationalkeeper sich nicht zufrieden geben.

Eigentlich tadellos: Der vom FCB ins zweite Glied versetzte Goalie Heinz Lindner. Freshfocus

Agent Hagmayr ist daraufhin nicht untätig geblieben. Mit Austria Wien, wo Lindner bereits seit Juniorentagen bis 2015 im Tor stand, sei man sich einig gewesen, doch eine Ablöse konnten sich die notorisch klammen Wiener nicht leisten, so Hagmayr.

Als nächstes trat der FC Sion auf den Plan. Auch da scheinen sich Klub und Torhüter über die Vertragsmodalitäten einig, und wieder gibt es keine Einigung auf eine Ablösesumme. Genaue Zahlen sind nicht bekannt, der Ligakonkurrent soll gegen eine halbe Million Franken geboten haben, der FCB - selbst auf jeden Rappen angewiesen - indes scheint mehr zu verlangen. Vom Portal Transfermarkt wird Lindners Marktwert aktuell mit 1,2 Millionen beziffert.

Kaufmann stellt sich auf den Standpunkt: «Es stehen keine vermessenen Forderungen im Raum. Es soll eine faire Lösung für alle Parteien sein.» Möglich ist aber auch, dass die Angelegenheit ausgesessen wird. Kaufmann verweist auf das Beispiel Eray Cömert, der vergangene Saison auch erst ein halbes Jahr vor Vertragsende zum FC Valencia ging. Für eine Ablöse, die um die 800000 Franken gelegen haben soll.

Die aktuelle Torhüterbesetzung beim FCB: Marwin Hitz (Mitte) als die Nummer 1, Mirko Salvi (links) und Nils de Mol als Backup.

Doch wer holt nun die Lindner-Kuh vom Eis? Sion-Präsident Christian Constantin hat dem «Blick» gegenüber zu den Forderungen gesagt: «Ich will den FC Basel nicht verurteilen. Sicher ist das aber ein bisschen, sagen wir: Gourmand. Vernünftig wäre jedenfalls anders.»

Lindners Gewährsmann stösst ins selbe Horn: «Sion hat ein vernünftiges Angebot unterbreitet. Dass das abgelehnt wurde, ist sachlich schwer zu verstehen.» Hagmayr sorgt sich bei dem Tauziehen um die Reputation und das Seelenheil seines Klienten: «Irgendwann wird es unlustig.»

Fakt bleibt: Heinz Lindner steht bis Ende Juni 2023 beim FCB unter Vertrag. Derzeit holt Lindner nach den Nationalmannschaftseinsätzen Ferien auf Sardinien nach. Und am 24. Juni, wenn der FCB bereits im Trainingslager am Tegernsee weilt, erwartet ihn der neue FCB-Trainer Alex Frei zurück im Vorbereitungsbetrieb. Nach allem, was sich angesammelt hat, fällt es schwer, sich das vorzustellen.

Testspiel Auf dem Campus gegen Xamax Am Samstag empfängt der FC Basel zum ersten Testspiel der Saisonvorbereitung ab 16.30 Uhr Xamax Neuchatel auf dem Campus. Der Eintritt ist frei.

