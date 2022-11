Wo der FC Basel in der Hinrunde national top und flop ist

Zahlen-Vergleich 8013 Pässe für 21 Tore und die Sache mit der Torumrandung: Wo der FCB in der Hinrunde national Top und Flop ist Die Floskel «grosser Aufwand, wenig Ertrag» hatte beim FC Basel in der Hinrunde Konjunktur. Und ein Blick auf einige der wichtigsten Parameter, die von den Statistikern (Instat) erfasst werden, zeigen: Die Floskel trifft durchaus zu. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 17.11.2022, 18.37 Uhr

Ein häufiges Bild: Der FC Basel hat den Ball am Fuss. Kein Team verfügte in der Hinrunde der Super League über mehr Ballbesitz. Marc Schumacher/ freshfocus

Der FCB liegt bei Kennziffern wie Ballbesitz (57 Prozent) oder Passgenauigkeit (85 Prozent) noch vor dem souveränen Tabellenführer YB (54 und 83 Prozent) auf Platz eins. Bei den gewonnenen Zweikämpfen rangiert Basel (gemeinsam mit Servette, St. Gallen und Luzern) ebenso zuoberst (51 Prozent) wie bei den gewonnenen Duellen in der Defensive (57), wo der entzauberte Meister FC Zürich erstaunlicherweise Zweiter ist.

Hinweise auf die grundsätzliche Anlage des Spiels liefern die erfassten Dribblings: Keiner geht so oft ins Duell eins gegen eins wie Basel (443), wovon 60 Prozent erfolgreich geführt wurden, was im Ranking Platz fünf bedeutet. Zum Vergleich: YB kommt auf 346 Dribblings (Platz sieben) und gewinnt davon merkwürdig wenig: 53 Prozent sind der letzte Platz in der Super League.

1108 Ballverluste gab es durchschnittlich pro Team in den 16 gespielten Runden, die meisten leistete sich St. Gallen (1171), YB weist 1139 aus und der FCB mit 1072 die drittwenigsten. Am saubersten trat hier verblüffenderweise der FC Sion mit 1025 Ballverlusten auf.

Werte, die für die Young Boys sprechen, finden sich genügend: Im Vergleich zum FCB, der lediglich 18 Prozent seiner Chancen verwertet, kommt YB auf eine Quote von 33 Prozent. Für seine 21 Tore spielte der FCB 8013 Pässe (Platz eins; Ligadurchschnitt 7036), die Berner liessen den Ball 7683-mal zirkulieren. Von sogenannten Schlüsselpässen allerdings brachten sie 50 von 83 an den Mann, beim FCB beträgt die Quote bloss 50 Prozent (60 von 120).

Beim FC St. Gallen, der mit drei Punkten mehr als der FCB auf Platz drei überwintert, zeigen einige Indikatoren, dass der Zeidler-Fussball trotz einer zwischenzeitlichen Baisse funktioniert. 893 Balleroberungen weisen die Ostschweizer aus, YB liegt hier auf Platz drei (852) und der FCB auf Platz sechs (792). In der gegnerischen Hälfte ist St. Gallen ebenso der Marktführer (179) vor YB (169) und dem Vierten FCB (148).

Rang drei beim Pressing, zehnmal mehr Pech als YB

Die von Instat ausgewiesene sogenannte Pressing-Effizienz (Ligaschnitt: 45 Prozent) sieht YB und St. Gallen mit 55 Prozent gemeinsam vorne, gefolgt vom FCB (50). Im gegnerischen Strafraum tauchte ebenfalls der FC St. Gallen am häufigsten auf (318-mal), dicht gefolgt von emsigen Baslern (316) und klar vor YB (263).

Die meisten Tore (35) hat dennoch YB erzielt (St. Gallen 33) und der FCB geht mit mickrigen 21 Treffern aus dem nationalen Fussballherbst hervor (plus 18 Toren aus den zwölf Europacuppartien).

Zum Basler Lamento über mangelnde Verwertung der Torchancen kommt dann noch der Faktor Pech dazu: Zehnmal krachte der Ball allein in der Super League an Pfosten und Querbalken, so häufig wie bei keiner anderen Mannschaft und schon gar nicht bei den Young Boys. Die scheiterten nur einmal an der Torumrandung.

