Taulant Xhaka über seine neue Rolle und die Entwicklung des FCB

FC Basel Taulant Xhaka hat eine neue Rolle - und sagt: «Man spürt, dass sich etwas entwickelt» Taulant Xhaka hat eine neue Rolle. Eine, die er nicht wirklich kennt. Denn der Routinier ist nicht mehr gesetzt. Das hält ihn aber nicht ab, das Team und dessen Entwicklung und Potenzial zu loben. Céline Feller aus Zürich 28.08.2022, 21.32 Uhr

Taulant Xhaka führt den FCB mit seinen zwei Assist zum Sieg. Marc Schumacher / freshfocus

Fast auf den Tag genau ein halbes Jahr ist es her, als der FC Basel das letzte Mal in Zürich gastierte. Das Resultat an diesem 27. Februar ist dasselbe, 4:2. Nur entscheiden damals die Zürcher die Partie mit zwei Toren Unterschied für sich. Dieses Mal sind es die Basler.

Grossen Anteil am jetzigen FCB-Sieg hat einer, der damals 90 Minuten zuschauen musste: Taulant Xhaka. Seine dortige Nichtberücksichtigung schlug hohe Wellen. Vor allem, weil Bruder Granit die FCB-Führung auf den sozialen Medien angriff.

Dieses Mal bleibt es ruhig auf Instagram. Dafür redet Taulant Xhaka selbst nach dem Spiel. Die Freude ist ihm anzusehen. Nicht nur, weil der FCB endlich den ersten Liga-Sieg geholt hat. Sondern auch darüber, wie er das getan hat:

«Wir waren gut im Spiel drin, waren sehr effizient, haben den Schwung mitgenommen. Der Trainer hat uns sehr gut eingestellt. In der zweiten Halbzeit haben wir alle dann auch noch einen Zacken zugelegt.»

Aber nicht nur das. Xhaka hat mit seinen Freistössen die Tore zwei und drei vorbereitet. Punktgenau findet er da die Köpfe von Zeki Amdouni und Andi Zeqiri. Zwei Vorlagen per Freistoss in einem Spiel, das gibt es bei ihm nicht oft. «Aber auch im Cup habe ich schon gute Standards geschlagen.»

Und dass er das könne, habe er unter Urs Fischer und Paulo Sousa bereits bewiesen. Damals schlug er öfters die Freistösse, «zum Beispiel jenen auf Marco Streller zum 1:0 über Liverpool».

Ein anderer Zusammenhalt - auch dank Frei

Damals, da war Xhaka noch gesetzt, spielte er eigentlich fast immer. Etwas, was in dieser Saison nicht mehr so ist. Der Klassiker ist erst sein zweiter Liga-Einsatz, der vierte überhaupt in dieser Saison. Eine Situation, mit der er erst lernen muss umzugehen Xhaka:

«Aber eingeschnappt zu sein, bringt nichts. Wenn ich auf der Bank sitze, motiviere ich halt von aussen.»

Aber er betont auch, dass jeder Trainer wisse, dass er Minuten brauche, um besser zu werden, dass er immer spielen wolle. Immer.

Aber so sehr er darauf hinweist, so oft wiederholt er auch einen anderen Satz. «Man spürt, dass sich etwas entwickelt.» Es sei anders als in den vergangenen Jahren. «Vor allem der Zusammenhalt im Team ist stärker. Damals hatten wir viele gute Einzelspieler, jetzt sind wir mehr ein Team.» Diese Eingeschworenheit habe viel mit dem Trainer zu tun. «Alex redet viel mit uns, vor allem mit uns Alten, und wir reden dann mit den Jungen.»

Wohl auch deshalb kann Xhaka seine Situation zurzeit gut akzeptieren – und gleichzeitig so liefern, wie er das gegen den FCZ getan hat.